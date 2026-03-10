Jennie ở show Chanel: Hở bạo đến từng milimet, tự tung ảnh ôm ấp trai lạ khiến cõi mạng dậy sóng

Ngày 10/3 (giờ Việt Nam), Jennie (BLACKPINK) đã xuất hiện đầy sang chảnh và gợi cảm tại show diễn của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nữ idol hàng đầu diện trang phục lưới, khoe nội y táo bạo và cá tính "nổi loạn". Thiết kế này giúp Jennie khéo khoe vóc dáng cực kỳ nuột nà, đôi chân thon dài, vòng eo con kiến nhỏ nhắn và rãnh bụng sexy.
Visual và thần thái của thành viên nhóm BLACKPINK nổi bần bật qua những clip quay vội, ngay cả "ống kính hung thần" Getty Images cũng không dìm nổi cô. Màn đổ bộ tuần lễ thời trang với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ và quyến rũ của Jennie khiến netizen toàn cầu phải hét lên những từ khoá như "Cháy đến từng hơi thở", "mãn nhãn" và "tinh tế đến từng chi tiết. Sau đó, đích thân Jennie cũng "xả" ảnh hậu trường khoe trọn visual lẫn thần thái cuốn hút của mình khiến dân tình "nghẹt thở" và không thể rời mắt.
Jennie xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút tại show Chanel FW26
Cũng tại sự kiện của Chanel, Jennie đã có màn đọ sắc bất phân thắng bại, mỗi người 1 vẻ với các chị đẹp Teyana Taylor, Lily-Rose Depp và Go Youn Jung - nữ chính phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không "làm mưa làm gió" màn ảnh vào đầu năm nay. Khoảnh khắc Jennie má kề má với Go Youn Jung nhận được sự chú ý lớn. Hai mỹ nhân cùng sinh năm 1996 này đều sở hữu vẻ đẹp baby thu hút tại showbiz Hàn. Ngoài ra, Jennie còn gây xôn xao khi tự tung ảnh ôm thân mật 1 người đàn ông từ sau lưng. Theo truyền thông quốc tế, đối phương không phải nửa kia của thành viên nhóm BLACKPINK mà là giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy của Chanel.
Nguồn: KoreaBoo