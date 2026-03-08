Quý tử nhà Kwon Sang Woo: 17 tuổi đã cao 1m82, có nối nghiệp bố mẹ làm diễn viên?

Gia đình tài tử Kwon Sang Woo và hoa hậu kiêm diễn viên Son Tae Young luôn là tâm điểm chú ý của công chúng Hàn Quốc nhờ cuộc hôn nhân bền vững và hai thiên thần đáng yêu. Sau nhiều năm giữ kín hình ảnh con cái, gần đây quý tử Kwon Rook Hee đã chính thức "lộ diện" và khiến cộng đồng mạng "bấn loạn" vì ngoại hình vượt trội.

Sinh năm 2009, hiện Kwon Rook Hee đã 17 tuổi và sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1m80. Cậu thừa hưởng gen cao lớn từ bố Kwon Sang Woo và mẹ Son Tae Young – người từng là hoa hậu với vóc dáng chuẩn mực. Không chỉ cao ráo, Rook Hee còn sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh giống bố, được netizen khen ngợi.

Gần đây nhất, Rook Hee đã mở tài khoản Instagram cá nhân, đăng tải những bức ảnh chụp cùng bố Kwon Sang Woo, thu hút hàng loạt lượt tương tác. Đây là lần đầu tiên cậu công khai hình ảnh rõ ràng, đánh dấu bước "trưởng thành" trên mạng xã hội. Trước đó, hình ảnh cậu chủ yếu được mẹ Son Tae Young chia sẻ qua kênh YouTube "Mrs. New Jersey" – nơi bà kể về cuộc sống gia đình tại Mỹ.

Quý tử nhà Kwon Sang Woo đã chính thức mở tài khoản cá nhân. Ảnh: Allkpop

Cậu đăng tải những bức ảnh bên người bố tài tử, khoe trọn vẻ điển trai. Ảnh: Allkpop

Hiện tại, gia đình Kwon Sang Woo đang sinh sống chủ yếu ở New Jersey, Mỹ, để con cái học tập trong môi trường quốc tế. Rook Hee đang học cấp 3 và là thành viên đội bóng đá trường học. Cậu không chỉ cao to mà còn rất đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Mẹ Son Tae Young từng chia sẻ cậu chạy nhanh, có thành tích ấn tượng (như 100m chỉ 11,4 giây), thậm chí được huấn luyện viên khen ngợi và có tiềm năng phát triển chuyên nghiệp. Ngoài ra, cậu còn chơi guitar và có tính cách ngọt ngào, thân thiện.

Về hướng đi tương lai, Rook Hee đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Theo chia sẻ từ mẹ, cậu đặt mục tiêu thi vào New York University (NYU) – một trong những trường đại học danh giá hàng đầu tại Mỹ. Son Tae Young tiết lộ gia đình rất ủng hộ ước mơ của con dù áp lực không nhỏ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Rook Hee sẽ theo nghiệp diễn viên như bố mẹ. Cậu tập trung vào học tập, thể thao và phát triển bản thân ở môi trường mới.

Rook Hee là cầu thủ triển vọng của đội bóng trường học. Ảnh: Allkpop

Cậu đặt mục tiêu thi vào trường đại học New York danh tiếng. Ảnh: Allkpop

Dù vậy, với ngoại hình đẹp và gia thế "khủng", nhiều người dự đoán Rook Hee sẽ sớm nhận được lời mời từ các công ty giải trí nếu muốn thử sức showbiz. Nhưng hiện tại, cậu dường như vẫn muốn sống cuộc đời bình thường của một thiếu niên: đá bóng, học hành, và tận hưởng tuổi trẻ. Quý tử nhà Kwon Sang Woo đích thực là "con nhà người ta" được nhiều người mong đợi.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young chính thức về chung 1 nhà vào năm 2008 sau một thời gian hẹn hò. Bất chấp sự phản đối từ người hâm mộ, cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc suốt 18 năm qua và có với nhau 2 nhóc tì, 1 trai 1 gái. Hiện tại, Son Tae Young và các con đang sống ở Mỹ, còn Kwon Sang Woo đi đi về về giữa Mỹ và Hàn Quốc vì công việc. Việc xa cách nhau không làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nam diễn viên.

Kwon Sang Woo - Son Tae Young đã kết hôn được 18 năm. Ảnh: Allkpop

Họ có gia đình đẹp như mơ với 2 người con "đủ nếp đủ tẻ" ngoan ngoãn, xinh đẹp. Ảnh: Allkpop

Nguồn: Allkpop