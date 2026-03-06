Britney Spears gặp thêm biến căng sau khi bị bắt, phen này hết đường cứu vãn

Hollywood hiện dậy sóng trước thông tin Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn vào tối 4/3. Cô bị cảnh sát còng tay, đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu xét nghiệm nhằm xác định nồng độ cồn trong máu. Đến sáng 5/3, Britney Spears được trả tự do.

Tuy nhiên, sóng gió với Britney Spears được cho biết chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) thông báo họ đã tìm thấy 1 chất lạ bên trong chiếc xe BMW mà Britney Spears điều khiển. Chất lạ này đã được gửi cho phòng xét nghiệm kiểm tra. Ngoài cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, cảnh sát còn nghi vấn Britney Spears đã sử dụng, tàng trữ chất chất cấm và tiếp tục mở rộng điều tra. Dự kiến, Spears sẽ ra tòa vào ngày 4/5.

Cảnh sát đã tìm thấy 1 chất lạ bên trong xe của Britney Spears sau khi cô bị bắt. Cơ quan chức năng hiện nghi vấn nữ ca sĩ đã uống rượu, sử dụng chất gây nghiện và điều khiển phương tiện giao thông gây náo loạn đường phố. Ảnh: Getty Imagines.

Về tình trạng của Britney Spears, nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ suy sụp, khóc không ngừng sau khi bị bắt. "Công chúa nhạc pop" đình đám 1 thời cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng vì đã làm mọi người thất vọng. "Cô ấy khóc nhiều và rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy không muốn bị phán xét công khai thêm một lần nữa, nhưng tình huống hiện tại buộc cô ấy phải đối mặt", nguồn tin cho biết.

Theo tờ Page Six, gia đình đang ra sức động viên, vực dậy tinh thần của Britney Spears. Bà Lynne Spears - mẹ của Spears - đã gọi điện tâm sự với nữ ca sĩ sau khi hay tin cô bị bắt. Britney Spears cũng đã trò chuyện riêng với hai con trai của mình sau khi được trả tự do.

Britney Spears được cho biết suy sụp, khóc nhiều sau khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: Instagram.

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân.

Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Dù nữ nghệ sĩ khẳng định 2 con dao sử dụng là dao đạo cụ giả, nhưng cư dân mạng vẫn soi ra việc Britney Spears bị thương ở đùi và tay trong những video đăng tải sau đó. Đến tháng 10/2025, Britney Spears bị ghi lại khoảnh khắc lái xe lạng lách sau khi uống rượu, suýt đâm vào bạn thân và người đi đường trong buổi đi chơi buổi tối.

Bên cạnh đó, người thân của Britney Spears còn cho biết "công chúa nhạc pop" đang sống trong 1 căn nhà ngập rác và chất thải động vật mà chẳng buồn dọn dẹp. Hoàn cảnh sống bẩn thỉu, mất vệ sinh của Britney Spears khiến ai cũng quan ngại. Tuy nhiên, bạn bè và cả người thân đều chẳng thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nữ nghệ sĩ.

Britney Spears ăn mặc hở hang và còn khiến công chúng hoang mang, lo sợ khi đăng video nhảy múa điên cuồng với dao. Ảnh: Page Six.

Ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... khiến Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ nhiều lần gây sốc với hình ảnh xuề xòa, tự cạo đầu cho thấy tâm lý vô cùng bất thường. Britney Spears đã trải qua hai đợt điều trị tâm lý bắt buộc trong năm 2008. Đến năm 2019, cô tiếp tục phải nằm viện điều trị tâm lý 1 thời gian. Vì có vấn đề về năng lực hành vi, cô còn bị tòa án tước quyền nuôi con, cảnh sát đến nhà kiểm tra.

Năm 2021, nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm của bố - ông Jamies Spears. Sau đó, cô trải qua cú sốc ly hôn với Sam Asghari, sảy thai và bị 2 con trai ghẻ lạnh. Đến năm 2024, mối quan hệ giữa Britney Spears với 2 quý tử Sean Preston và Jayden James đã dần nồng ấm trở lại. Jayden James được tiết lộ đã chủ động liên lạc, thậm chí đến Los Angeles thăm Britney Spears. Dù vậy, tình trạng sức khỏe tâm thần của nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể khá hơn.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Britney Spears ngày càng bất ổn. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six