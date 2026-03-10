Sao nhí vào vai khỉ "Tây du ký": Mệnh danh "hoàng tử môn nhảy cầu", giờ là chủ tịch

Tây du ký phiên bản năm 1986 vẫn là một tượng đài trong làng phim ảnh ở Trung Quốc và cả châu Á. Thành công của phim không chỉ đến từ dàn diễn viên chính mà còn có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên phụ, thậm chí cả những diễn viên quần chúng. Ít người biết rằng bộ phim từng có sự góp mặt của một huyền thoại thể thao Trung Quốc đó là vận động viên Hùng Nghê.

Chảy máu đầu với vai quần chúng

Sinh năm 1974, Hùng Nghê được gia đình cho đi học bơi từ nhỏ. Thấy có tiềm năng, bố mẹ định hướng cho anh theo nghiệp thể thao. Năm 7 tuổi, Hùng Nghê bắt đầu tập lặn và được chọn vào Đội tuyển lặn tỉnh Hồ Nam.

Thời điểm này, Hùng Nghê có cơ hội được đóng vai phụ trong bộ phim truyền hình Tây du ký 1986 của đạo diễn Dương Khiết.

Hùng Nghê là một trong những diễn viên đóng vai khỉ con trong "Tây du ký".

Lúc đó, đoàn phim cần rất nhiều diễn viên nhí để hóa trang vào những con khỉ con vây quanh Tôn Ngộ Không. Do đó, một thành viên trong đoàn phim đã tìm thấy các thành viên của Đội thể dục dụng cụ và lặn tỉnh Hồ Nam, trong đó có Hùng Nghê. Khi đó, Hùng Nghê mới 10 tuổi và được giao đóng vai một chú khỉ con trong phần phim Thủy Liêm Động.

Hùng Nghê từng tiết lộ trên CCTV rằng tuy là diễn viên không chuyên và khá nhỏ tuổi nhưng thời điểm quay phim, anh và các bạn làm việc rất vất vả. Các diễn viên được hóa trang từ sáng, sau đó họ sẽ theo đoàn quay trong khu vực hang động, thác nước từ sáng đến tối.

Trong lúc nghỉ ngơi, vì mải chơi, Hùng Nghê nhảy lên cao khiến đầu đập vào thạch nhũ trong hang động, máu chảy rất nhiều nhưng cậu bé không hề kêu đau. May mắn là khi đó diễn viên Lâm Chí Khiêm - người đóng vai Nhị Lang Thần phát hiện ra sự việc bèn hô hoán mọi người đưa Hùng Nghê vào bệnh viện băng bó vết thương kịp thời.

Trong cuốn sách của cố đạo diễn Dương Khiết, bà cho biết Hùng Nghê rất yêu thích diễn xuất, thậm chí còn viết thư cho Mã Lệ Châu - nhân viên kế toán chịu trách nhiệm chăm sóc cậu lúc bấy giờ bày tỏ mong muốn trở thành một diễn viên.

Nhận được thư của Hùng Nghê, Mã Lệ Châu đã hồi âm lại và không đồng ý để cậu bé làm diễn viên, đồng thời động viên anh nên theo đuổi con đường đang đi.

Huyền thoại thể thao Trung Quốc

Dù có đam mê với phim ảnh song Hùng Nghê đành quyết tâm đi theo định hướng của gia đình. Trong sự nghiệp của mình, Hùng Nghê đã giành được 16 huy chương vàng ở tất cả các giải đấu quốc tế. Anh được người hâm mộ Trung Quốc gọi là "Hoàng tử môn nhảy cầu".

Tấm huy chương đầu tiên mà vận động viên này nhận được là tại Olympic Seoul 1988 vào năm 14 tuổi. Tại Olympic Atlanta 1996, Hùng Nghê đạt được 1 huy chương vàng. Tại Olympic Sydney 2000, anh đạt được 2 huy chương vàng ở hạng mục cá nhân và hạng mục nhảy cầu đôi nam.

Hùng Nghê được mệnh danh là "Hoàng tử môn nhảy cầu".

Ngoài ra, Hùng Nghê có hơn ba lần được vinh danh là một trong Top 10 vận động viên hàng đầu Trung Quốc, đồng thời được giới truyền thông ca ngợi là "vận động viên nhảy cầu huyền thoại của một thế hệ".

Dù mang về nhiều vinh quang và danh hiệu nhưng trong quá trình luyện tập và thi đấu, Hùng Nghê cũng gặp nhiều chấn thương. Năm 2002, Hùng Nghê quyết định kết thúc sự nghiệp thể thao kéo dài 20 năm của mình.

Con đường làm lãnh đạo

Sau khi giải nghệ, Hùng Nghê thành lập trường đào tạo mang tên mình. Bên cạnh đó, vì yêu bóng đá, anh cũng thành lập Câu lạc bộ bóng đá Hồ Nam và giữ chức Chủ tịch CLB.

Từ năm 2002, Hùng Nghê giữ chức Bí thư Đảng ủy Đội Thể thao của Cục Thể thao tỉnh Hồ Nam và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2004, anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thể thao tỉnh Hồ Nam và trở thành cán bộ cấp sở trẻ nhất tỉnh Hồ Nam trong năm đó.

Tháng 1/2007, Hùng Nghê giữ chức Phó Giám đốc và Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng của Sở Thể thao tỉnh Hồ Nam. Tháng 1/2015, Hùng Nghê được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Thể thao Hồ Nam.

Tháng 1/2020, "Hoàng tử môn nhảy cầu" được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thứ 5 Hiệp hội bóng đá tỉnh Hồ Nam. Tháng 12/2021, anh tiếp tục được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Cục Thể thao tỉnh Hồ Nam.

Hùng Nghê hiện làm tại Cục Thể thao tỉnh Hồ Nam.

Về đời tư, Hùng Nghê kết hôn với Lý Kinh Mạn vào năm 2007. Bà xã anh là cựu sinh viên quốc tế, từng đi du học. Đầu tháng 1/2008, cả hai mới tổ chức đám cưới tại một khách sạn sang trọng. Năm 2012, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng.