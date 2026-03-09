Hòa Minzy thông báo ngưng đăng tải hình ảnh về chồng Đại úy

Sau khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Cương, mọi động thái của Hòa Minzy đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sáng 9/3, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đăng tải clip ngắn gần 30 giây trên trang cá nhân. Trong video, ông xã Thăng Cương giận dỗi Hòa Minzy vì không dậy để ôm tạm biệt anh trước khi đi làm. Dù vậy nhưng Thăng Cương vẫn tới để hôn chào nữ ca sĩ.

Cô chia sẻ: "Mưa tới đâu mát mặt tới đó thôi. Dỗi mà cũng đáng yêu ghê. Clip vô tri của đồng chí Cương khi đang dỗi vợ. Lý do là vợ không thèm dậy ôm tạm biệt để đồng chí đi làm. Thôi em ngủ tiếp đây, mai ngủ dậy mà mọi người thấy xàm xí quá thì bảo em để xóa nhé. Chứ không rõ mọi người muốn xem kiểu đời thường vậy không. Tại bộ nhớ nhiều quá xả bớt ạ".

Hòa Minzy đăng tải clip đời thường của ông xã Thăng Cương trên trang cá nhân. Nguồn: FBNV

Dù giận dỗi nhưng Thăng Cương vẫn chủ động hôn bà xã trước khi đi làm. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng cho biết sẽ không đăng tải video gì nữa vì sợ vướng ý kiến trái chiều. Cô cho hay: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ".

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy còn hài hước chia sẻ rằng cô có antifan rất đông: "Các chị xui em đăng nhiều nhé, các chị nhắm bảo vệ nổi em không. Chứ anti em đông lắm ấy. Thật sự đấy".

Hòa Minzy cho biết sẽ không chia sẻ clip với chồng Thăng Cương vì lo ngại những ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy biết phải hạn chế để nửa kia tập trung cho công việc. Vừa qua cô chỉ chia sẻ một chút để anh thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của vợ. Cô cho hay: "Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ấy tập trung công tác, bảo vệ Tổ quốc ạ.

Mấy nay đăng cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tí thôi. Anh Cương là thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Tết rồi cũng trực từ 27, 28 Tết tới mùng 6, mùng 7 luôn đó ạ.

Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép với tranh thủ thôi. Hy vọng Tết năm nay được đóng giao thừa cùng nhau đây ạ. Nên có gì mấy chị đợi tụi em hoặc có sự kiện quan trọng, cái đặc biệt muốn khoe thì sẽ khoe ạ".

Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy tự ý thức việc phải hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân. Ảnh: FBNV

Khi có những sự kiện quan trọng, nữ ca sĩ 9x khẳng định sẽ chia sẻ tới công chúng. Ảnh: FBNV

Về phía Đại uý Thăng Văn Cương, anh cũng dành những lời chân thành nhất khi chia sẻ về mối quan hệ với Hoà Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Tối 7/3, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip trò chuyện với con trai đầu lòng là bé Bo. Trong video, khi nữ ca sĩ hỏi con trai: "Con muốn mẹ lấy bố làm chồng không", nhóc tỳ liền trả lời ngay: "Có ạ. Nhưng mà khi nào mới được". Hòa Minzy còn để lộ chuyện dự tính tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027.