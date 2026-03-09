Mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: U50 đi bán cafe ở Gò Vấp, 25 nghìn một ly

Quán cafe của Cát Tường.

Là nghệ sĩ đình đám của màn ảnh phía Nam

Cát Tường sinh năm 1977 tại Huế, sau đó cùng gia đình vào Vĩnh Long sinh sống. Năm 1995, cô lên TP.HCM thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh và gây chú ý khi đỗ thủ khoa đầu vào. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát kịch TP.HCM.

Trước khi nổi tiếng với vai trò MC, Cát Tường từng thử sức với ca hát và đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như: Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên …

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến khi cô đảm nhận vai trò MC chương trình hẹn hò Bạn muốn hẹn hò. Với lối dẫn duyên dáng, hài hước, cô được khán giả gọi bằng cái tên thân thuộc "bà mối quốc dân", từng kết nối hàng trăm cặp đôi nên duyên.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, năm 2019 cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cát Tường từng là bà mối mát tay.

Làm nhiều nghề để duy trì cuộc sống

Dù là gương mặt quen thuộc của truyền hình, Cát Tường từng chia sẻ cuộc sống của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng sung túc như nhiều người nghĩ. Có thời điểm cô đầu tư sản xuất nhạc kịch nhưng gặp thua lỗ vài trăm triệu, phải xoay xở nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống.

Ngoài đóng phim và dẫn chương trình, nữ nghệ sĩ còn kinh doanh, livestream bán hàng, làm youtuber và mở quán cà phê ở Gò Vấp. Gần đây, trong chuyến sang Mỹ thăm bạn bè, khi ghé thăm căn biệt thự rộng lớn của một người bạn, cô hài hước nói:

"Sao bạn tôi bằng tuổi tôi mà sướng quá, còn tôi khổ quá. Tới giờ này vẫn còn đi bán từng ly cà phê kiếm 25 nghìn đồng một ly".

Câu nói nửa đùa nửa thật nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng cho biết bản thân không cảm thấy ngại khi làm nhiều nghề, bởi với cô lao động chân chính luôn đáng trân trọng.

Cát Tường là mẹ đơn thân nhiều năm.

Làm mẹ đơn thân nhiều năm

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Cát Tường cũng trải qua không ít thăng trầm. Năm 2001, cô từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Sau khi ly hôn, nữ nghệ sĩ một mình nuôi con gái. Con gái của cô tên Nauy, sinh năm 2002. Cát Tường nhiều lần chia sẻ niềm tự hào khi con gái trưởng thành, sống tự lập và rất hiểu mẹ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ từng trải qua một vài mối tình nhưng chưa đi đến cái kết trọn vẹn. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc và chăm lo cho con gái.