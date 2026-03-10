Jennie ở show Chanel: Hở bạo đến từng milimet, tự tung ảnh ôm ấp trai lạ khiến cõi mạng dậy sóng

Ngày 10/3 (giờ Việt Nam), Jennie (BLACKPINK) đã xuất hiện đầy sang chảnh và gợi cảm tại show diễn của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nữ idol hàng đầu diện trang phục lưới, khoe nội y táo bạo và cá tính "nổi loạn". Thiết kế này giúp Jennie khéo khoe vóc dáng cực kỳ nuột nà, đôi chân thon dài, vòng eo con kiến nhỏ nhắn và rãnh bụng sexy.

Visual và thần thái của thành viên nhóm BLACKPINK nổi bần bật qua những clip quay vội, ngay cả "ống kính hung thần" Getty Images cũng không dìm nổi cô. Màn đổ bộ tuần lễ thời trang với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ và quyến rũ của Jennie khiến netizen toàn cầu phải hét lên những từ khoá như "Cháy đến từng hơi thở", "mãn nhãn" và "tinh tế đến từng chi tiết. Sau đó, đích thân Jennie cũng "xả" ảnh hậu trường khoe trọn visual lẫn thần thái cuốn hút của mình khiến dân tình "nghẹt thở" và không thể rời mắt.

Jennie xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút tại show Chanel FW26



Thành viên nhóm BLACKPINK có màn đổ bộ nóng bỏng ở Tuần lễ thời trang Paris. Jennie chứng minh gu thời trang đẳng cấp trong bộ trang phục dạng lưới, lộ nội y tinh tế đến từng chi tiết, cùng kiểu tóc và cách trang điểm thời thượng làm nổi bật nhan sắc vừa rạng rỡ vừa sang chảnh. Ảnh: X

Sự đầu tư về cả nhan sắc lẫn trang phục, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong diện mạo của nữ idol khi tham dự show diễn của Chanel khiến khán giả khắp MXH phải trầm trồ. Ảnh: X

Sau show diễn, Jennie cũng đã "xả" ảnh hậu trường khoe body cực cháy khiến dân tình không thể rời mắt. Ảnh: Instagram.

Thiết kế phá cách và táo bạo đến từ Chanel tôn trọn body nuột nà, gợi cảm đỉnh cao của Jennie. Ảnh: Instagram.

Đặc biệt khi thấy vòng eo 0% mỡ thừa, lộ rõ đường rãnh bụng của Jennie, ai cũng phải trầm trồ. Với dáng chuẩn thế này, bảo sao nữ idol diện đồ nào cũng đỉnh khỏi bàn. Ảnh: Instgram.

Visual sang chảnh "bén đứt tay" và có phần nổi loạn của nữ ca sĩ khiến dân tình khó lòng rời mắt. Ảnh: Instagram.

Cũng tại sự kiện của Chanel, Jennie đã có màn đọ sắc bất phân thắng bại, mỗi người 1 vẻ với các chị đẹp Teyana Taylor, Lily-Rose Depp và Go Youn Jung - nữ chính phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không "làm mưa làm gió" màn ảnh vào đầu năm nay. Khoảnh khắc Jennie má kề má với Go Youn Jung nhận được sự chú ý lớn. Hai mỹ nhân cùng sinh năm 1996 này đều sở hữu vẻ đẹp baby thu hút tại showbiz Hàn. Ngoài ra, Jennie còn gây xôn xao khi tự tung ảnh ôm thân mật 1 người đàn ông từ sau lưng. Theo truyền thông quốc tế, đối phương không phải nửa kia của thành viên nhóm BLACKPINK mà là giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy của Chanel.

Jennie đọ sắc với các chị đẹp Teyana Taylor, Lily-Rose Depp...

... và Go Youn Jung. Ảnh: Instagram.

Thành viên nhóm BLACKPINK gây xôn xao khi tự tung ảnh ôm 1 người đàn ông từ sau lưng đầy thân mật. Nhưng danh tính của đối phương sớm được làm rõ. Đó không phải bạn trai Jennie mà là giám đốc sáng tạo Mhieu Blazy của Chanel. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo