Hàng trăm nghệ sĩ vừa bị rò rỉ thông tin mật, nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Trưa 6/3, tờ Yonhap News đưa tin, hàng trăm nghệ sĩ Hàn Quốc đã bị rò rỉ nhiều thông tin mật quan trọng lên mạng, nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Được biệt, nguồn cơn của vụ rò rỉ dữ liệu xuất phát từ hành động tắc trách của 2 tổ chức từ thiện gồm Fruit Of Love và Hiệp hội cứu trợ thiên tai Hope Bridge.

Theo nguồn tin, trong quá trình đăng tải dữ liệu quyết toán tài chính năm 2024 lên trang web chính thức vào tháng 4 năm ngoái, Fruit Of Love đã chia sẻ 1 tệp tin chứa thông tin cá nhân bí mật của các nhà tài trợ. Tệp tin bao gồm tên thật, số an sinh xã hội của những nhà hảo tâm. Đáng nói, đáng nhẽ ra tổ chức từ thiện phải có trách nhiệm che đi, làm mờ những thông tin mật này.

Đáng chú ý, tổ chức Fruit Of Love không hề nhận ra sai sót trong suốt gần 1 năm qua và chỉ mới có động thái xóa tệp tin trong ngày 4/3 mới đây. Do những thông tin nhạy cảm như tên và số đăng ký cư trú của các nhà tài trợ đã bị rò rỉ trực tuyến trong suốt 1 thời gian dài, nên công chúng lo ngại vụ việc sẽ gây ra những thiệt hại thứ cấp, chẳng hạn như tội phạm công nghệ cao có thể đánh cắp thông tin danh tính, số an sinh xã hội,... của nạn nhân để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại.

Danh sách các nhà hảo tâm bị rò rỉ thông tin bao gồm khoảng 600 cá nhân, trong đó có cả các nhân vật quan trọng đến từ giới chính trị, kinh doanh và các ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Những cá nhân này đều từng quyên góp trên 20 triệu won (khoảng 356 triệu đồng) cho tổ chức từ thiện Fruit Of Love.

Hàng trăm nghệ sĩ Kbiz vừa bị lộ lọt thông tin quan trọng lên mạng, khiến công chúng sốc nặng. Ảnh: X

Ngay sau khi vụ việc rò rỉ thông tin mật gây bàn tán xôn xao trên các phương tiện truyền thông, đại diện từ Fruit Of Love vừa chính thức lên tiếng: “Chúng tôi dự định gửi thông báo xin lỗi đến những cá nhân bị lộ thông tin và sẽ gọi điện trực tiếp để thông báo về sự cố này".

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm, Hiệp hội cứu trợ thiên tai Hope Bridge là tổ chức từ thiện tiếp theo vướng vào vụ bê bối rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng mới đây. Cụ thể, Hope Bridge đã đăng tải dữ liệu quyết toán tài chính giai đoạn 2022-2024 lên website của tổ chức vào ngày 5/2 năm nay. Tổ chức cũng không che tên thật, số an sinh xã hội và số tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, dẫn đến 1 vụ rò rỉ thông tin cá nhân khác. Đáng nói, quy mô vụ rò rỉ của Hope Bridge gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi có khoảng 1000 cá nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau (có cả người nổi tiếng) bị lộ thông tin mật.

Vụ rò rỉ dữ liệu do Hope Bridge gây ra còn nghiêm trọng hơn cả vụ việc liên quan tới Fruit Of Love. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo