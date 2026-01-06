Nữ ca sĩ bị công ty quản lý đòi bồi thường 120 triệu vì rò rỉ ảnh hẹn hò với fan nam

Hẹn hò từ lâu đã trở thành vấn đề nhạy cảm đối với nhiều thần tượng châu Á. Không ít công ty quản lý đã nêu bật điều khoản cấm yêu đương trong hợp đồng độc quyền ký kết với idol. 1 số nghệ sĩ bất chấp vi phạm hợp đồng và đã gặp rắc rối lớn. Câu chuyện của 1 nữ thần tượng trẻ người Nhật Bản chính là ví dụ sinh động cho nhận định nêu trên.

Sáng 6/1, tờ Koreaboo cho hay, nữ idol (tạm gọi là A) đến từ nhóm nhạc nữ Jpop DokiDoki đã trở thành tâm điểm bàn tán vì vi phạm hợp đồng ký kết với công ty chủ quản. Được biết, các thành viên DokiDoki bị cấm có quan hệ tình cảm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Thế nhưng, nữ thần tượng A đã cố tình vi phạm thỏa thuận khi nhận lời mời hẹn hò cùng một người hâm mộ. Thật không may, bức ảnh nữ nghệ sĩ chụp cùng trai lạ đã bị chụp lại được và lan truyền tới công ty quản lý của cô. Việc nữ idol A lén lút qua mặt công ty hẹn hò với fan nam đã khiến cô gặp vấn đề lớn ngay sau đó.

1 nữ ca sĩ 17 tuổi đã gặp rắc rối lớn vì lộ ảnh vào khách sạn với fan nam. Ảnh: Koreaboo

Công ty chủ quản sau đó đệ đơn kiện yêu cầu nữ idol A phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng độc quyền. Luật sư của nữ thần tượng bào chữa rằng, chuyện yêu đương không ảnh hưởng đến việc cô thực hiện nghĩa vụ với tư cách 1 nghệ sĩ âm nhạc. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được chủ tọa phiên tòa.

Sau cùng, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho công ty. Thẩm phán cho rằng việc nữ nghệ sĩ trẻ bị lộ chuyện hẹn hò không chỉ làm xấu hình tượng của cô trong mắt công chúng mà còn gây thiệt hại tới doanh thu công ty. Cuối cùng, nữ thần tượng bị buộc bồi thường thiệt hại 4.500 USD (khoảng 118 triệu đồng) cho công ty quản lý. Số tiền này bao gồm chi phí đào tạo và chi phí trang phục, đồ trang điểm,... công ty đã chi trả cho cô trong suốt thời gian hoạt động với tư cách idol và làm thực tập sinh.

Nữ ca sĩ 17 tuổi bị phạt 120 triệu sau khi lộ ảnh hẹn hò với fan nam trong khách sạn. Ảnh: Koreaboo

Đây không phải lần đầu 1 thần tượng Nhật Bản dính ồn ào kiện tụng vì hẹn hò. Trước đó, 1 nữ ca sĩ Jpop 23 tuổi bị công ty quản lý kiện vì có mối quan hệ yêu đương với người hâm mộ. Công ty nhấn mạnh, người đẹp vi phạm điều khoản không hẹn hò trong hợp đồng độc quyền và yêu cầu cô bồi thường 66.400 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên với trường hợp này, tòa án lại bác đơn kiện. Theo chủ tọa phiên tòa, yêu đương là 1 phần của quyền tự do theo đuổi hạnh phúc, giúp cuộc sống thêm phần phong phú.

Nguồn: Koreaboo