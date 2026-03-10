Nóng nhất showbiz Hàn Quốc lúc này: Điều tra khẩn cái chết bất thường trong công ty Jang Nara

Tối 9/3, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, 1 nhân viên đến từ công ty quản lý Jang Nara vừa được phát hiện trong tình trạng đã tử vong vào chiều cùng ngày. Nguồn tin cho biết thêm người này đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi qua đời đột ngột. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhân vật nêu trên.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đang đổ dồn sự chú ý vào tình hình nội bộ rối ren vào lúc này ở công ty quản lý của Jang Nara. Các nguồn tin thân cận trong ngành giải trí cho biết công ty gần đây đang phải đối mặt với nhiều xung đột liên quan đến vấn đề đầu tư. Đáng chú ý, có nguồn tin cho hay công ty quản lý Jang Nara đang “điên đầu” với vụ kiện tụng về các khoản đầu tư có liên quan tới ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Joo Hoon - người trước đây từng hoạt động dưới nghệ danh Remember.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cái chết bất thường của nhân viên mới đây có liên quan tới vụ kiện ồn ào và những rối ren trong nội bộ của công ty quản lý Jang Nara hay không. Truyền thông Hàn Quốc hiện đang tích cực liên hệ để nhận được phản hồi chính thức từ phía công ty chủ quản của nữ minh tinh họ Jang.

Nhân viên trực thuộc công ty chủ quản của Jang Nara vừa qua đời bất thường. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Ảnh: X

Vụ việc thương tâm liên quan tới nhân viên thuộc công ty quản lý Jang Nara đã làm rúng động dư luận xứ Hàn trong tối 9/3. Bài báo đưa tin về vụ việc đau lòng đã phủ kín truyền thông, nắm giữ vị trí số 1 trên cả 2 cổng thông tin Naver và Nate sau thời gian ngắn.

Hiện tại, đa phần khán giả xứ củ sâm vẫn giữ thái độ trung lập trước vụ việc do chưa thể xác nhận được liệu cái chết của nhân viên trong câu chuyện có liên quan tới những vấn đề bất ổn tại công ty quản lý Jang Nara hay không. Và công chúng Hàn Quốc hiện vẫn chờ kết quả của cuộc điều tra và kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Công chúng xứ kim chi hiện giữ thái độ trung lập đối với vụ việc thương tâm mới đây. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo