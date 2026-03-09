Nhan sắc thật của Baifern Pimchanok qua “ống kính hủy diệt” Getty Images ở Paris Fashion Week

Paris Fashion Week hiện là sự kiện thu hút được sự quan tâm lớn nhất từ giới mộ điệu thời trang khắp thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong dàn sao châu Á xuất hiện ở Tuần lễ thời trang Paris đang diễn ra, Baifern Pimchanok đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng châu Á.
Mới đây, Baifern đã phủ kín truyền thông Thái Lan với màn đổ bộ tại show Loewe thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week với tư cách đại sứ thương hiệu. Trước ống kính, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng phong thái thanh lịch. Đặc biệt, nữ chính Chiếc Lá Cuốn Bay đã “cân đẹp” luôn cả ống kính hung thần Getty Images và bừng sáng trong mọi khung hình nhờ diện mạo đẹp ngời ngời hết chỗ chê.
Màn xuất hiện tỏa sáng của Baifern Pimchanok tại show Loewe thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris mới đây đã khiến cả mạng xã hội phải ồn
Đây không phải lần đầu tiên Baifern Pimchanok gây sốt với nhan sắc hoàn hảo thách thức cả “ống kính hủy diệt” Getty Images khi tham dự 1 sự kiện lớn ở nước ngoài. Còn nhớ cũng ở Paris Fashion Week cách đây 2 năm, đại mỹ nhân 9X cũng từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với diện mạo “chặt đẹp” hung thần Getty Images. Khi ấy dù bị zoom cận mặt bởi ống kính Getty Images nhưng nữ chính Chiếc Lá Cuốn Bay vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ visual xinh đẹp cùng thần thái rạng ngời.
Nguồn: Getty Images