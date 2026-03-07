Lộ thời điểm Đại uý Thăng Văn Cương hỏi cưới Hoà Minzy

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, ngày 7/3, Hoà Minzy chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai Đại uý Thăng Văn Cương. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ vỡ oà, vì sau nhiều tan vỡ trong tình yêu, nữ ca sĩ cuối cùng đã tìm được bến đỗ.

Hoà Minzy hạnh phúc chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau".

Hoà Minzy công khai chuyện tình với Đại uý Thăng Văn Cương

Trong bài đăng thông báo, Hoà Minzy cho biết phía gia đình Thăng Văn Cương đã sang nhà cô làm lễ hỏi. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi mọi chuyện diễn ra đúng lúc, bởi ông nội của cô vẫn còn khỏe để chứng kiến ngày cháu gái được hỏi cưới.

"Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Hoà Minzy luôn tự hào khi có ông nội là cựu chiến binh và không ít lần chia sẻ hình ảnh của ông với công chúng. Thời điểm ông nội mất (tháng 8/2025), Hoà Minzy đã lùi nhiều hoạt động để dành tối đa thời gian ở quê nhà. Vì thế, khi biết được cột mốc đặc biệt mà Đại uý Thăng Văn Cương sang nhà hỏi vợ, nhiều người không khỏi xúc động, cho thấy sự trân trọng mà anh dành cho Hoà Minzy cũng như gia đình của Hoà Minzy.

Hoà Minzy cho biết thời điểm mà gia đình bạn trai sang nhà hỏi cưới là khi ông nội của cô vẫn còn sống để chứng kiến giây phút trọng đại của cháu gái

Những ngày qua, Hoà Minzy liên tục để nhiều người tò mò khi "nhá hàng" hình ảnh bên chàng trai quân nhân. Nhiều người nửa nghi nửa tin vì cho rằng nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên cuối cùng, Hoà Minzy quyết định công khai danh tính "nửa kia" sau 4 năm hẹn hò kín tiếng. Trước đó, khi có fan hỏi về ngày nữ ca sĩ lên xe hoa, giọng ca Bắc Bling trả lời chắc chắn: "Chị bảo 2027 mà".

Hoà Minzy chia sẻ về gia đình bạn trai: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ". Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và chàng trai này quen biết nhau ở chương trình Sao Nhập Ngũ, cả hai đã có thời gian tìm hiểu và hẹn hò.