Người phụ nữ mai mối cho 2 giám đốc là NSND hàng đầu Việt Nam lấy nhau

Trong làng nghệ thuật Việt Nam, chuyện tình của Tấn Minh và Thu Huyền luôn được nhiều khán giả nhắc đến như một mối lương duyên đặc biệt. Ít ai biết rằng phía sau cuộc hôn nhân của hai Nghệ sĩ Nhân dân này lại có công của một "bà mối" thân thiết - ca sĩ Thanh Tâm.

Theo chia sẻ của Thanh Tâm trong chương trình Khách sạn 5 sao gần đây chính cô là người khơi gợi ý tưởng "se duyên" cho cặp đôi. Khi đó, cả ba đều là bạn thân và thường xuyên đi diễn cùng nhau nên hiểu khá rõ tính cách của nhau.

NSƯT Thanh Tâm chia sẻ tại chương trình Khách sạn 5 sao.

Nữ nghệ sĩ kể rằng ban đầu cô cũng khá băn khoăn bởi hai người hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau: Tấn Minh là ca sĩ nhạc nhẹ, còn Thu Huyền là nghệ sĩ chèo. Tuy nhiên, nhiều bạn bè trong giới nhận thấy họ có nhiều điểm tương đồng về tính cách nên đã gợi ý Thanh Tâm thử làm "bà mối".

Sau đó, Thanh Tâm bắt đầu khéo léo tạo cơ hội để cả hai gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, việc "đẩy thuyền" không hề dễ dàng. Thu Huyền từng thẳng thắn nói rằng, cô chưa có cảm xúc đặc biệt với Tấn Minh, trong khi nam ca sĩ cũng khá ngại ngùng vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn lâu năm.

Dù vậy, sau một thời gian gắn bó và hiểu nhau hơn, tình bạn giữa họ dần chuyển thành tình yêu. Thanh Tâm nhớ lại khi Thu Huyền gọi điện báo tin Tấn Minh đã thổ lộ tình cảm, cô vui mừng đến mức "tôi hú lên như tôi được yêu ấy".

Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền.

Sau đó không lâu, Tấn Minh và Thu Huyền chính thức nên duyên vợ chồng. Họ kết hôn năm 2004 sau khoảng một thập kỷ làm bạn thân và hiện có tổ ấm hạnh phúc với hai con trai.

Đáng chú ý, cả hai đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện giữ vai trò quản lý quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tấn Minh đang là Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, còn Thu Huyền giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Vậy nghệ sĩ Thanh Tâm người làm mai mối cho Thu Huyền - Tấn Minh là ai?

Thanh Tâm là ca sĩ quen thuộc của dòng nhạc trữ tình và nhạc cách mạng, hoạt động nghệ thuật hơn ba thập kỷ. Sinh ra tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ.

Nữ ca sĩ từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và có khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong thập niên 1990, Thanh Tâm là giọng ca được khán giả yêu thích với nhiều ca khúc như "Hương thầm", "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", "Mùi hoa cải"...

Nghệ sĩ Thanh Tâm vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật.

Năm 1994, cô gia nhập Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân (nay là Nhà hát Công an Nhân dân) và có nhiều năm hoạt động trong môi trường nghệ thuật – quân đội. Thanh Tâm từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân, mang quân hàm Thượng tá.

Với những đóng góp cho nghệ thuật, Thanh Tâm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và giành nhiều giải thưởng tại các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc như: Giải nhì giọng hát trẻ Hà Nội 1989, Giải nhất giọng hát "Bông lúa vàng", Huy chương vàng trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Hải Phòng năm 1995, Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương vàng liên hoan 4 nước châu Á. Chị đã từng ra album" Cánh đồng tình yêu" 1 và 2 được khán giả yêu thích.

Hiện nay, cô vẫn thỉnh thoảng tham gia biểu diễn và hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.