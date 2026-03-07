Hoà Minzy chính thức xác nhận đã cưới chồng quân nhân: "Giờ anh có thể nói vợ anh tên Hoà"

Trưa ngày 7/3, Hoà Minzy khiến showbiz Việt "náo loạn" khi chính thứuc xác nhận đã có tình yêu mới. Hoà Minzy xác nhận đối phương tên Văn Cương, sinh năm 1995 quê tại Bắc Giang. Hoà Minzy đã được gia đình nhà trai đến hỏi cưới, mối quan hệ giữa 2 bên vô cùng tốt đẹp. Hoà Minzy cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc Văn Cương chăm sóc, gần gũi với bé Bo. Nhìn những hình ảnh mới này, nhiều người xúc động vì sau bao khó khăn trong quá khứ cuối cùng Hoà Minzy cũng đã có được niềm hạnh phúc viên mãn.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm … và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hoà Minzy chính thức xác nhận lấy chồng quân nhân

Cả hai đã có thời gian yêu kín tiếng, Văn Cương là người mang đến cảm giác an toàn và yên tâm cho Hoà Minzy

Văn Cương có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Hoà Minzy