"Nam thần màn ảnh" vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ, bị netizen chỉ trích

Chiều 6/11, tờ 163 đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Giả Nãi Lượng đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc vì có hành động nghi lợi dụng tên tuổi của vợ cũ - minh tinh Lý Tiểu Lộ. Nguồn tin cho biết, nam diễn viên vừa tuyển được 1 trợ lý có ngoại hình... giống với vợ cũ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giả Nãi Lượng còn công khai xuất hiện cùng trợ lý trên sóng livestream để quảng bá sản phẩm và bán hàng.

Nhiều netizen khi xem phiên phát sóng trực tiếp của tài tử Vẫn Cứ Thích Em đã phải dụi mắt mất mấy lần vì ban đầu còn tưởng nam diễn viên đã có màn tái hợp với vợ cũ Lý Tiểu Lộ. Theo tờ 163, người trợ lý này giống minh tinh họ Lý nhất là ở đôi mắt và khi cười. Chưa dừng lại ở đó, cô nhân viên của Giả Nãi Lượng có giọng điệu khá giống Lý Tiểu Lộ, còn có cả vài cử chỉ khiến netizen liên tưởng tới nữ diễn viên sinh năm 1982. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, nhiều khán giả hiện đang chỉ trích tài tử họ Giả thậm tệ. Theo những cư dân mạng này, Giả Nãi Lượng mờ mắt vì tiền, sẵn sàng lợi dụng vợ cũ 1 cách trắng trợn để livestream bán hàng và thu hút sự chú ý.

Màn xuất hiện của Giã Nãi Lượng và nữ trợ lý trên sóng livestream mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung

Cô trợ lý xuất hiện bên Giả Nãi Lượng được nhận xét là trông giống với Lý Tiểu Lộ tới 90%

Trong 3 năm trở lại đây, tên tuổi cùng hình ảnh của Giả Nãi Lượng sa sút nghiêm trọng. Nam diễn viên bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích là “sao nam tham tiền bất chấp, nhận cả những quảng cáo thất đức”. Tài tử 8X từng dính phốt bán hàng kém chất lượng, bị chỉ trích trên diện rộng vì quảng cáo sản phẩm cho đối tượng lừa đảo, thậm chí nhận đơn kiện từ chính nhãn hàng vì nói sai sự thật gây tổn hại hình ảnh cho đối tác.

Giả Nãi Lượng bị gán mác là “sao nam tham tiền số 1 Cbiz” vì phốt liên quan tới bán hàng kém chất lượng

Giả Nãi Lượng sinh năm 1984, từng theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh để trau dồi diễn xuất. Năm 2002, anh có cơ hội thực hành kỹ năng diễn xuất trong bộ phim Đại Đường Ca Phi. Nhờ ngoại hình cao lớn và gương mặt điển trai, Giả Nãi Lượng đã được nhiều ekip để mắt đến và trao cho cơ hội. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ 8X bắt đầu dấn thân vào showbiz và đóng phim. Nam tài tử được nhiều khán giả châu Á biết tới nhờ loạt phim hot như Vẫn Cứ Thích Em, Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp...

Năm 2012, Giả Nãi Lượng kết hôn với Ảnh hậu Lý Tiểu Lộ. Cặp đôi chẳng ngần ngại khoe hạnh phúc trước ống kính truyền thông, từng được xem như cặp vợ chồng kiểu mẫu ở Cbiz. Tuy nhiên, hồi cuối năm 2019, cuộc hôn nhân của họ chính thức đi tới hồi kết sau khi vụ ngoại tình chấn động của Lý Tiểu Lộ và rapper PGone bị phanh phui.

Giả Nãi Lượng từng gây sốt với vai diễn ấn tượng trong bộ phim đình đám 1 thời Vẫn Cứ Thích Em

Cuộc hôn nhân của anh và Ảnh hậu Lý Tiểu Lộ đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Nguồn: 163, Weibo