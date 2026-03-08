"Badboy khét tiếng" gầy rộc già chát gây sốc, vì 1.300 tấm ảnh mà vĩnh viễn bị showbiz "cấm cửa"

Ngày 6/3, tờ Sohu đưa tin Trần Quán Hy chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật 9 tuổi của con gái Alaia lên trang cá nhân. Diện mạo hiện tại của nam diễn viên ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn. Trong hình ảnh mới nhất, Trần Quán Hy sụt cân thấy rõ với gương mặt gầy rộc, má hóp và lộ nhiều nếp nhăn. Tài tử đình đám một thời bị nhận xét già hơn tuổi thật 46.

Đây không phải lần đầu Trần Quán Hy khiến nhiều người bàn tán vì phong độ nhan sắc lao dốc của anh. Những năm qua, cứ mỗi lần lộ diện, nam diễn viên lại càng xuống sắc, tiều tụy thấy rõ. Dáng dấp khác lạ, ngoại hình trông bơ phờ, để râu ria xồm xoàm, tóc tai xác xơ và thái độ hành xử khác thường, thiếu tỉnh táo của anh nhiều lần gây sốc cho công chúng. Không ít netizen đã "đào" lại hình ảnh cũ và bày tỏ tiếc nuối cho phong độ nhan sắc trước kia của Trần Quán Hy. Sau khi rời showbiz, anh bỏ bê hoàn toàn việc chăm chút ngoại hình, khiến vẻ ngoài tụt dốc không phanh.

Ngoại hình gầy gò, già nua, tiều tụy của Trần Quán Hy ở tuổi 46 gây bàn tán. Ảnh: Sohu

Diện mạo của "badboy khét tiếng" Cbiz 1 thời ngày càng xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Sohu.

Gương mặt Trần Quán Hy lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Anh được nhận xét già hơn tuổi thật rất nhiều. Ảnh: Sina.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam trong mộng của hội chị em mê phim Hong Kong (Trung Quốc). Gương mặt điển trai, phong thái hào hoa, phóng khoáng đậm chất "trai hư" giúp nam diễn viên nổi bật hẳn trong lứa nam thần Cbiz thế hệ đầu bên cạnh những cái tên như Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong... Ở thời kỳ đỉnh cao, nam tài tử còn từng trở thành 1 trong top 10 biểu tượng thời trang, đánh bại rất nhiều nghệ sĩ để giành được danh hiệu Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong. Trần Quán Hy được coi như báu vật nhan sắc Hong Kong vào thời kỳ đó.

Trần Quán Hy từng là "báu vật nhan sắc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ phóng khoáng, "bad boy" bất cần đời của anh tạo nên xu thế vào thời điểm đó. Ảnh: Sina.

Mỹ nam lừng lẫy châu Á này sở hữu gương mặt điển trai xuất sắc cùng đường nét hài hoà, góc cạnh và khí chất phóng khoáng, bất cần cuốn hút. Ảnh: Sina.

Năm 2008, nam diễn viên vướng bê bối chấn động châu Á, đó là lộ 1.300 bức ảnh nhạy cảm cùng loạt clip nóng 18+ với hàng loạt ngọc nữ Cbiz hàng đầu như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Dương Vĩnh Tình, Trần Văn Tuệ, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư... Chưa dừng lại ở đó, đĩa CD chứa ảnh và clip nhạy cảm của Trần Quán Hy với những mỹ nhân này còn bị rao bán công khai trên đường phố với mức giá 20 USD/chiếc (khoảng hơn 400 nghìn đồng).

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi là 2 đại mỹ nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Trần Quán Hy. Cả hai gần như mất sự nghiệp, danh tiếng và thậm chí cả hạnh phúc cá nhân vì ảnh nóng bị phát tán từ máy tính của tình cũ. Sau khi vụ scandal nổ ra, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi các nạn nhân và người hâm mộ. Đứng trước cảnh làn sóng tẩy chay dữ dội, sự nghiệp bị huỷ hoại chỉ sau 1 đêm, và bị khán giả quay lưng, Trần Quán Hy mở họp báo xinh lỗi và tuyên bố rút khỏi showbiz vô thời hạn.

Nam diễn viên huỷ hoại sự nghiệp, danh tiếng và cuộc đời của chính mình cùng 2 tình cũ Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi vì đem máy tính đi sửa. Ảnh: On.

Năm 2010, nam diễn viên cố quay lại Hong Kong (Trung Quốc) để làm lại, song sự nghiệp âm nhạc của anh không được khán giả ủng hộ. Sau khi cưới siêu mẫu Victoria's Secret Tần Thư Bồi, cuộc đời của anh mới có điểm sáng. Hiện, Trần Quán Hy lo vun vén gia đình, kiếm tiền bằng cách kinh doanh thời trang.

Trần Quán Hy có tổ ấm hạnh phúc bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sohu, Sina