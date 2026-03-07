Không phải MV, đây chính là chồng sắp cưới của Hoà Minzy!

Hòa Minzy tới nay đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt. Nữ ca sĩ được đánh giá cao vì quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ miệt mài. Những ngày vừa qua, câu chuyện tình cảm của Hòa Minzy trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu khi nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải clip xuất hiện thân thiết bên một người đàn ông mặc quân phục vào ngày 3/3. Tuy nhiên gương mặt của nhân vật nam đều được khéo léo che lại. Chi tiết này khiến nhiều khán giả tò mò nghi vấn cô có bạn trai mới. Một số người khác thì cho rằng đây chỉ là hình ảnh hậu trường cho một dự án âm nhạc mới.

Hòa Minzy gây xôn xao mạng xã hội khi công khai hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, Hòa Minzy có động thái gây chú ý khi một tài khoản bất ngờ nhắc đến cái tên “T.V.C – Đội trưởng C1-D4” và đặt câu hỏi liệu đây có phải là người đàn ông xuất hiện trong clip hay không.

Sau đó, Hòa Minzy đã trực tiếp phản hồi dưới bình luận này. Nữ ca sĩ hài hước hỏi ngược lại: “Em là chiến sĩ của anh hả” kèm nhiều biểu tượng cảm xúc. Netizen liền cho rằng Hòa Minzy đang ngầm xác nhận danh tính của chàng trai xuất hiện cùng cô.

Cư dân mạng liền lập tức soi ra danh tính của người đàn ông này, Hòa Minzy cũng không ngần ngại xác nhận. Ảnh: FBNV

Không để khán giả chờ đợi lâu, tối 6/3, Hoà Minzy tiếp tục đăng một đoạn video khoảnh khắc tình tứ của cả hai. Khác với những lần trước, lần này nữ ca sĩ để lộ rõ gương mặt của chàng trai xuất hiện cùng mình. Cô còn gắn thẻ tài khoản của anh có tên Thăng Cương trong bài đăng. Trong video, cả hai nắm tay khá tình cảm và còn viết dòng trạng thái khẳng định đó là mối quan hệ nghiêm túc, được hai bên gia đình ủng hộ.

Đi kèm đoạn clip, Hoà Minzy còn nhắc tới chuyện tổ chức đám cưới trong thời gian tới: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có lun, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fans hết thui. Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn".

Theo nguồn tin thân cận, cả hai quen nhau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022. Sau thời gian tiếp xúc và giữ liên lạc, họ dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Về gia thế đối phương, nữ ca sĩ chia sẻ: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ".

Tối 6/3, hình ảnh Hòa Minzy diện áo dài đỏ, nắm tay một chàng trai mặc quân phục. Ảnh: FBNV

Cả hai được cho là quen biết nhau từ chương trình Sao nhập ngũ. Ảnh: FBNV

Thăng Cương từng đăng tải hình ảnh nắm tay tình cảm vào năm 2023. Cư dân mạng cho rằng đó là thời điểm cả hai hẹn hò. Ảnh: FBNV

Dưới các bài đăng của Hòa Minzy, nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz cũng để lại bình luận trêu đùa, khiến câu chuyện càng trở nên rôm rả. Bên cạnh đó, không ít đồng nghiệp cũng gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước viết: “Định trêu em tiếp mà thôi, phải dừng lại để chúc em hạnh phúc thật nhiều rồi”. Trong khi đó, Chi Pu lại dí dỏm chia sẻ: “Sao em bảo chị không được nói gì hết mà giờ em đánh úp chị. Mình còn nhiều tư liệu mật, ai cần thì nhắn tin nhé”.

Còn Hương Giang thì để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy chú ý: “Em rể bảnh quá”, khiến cộng đồng mạng càng thêm thích thú.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Sau khi Hòa Minzy công khai hình ảnh tình tứ bên nửa kia, gia đình Hoà Minzy cũng có động thái gây chú ý. Trên mạng xã hội, chị gái của cô đã đăng một dòng trạng thái khá dài, gửi lời chúc phúc cho em gái. Cô chia sẻ rằng Hoà Minzy sau nhiều năm luôn khao khát được yêu và được che chở, giờ đây cuối cùng cũng tìm được “bờ vai vững chãi để dựa vào”. Bên cạnh đó, mẹ của nữ ca sĩ cũng có động thái ủng hộ cặp đôi: "Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc".

Trước đó, Hoà Minzy từng trải qua mối tình được công chúng chú ý với doanh nhân Nguyễn Minh Hải và có chung một con trai. Sau khi chia tay vào năm 2022, nữ ca sĩ tập trung cho công việc và chăm sóc con nhỏ. Vì vậy, tin đồn cô chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân mới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Hiện tại, Hoà Minzy chưa chia sẻ quá nhiều về danh tính cũng như câu chuyện cụ thể của bạn trai. Tuy nhiên, qua những gì nữ ca sĩ đăng tải, nhiều người cho rằng mối quan hệ này đang tiến triển nghiêm túc. Không ít khán giả thậm chí còn hài hước gọi chàng trai xuất hiện trong clip là “chồng sắp cưới” của giọng ca Bắc Bling.

Gia đình cũng có động thái lên tiếng ủng hộ và chúc phúc cho Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Tham gia chương trình talkshow TalkSoul vào năm 2023, Hòa Minzy từng chia sẻ khi yêu là người rất chân thành nhưng luôn bị đánh giá là người âm mưu, toan tính. Hoà Minzy cho hay: "Em là một người sống rất là hết mình. Cái gì em cũng hết mình hết: cuộc sống, gia đình, tình yêu, tình bạn. Tất cả mọi thứ.

Chuyện tình cảm của em từ trước đến giờ, từ khi em bắt đầu làm nghề luôn thì lúc nào cũng rất tiêu cực. Cái gì chân thành nhất, mộc mạc nhất đều bị hiểu lầm thành điều gì đó rất là âm mưu, thủ đoạn. Em rất hay lên giải thích với mọi người, từ A đến Z như thế nào. Thực sự em ám ảnh việc người khác không ghi nhận mình".

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới: "Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ".