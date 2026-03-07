Nam diễn viên "biến mất" cả nửa thập kỷ, lần đầu lên tiếng nói rõ nguyên do

Mới đây, nam diễn viên hài Ahn Sang Tae đã tái xuất qua 1 video YouTube có tiêu đề " Tôi là con trai cả hướng nội của một gia đình truyền thống… Diễn viên hài Ahn Sang Tae tiết lộ lý do anh biến mất khỏi showbiz”. Trong video, diễn viên She Was Pretty đã chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn dẫn đến việc anh phải rời xa ánh đèn sân khấu.

Ahn Sang Tae ra mắt năm 2004 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng Hàn Quốc qua các lần xuất hiện trên chương trình hài kịch Gag Concert, nơi anh nổi tiếng rộng rãi với nhân vật "Aneobeong". Mặc dù thành công và được công nhận trên toàn quốc, anh cuối cùng lại biến mất khỏi màn ảnh truyền hình từ năm 2021, khiến nhiều khán giả tự hỏi điều gì đã xảy ra.

Ahn Sang Tae khốn khổ vì bị hàng xóm tố cáo làm ồn. Ảnh: Kbizoom

Trong video, Ahn Sang Tae đang ở nhà và nhắc nhở con gái mang dép, cho thấy anh đã trở nên nhạy cảm như thế nào về vấn đề tiếng ồn giữa các tầng. Nam diễn viên giải thích rằng mối lo ngại này bắt nguồn từ một vụ tranh cãi trước đây liên quan đến cáo buộc làm ồn ở nhà cũ của mình. “Tôi chuyển đến đây 4 năm trước vì vụ tranh cãi về tiếng ồn giữa các tầng. Khi đó, tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm đến mức không dám ra khỏi nhà” - ngôi sao sinh năm 1978 nói.

Theo Ahn Sang Tae, vụ tranh cãi bắt đầu sau khi có người tố cáo anh gây ra tiếng ồn quá mức, làm ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Tuy nhiên, lời tố cáo này đã bị dàn dựng và không phản ánh đúng thực tế. Ahn Sang Tae nhớ lại rằng những người hàng xóm ở cả tầng dưới và tầng trên nữa đều đã viết thư khẳng định họ chưa từng gặp vấn đề về tiếng ồn từ nhà anh.

Nam diễn viên cũng tiết lộ rằng cuối cùng anh đã gặp người tố cáo tại tòa. Người này đã thừa nhận rằng đơn tố cáo được viết ra do quá căng thẳng khi nuôi con, không có chuyện Ahn Sang Tae làm ồn quá mức. Mặc dù vậy, vấn đề đã lan truyền rộng rãi qua các phương tiện truyền thông và các cuộc thảo luận công khai. "Mặc dù tôi không có tội, nhưng một khi nó xuất hiện trên truyền thông, tôi cảm thấy như mình thậm chí không thể ra ngoài ăn" - anh chia sẻ.

Ahn Sang Tae được chứng minh vô tội tại tòa, nhưng danh tiếng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kbizoom

Sự phản ứng dữ dội cũng lan đến gia đình nam diễn viên. Ahn Sang Tae cho biết những bình luận ác ý trên mạng nhắm vào con gái nhỏ của anh, bao gồm cả những lời lẽ đáng lo ngại, mong muốn làm hại cô bé. “Mọi người đã viết những bình luận tàn nhẫn về con gái tôi. Thậm chí có người còn nói rằng nên làm hại con bé. May mắn thay, con bé còn rất nhỏ. Nếu lớn hơn, có lẽ con bé cũng sẽ nghĩ mình có tội”, Ahn Sang Tae nói, bày tỏ nỗi buồn về tình huống này.

Mặc dù trải qua quãng thời gian đau buồn, Ahn Sang Tae vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình theo một cách khác. Nam diễn viên hài tiết lộ rằng hiện anh đang tập trung vào việc sản xuất phim độc lập. Anh tự mình đảm nhiệm gần như mọi khâu trong quá trình sản xuất, bao gồm viết kịch bản, ánh sáng, dựng phim, đạo cụ và thậm chí cả diễn xuất. Tuy nhiên, thu nhập từ phim ảnh khá khiêm tốn.

Nam diễn viên chuyển sang làm phim độc lập. Ảnh: Kbizoom

Ahn Sang Tae tiết lộ rằng một trong những bộ phim của anh chỉ thu về khoảng 320.000 won (5,6 triệu đồng) trong một năm, cho thấy những thách thức của việc làm phim độc lập. Tuy nhiên, anh cho biết sự thỏa mãn về mặt cảm xúc là động lực giúp anh tiếp tục làm phim: “Không nhiều người xem phim của tôi, nhưng khi ai đó hiểu được câu chuyện tôi tạo ra và bàn luận về nó, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ cảm giác đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm phim” .

Qua những tiết lộ thẳng thắn của mình, Ahn Sang Tae đã làm sáng tỏ những tổn thất cá nhân do các vụ bê bối công khai gây ra và tác động lâu dài mà chúng có thể để lại đối với người nổi tiếng và gia đình họ. Ahn Sang Tae sinh năm 1978, ra mắt năm 2004. Bên cạnh sân khấu hài, anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như She Was Pretty, Gangnam Beauty, Hoàng Tử Gác Mái...

Tạo hình của nam diễn viên trong She Was Pretty. Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Kbizoom