Sau khi công khai chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, một trong những điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất lúc này chính là ngày Hoà Minzy chính thức tổ chức đám cưới. Chính vì vậy, bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến váy cưới của nữ ca sĩ đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hoà Minzy xuất hiện trong một bộ váy lộng lẫy, đầu đội vương miện, trông không khác gì một cô dâu. Trong đoạn clip lan truyền, nữ ca sĩ còn vui vẻ tương tác, trò chuyện thân mật với một người lớn tuổi giữa đám đông, tạo nên khung cảnh khá giống một buổi gặp gỡ khách mời.

Chính chi tiết này khiến nhiều người nhanh chóng đặt nghi vấn rằng Hoà Minzy đã tổ chức lễ cưới bí mật. Một số cư dân mạng còn suy đoán đây có thể là khoảnh khắc nữ ca sĩ đón khách tham dự hôn lễ của mình.

Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc được cho là Hoà Minzy đón khách trong đám cưới bí mật.

Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Theo tìm hiểu, những hình ảnh đang lan truyền thực chất được cắt ra từ một đoạn clip do khán giả ghi lại sau một đêm diễn của Hòa Minzy. Trong video gốc, nữ ca sĩ vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy, đội vương miện và nán lại giao lưu với khán giả sau khi chương trình kết thúc.

Khoảnh khắc Hòa Minzy vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng mọi người nhanh chóng bị cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội, từ đó dẫn đến những suy đoán rằng đây là khung cảnh của một lễ cưới. Dù chỉ là hiểu lầm từ một đoạn clip hậu trường, nhưng sự việc cũng cho thấy mức độ quan tâm lớn của khán giả dành cho chuyện tình cảm của Hòa Minzy. Kể từ khi nữ ca sĩ xác nhận chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, mọi động thái của cặp đôi đều trở thành tâm điểm chú ý.

Nhiều người hâm mộ luôn trông ngóng ngày Hoà Minzy sẽ bước lên lễ đường.

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hoà Minzy từng hé lộ khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm nghĩ của bé Bo về Đại uý Thăng Văn Cương. Trong clip, khi Hoà Minzy hỏi từ khoảnh khắc nào bé Bo cảm thấy gắn bó, yêu thương "bố Cương" thì nhóc tỳ đáp cực đáng yêu: "Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy". Bé Bo còn ngây ngô nhấn mạnh lại: "Con cũng yêu bố nhất".

Đặc biệt, khi Hoà Minzy chia sẻ chuyện mong muốn kết hôn thì bé Bo trông rất vui vẻ, hào hứng và còn hối thúc mẹ sớm sớm. Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".

Hòa Minzy trò chuyện với con trai về ông xã Thăng Cương. Nguồn: FBNV

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Theo Hoà Minzy, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Khi những bức ảnh ghi lại hành trình bên nhau của cả hai được công bố, nhiều khoảnh khắc bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã phần nào nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho Hoà Minzy lẫn gia đình của cô.