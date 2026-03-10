Bắt khẩn cấp nam ca sĩ sử dụng ma túy vào tối 8/3

Chiều 9/3, tờ JoongAng đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Bada (thành viên ban nhạc Sinawe) vừa bị sở cảnh sát thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) bắt khẩn cấp vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Theo nguồn tin, Kim Bada bị cáo buộc tàng trữ và hút cần sa ở thành phố Sokcho vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày hôm qua (8/3). Được biết, Kim Bada bị cơ quan chức năng bắt quả tang ngay tại hiện trường. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ cũng đã thừa nhận mọi cáo buộc trong quá trình tiếp nhận thẩm vấn từ cảnh sát.

Hiện tại, cảnh sát hiện tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết liên quan tới vụ án, đồng thời đang cân nhắc tới việc có nộp đơn xin lệnh bắt tạm giam đối với nam ca sĩ họ Kim hay không.

Kim Bada vừa bị bắt giữ khẩn cấp vì tàng trữ, sử dụng chất cấm. Ảnh: Naver

Vụ việc Kim Bada bị bắt quả tang tàng trữ, sử dụng chất cấm đã gây ra 1 cú sốc lớn cho làng giải trí Hàn Quốc, bởi lẽ anh vốn là 1 trong những gương mặt đình đám của làng nhạc rock xứ củ sâm. Bên cạnh đó, vụ việc cũng gây xôn xao dư luận trong bối cảnh gần đây 1 loạt nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Kbiz đã vướng vào vòng lao lý do liên quan tới chất cấm, chẳng hạn như nam ca sĩ kiêm CEO JAKOPS hay nam ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Chancellor.

Kim Bada sinh năm 1971, là giọng ca chính đời thứ 5 của ban nhạc rock đình đám xứ kim chi Sinawe. Bên cạnh đó, anh cũng từng hoạt động và tỏa sáng trong các ban nhạc nổi tiếng khác như Butterfly Effect, Art Of Parties,...

Ngoài ra, Kim Bada còn nhận được sự ủng hộ và yêu mến nồng nhiệt của khán giả xứ củ sâm qua loạt show âm nhạc ăn khách như I Am a Singer, Immortal Songs, King of Mask Singer,... Nhưng tới nay, hình tượng nam ca sĩ dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau khi thừa nhận dùng chất cấm mới đây.

Kim Bada đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi Kbiz sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Ảnh: Nate

Nguồn: JoongAng