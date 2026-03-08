Mỹ nhân Reply 1988 sảy thai tận 2 lần, ai biết chuyện cũng phải đau lòng

Sáng 7/3, tờ Chosun đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Moon Jung (phim Reply 1988) đã bị sảy thai 2 lần trước khi mang bầu đứa con thứ 3. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ họ Lee vừa chia sẻ hành trình mang bầu đầy gian nan, qua đó xác nhận thông tin cô đã 2 lần mất con.

Người đẹp sinh năm 1989 bày tỏ: “Vô cùng biết ơn vì Chúa đã ban phước lành cho gia đình chúng tôi. Cuối cùng tôi đã mang thai 1 cô con gái như hằng mong ước. Giờ đây Joon và Roy (2 con trai của Lee Moon Jung) đã lên chức anh trai rồi. Hiện tôi đang mang bầu ở tuần thứ 25 của thai kỳ. Bụng của tôi giờ đã lớn lên rõ rệt và bằng mắt thường cũng có thể thấy được rồi. Cơ thể tôi cũng trở nên nặng nề hơn trước nhiều. Thực ra vợ chồng tôi đã lên kế hoạch cho đứa con thứ 3 từ lâu, nhưng trước khi có bé, tôi đã trải qua 2 lần sảy thai đầy đau đớn. Điều này khiến tôi cảm thấy khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khi tôi cố gắng thêm lần nữa với tâm thế đây có thể sẽ là lần thử cuối cùng thì Gyul - đứa con thứ 3 đã đến với vợ chồng tôi”.

Lee Moon Jung chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh diện váy đen. Trong ảnh, bụng bầu của nữ diễn viên đã hiện ra rất rõ, qua đó cô xác nhận thông tin đang mang thai con thứ 3. Ảnh: Naver

Nhưng trước khi mang thai con thứ 3, người đẹp họ Lee đã bị sảy thai tận 2 lần, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ảnh: Nate

Cũng trong bài đăng mới, Lee Moon Jung bày tỏ tiếc nuối vì đã lâu rồi không được gặp gỡ người hâm mộ qua các dự án phim kể từ khi kết hôn và lên chức mẹ: “Kể từ khi kết hôn và sinh con, thật tiếc là tôi ít có cơ hội được thể hiện mình thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ngay cả khi đang mang thai bé Gyul, tôi vẫn cảm thấy niềm đam mê diễn xuất của mình vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn với tin vui ‘mẹ tròn con vuông’ và qua 1 vai diễn hay trong tương lai gần”.

Lee Moon Jung sinh năm 1989, ra mắt với tư cách diễn viên khi vừa tròn 19 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng sau thành công vang dội của bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Reply 1988. Kể từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ còn tỏa sáng qua tác phẩm ăn khách hàng đầu năm 2022 mang tên Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Năm 2018, cô kết hôn rồi lần lượt đón 2 con trai chào đời vào các năm 2020 và 2022.

Lee Moon Jung được công chúng yêu mến qua nhiều bộ phim ăn khách của làn sóng Hallyu. Ảnh: Naver

Lee Moon Jung (tóc đỏ) xuất hiện cùng Hyeri trong 1 phân cảnh ở bộ phim đình đám 1 thời Reply 1988. Ảnh: Nate

Nguồn: Chosun