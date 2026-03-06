Park Min Young khiến dân tình phát hoảng vì nhan sắc tụt dốc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Park Min Young phủ kín truyền thông và mạng xã hội suốt những ngày vừa qua sau khi bộ phim mới của cô mang tên Siren’s Kiss (Nụ Hôn Nàng Tiên Cá) vừa chính thức lên sóng. Đáng nói, không phải diễn xuất mà chính nhan sắc của Park Min Young trong bộ phim này mới thu hút được sự quan tâm lớn nhất từ công chúng.

Theo tờ 163 đưa tin trong sáng 6/3, người hâm mộ xứ Trung ban đầu hóng chờ Siren’s Kiss với sự kỳ vọng tràn trề, nhưng rồi lại ngỡ ngàng phát hiện nhan sắc của Park Min Young đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi sau khi phim phát sóng. Ký giả từ tờ 163 nhận xét, nữ minh tinh họ Park hiện gầy rộc đến mức khó lòng nhận ra, gương mặt cô hốc hác và trông có phần ốm yếu. Điều này khiến người hâm mộ xứ Trung tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Park Min Young và khuyên nữ diễn viên không nên giảm cân thêm nữa.

Nhan sắc của Park Min Young ở bộ phim Siren’s Kiss vừa mới lên sóng khiến công chúng phát hoảng. Không tin nổi Park Min Young xinh đẹp, ngọt ngào ngày nào giờ lại gầy rộc, tàn tạ tới mức này. Ảnh: 163

Nhiều khán giả dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn không nhận ra nổi Park Min Young, còn tưởng 1 diễn viên nào đó trùng tên. Ảnh: Sohu

Truyền thông và khán giả hy vọng Park Min Young sẽ quay lại thời hoàng kim nhan sắc như trước. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, netizen không khỏi ngỡ ngàng, hoảng hốt khi chứng kiến diện mạo của nữ minh tinh họ Park trong phim mới: “Phim mới của Park Min Young lên sóng rồi, nhưng sao cô ấy lại gầy đến mức này cơ chứ! Nếu không nói là Park Min Young thì tôi hoàn toàn không nhận ra luôn ấy! Hồi đóng Thư Ký Kim Sao Thế xinh đẹp biết bao nhiêu! Park Min Young ơi, làm ơn ăn nhiều vào 1 chút đi mà!”, “Đỉnh cao nhan sắc của Park Min Young vẫn là thời kỳ đóng Thư Ký Kim Sao Thế. Dù là gương mặt đã qua ‘dao kéo’, nhưng hồi đó trông cực kỳ tự nhiên, cơ mặt không hề bị đơ cứng mà nụ cười lại còn rất ngọt ngào nữa chứ. Tiếc thay, nhan sắc ấy giờ đây đã thay đổi quá nhiều rồi”, “Tôi xem phim mới của Park Min Young mà đứng hình luôn! Gầy đến mức không thể tin nổi, 2 má cô ấy lõm hẳn vào, nếu không nói tên chắc không nhận ra nổi đây lại là Park Min Young. Còn nhớ thời đóng Thư Ký Kim Sao Thế, gương mặt nữ diễn viên tròn trịa đầy đặn, cười 1 cái là ngọt lịm đến tận tim luôn, đó mới đúng là đỉnh cao nhan sắc chứ” ,...

Khán giả nhìn lại nhan sắc Park Min Young ở Thư Ký Kim Sao Thế và bày tỏ sự tiếc nuối. Ảnh: 163

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự nể phục trước tinh thần cống hiến hết mình vì nghệ thuật của Park Min Young. Theo những khán giả này, nữ diễn viên đã giảm số cân khủng để hóa thân vào vai diễn mới đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Được biết, nhân vật do Park Min Young đảm nhận trong phim mới là 1 phụ nữ cô đơn, đầy ám ảnh và bị mắc kẹt trong những biến cố đau buồn. Để diễn trọn vẹn cái khung tâm lý đậm chất bi kịch đó, Park Min Young cho biết cô đã quyết định thực hiện 1 chế độ ăn cực kỳ khắc nghiệt trong suốt thời gian quay phim. Cụ thể, nữ minh tinh xứ Hàn chỉ uống 3 lít nước mỗi ngày và gần như không nạp thêm thức ăn khác để phù hợp với trạng thái nhân vật.

Nhìn chung, khán giả đều hy vọng Park Min Young sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi tẩm bổ và tăng cân trở lại vì điều này không chỉ giúp nữ diễn viên lấy lại phong độ nhan sắc và còn có lợi cho sức khỏe của cô.

Nguồn: 163