Không tin nổi đây là con trai Kwon Sang Woo!

Quý tử Ruk Hee nhà Kwon Sang Woo (Nấc Thang Lên Thiên Đường) từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Tới chiều 4/11, tờ Xportsnews đưa tin, vợ chồng tài tử họ Kwon vừa tiết lộ những thông tin mới nhất về cậu con trai 16 tuổi, khiến công chúng xứ Hàn phát sốt. Theo lời Son Tae Young - bà xã Kwon Sang Woo - chia sẻ, Ruk Hee hiện được nhiều đội thể thao ở Mỹ săn đón.

Được biết, cậu thiếu niên sinh năm 2009 có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Bước sang tuổi 16, Ruk Hee hiện đã cao 1m82 và hứa hẹn vẫn có thể cao thêm trong tương lai.

Ruk Hee hiện tại đã cao 1m82, có tương lai đầy hứa hẹn ở lĩnh vực thể thao

Mới ngày nào còn bé xíu, nay Ruk Hee đã sắp cao vượt cả bố. Được biết, tài tử Kwon Sang Woo sở hữu chiều cao 1m83

Kwon Sang Woo - Son Tae Young không giấu được niềm tự hào khi nhắc về quý tử 16 tuổi

Trên kênh YouTube của mình, Son Tae Young tự hào khoe về quý tử: "Huấn luyện viên ở trường đã khuyên Ruk Hee tham gia vào đội điền kinh đấy". Kwon Sang Woo cũng xác nhận thông tin này với gương mặt hiện rõ vẻ tự hào: "Có cả tin nhắn từ tiền bối nữa. Bảo thằng bé tham gia đội điền kinh đấy. Vì Ruk Hee nhà mình chạy nhanh quá mà. Nghe nói những bạn trẻ giành giải cao tại giải điền kinh thuộc lứa tuổi của Ruk Hee thường đạt thành tích 11,2-11,3 giây trên đường chạy 100m. Mà Ruk Hee nhà mình đã chạm mốc thành tích 11,4 giây rồi này". Trong niềm hân hoan phấn khởi, Kwon Sang Woo - Son Tae Young bất ngờ hé lộ chuyện con trai được thừa hưởng gen thể thao từ bố mẹ, bởi vì lúc còn đi học, cặp đôi đình đám Kbiz từng thể hiện rất xuất sắc ở bộ môn điền kinh. Tài tử họ Kwon còn "phổng mũi tự hào": "Thằng bé chạy nhanh hơn cả tôi hồi đi học".

Cũng trên kênh YouTube cá nhân, Son Tae Young đã khoe thông tin con trai 16 tuổi gia nhập 1 câu lạc bộ bóng đá ở Mỹ. Cựu Á hậu kiêm diễn viên cho biết thêm, ngay cả huấn luyện viên từ team đối thủ cũng tìm cách lôi kéo, chiêu dụ Ruk Hee về đội mình: "Tôi còn nhớ lúc trước đội trường của Ruk Hee từng giành chiến thắng trước 1 đội của trường khác. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên đội đối thủ đã đến gặp riêng Ruk Hee. Tôi tò mò hỏi xem huấn luyện viên đó gặp thằng bé vì chuyện gì. Hóa ra vị huấn luyện viên bày tỏ mong muốn Ruk Hee về đội của mình vì ông thích 1 mẫu cầu thủ có tốc độ như thằng bé".

Ruk Hee hiện được nhiều đội thể thao ở Mỹ săn đón

Trước đó, cựu Á hậu Hàn Quốc trìu mến khoe rằng con trai mình rất nổi tiếng trong vòng bạn bè. Khi được hỏi liệu Ruk Hee đã có bạn gái chưa, Son Tae Young bật cười: "Thằng bé học ở trường nam sinh, nên chẳng thể gặp gỡ cô gái nào cả. Tôi còn phải đi đón nữa. Thỉnh thoảng, tôi thấy thằng bé đội mũ bảo hiểm đi xe đạp, như vậy thì làm sao gặp gỡ được ai".

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Họ đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015. Hiện tại, Son Tae Young cùng các con đang định cư ở Mỹ, còn nam tài tử họ Kwon làm việc ở Hàn Quốc và sang Mỹ thăm gia đình khi có thời gian rảnh rỗi.

Vợ chồng Kwon Sang Woo - Son Tae Young hiện vẫn viên mãn, hạnh phúc sau 17 năm kết hôn

Nguồn: Xportsnews