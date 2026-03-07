Con trai Hoà Minzy: "Bố Cương yêu thương con nhất và con cũng yêu bố nhất"

Người phụ nữ nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình, và cuối cùng Hoà Minzy đã có một niềm vui riêng. Sau thời gian giấu kín bưng, Hoà Minzy đã xác nhận hẹn hò Đại uý Thăng Văn Cương. Cả hai đã ở bên nhau nhiều năm, mối quan hệ này được bạn bè, gia đình biết đến nhưng lại không công khai trước công chúng. Sau khi Hoà Minzy chia sẻ niềm hạnh phúc, phản ứng của bé Bo - con trai riêng của nữ ca sĩ cũng được quan tâm.

Giữ đúng lời hứa với cư dân mạng, tối 7/3, Hoà Minzy tung clip quay lén cuộc trò chuyện với bé Bo về "bố Cương". Theo đó, nhóc tỳ rất vô tư, hồn nhiên và ngây ngô khi chia sẻ những cảm xúc dành cho Đại uý Văn Cương. Khi Hoà Minzy đặt vấn đề: "Mẹ muốn hỏi thật một câu, Bo phải nói thật lòng nha. Tức là, Bo thấy bố Cương như thế nào?".

Thì ngay sau đó, bé Bo đáp lại: "May thế, câu trả lời dễ thế. Vì đó là bố mình mà mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều. Vì bố đã yêu thương cả nhà. Con thấy bố yêu thương con nhất. Con thấy ngày nào bố về bố cũng bế con".

Hoà Minzy xúc động, rưng rưng hạnh phúc khi nghe những chia sẻ của con trai (Clip: Hoà Minzy)

Tiếp đến, khi Hoà Minzy hỏi từ khoảnh khắc nào bé Bo cảm thấy gắn bó, yêu thương "bố Cương" thì nhóc tỳ đáp cực đáng yêu: "Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy". Bé Bo còn ngây ngô nhấn mạnh lại: "Con cũng yêu bố nhất".

Đặc biệt, khi Hoà Minzy chia sẻ chuyện mong muốn kết hôn thì bé Bo trông rất vui vẻ, hào hứng và còn hối thúc mẹ sớm sớm. Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút gần 6 triệu view chỉ sau gần 1 giờ đăng tải.

Hoà Minzy cho biết chính sự yêu thương của Văn Cương dành cho bé Bo và gia đình khiến cô tự tin vào quyết định mở lòng của mình

Qua cuộc trò chuyện ngắn này cũng đủ cảm nhận sự yêu thương, quan tâm của Bo dành cho mẹ và "bố Cương". Nhiều người cho rằng, khi con nít cảm nhận được ai yêu thương chúng thật lòng thì sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng đón nhận tình cảm và dành lại cho họ tình yêu tương tự. Qua những khoảnh khắc đời thường do Hoà Minzy "xả kho" cũng cho thấy bé Bo rất thân thiết, gần gũi với bố. Nhiều người gửi lời chúc phúc khi cuối cùng Hoà Minzy đã có một cái kết thật sự viên mãn.

Bé Bo được khen là em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Trong tâm thư công khai bạn trai, Hoà Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Sau đó, Đại uý Thăng Văn Cương cũng đáp lại: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".