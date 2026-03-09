Nhan sắc thật của Baifern Pimchanok qua “ống kính hủy diệt” Getty Images ở Paris Fashion Week

Paris Fashion Week hiện là sự kiện thu hút được sự quan tâm lớn nhất từ giới mộ điệu thời trang khắp thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong dàn sao châu Á xuất hiện ở Tuần lễ thời trang Paris đang diễn ra, Baifern Pimchanok đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng châu Á.

Mới đây, Baifern đã phủ kín truyền thông Thái Lan với màn đổ bộ tại show Loewe thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week với tư cách đại sứ thương hiệu. Trước ống kính, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng phong thái thanh lịch. Đặc biệt, nữ chính Chiếc Lá Cuốn Bay đã “cân đẹp” luôn cả ống kính hung thần Getty Images và bừng sáng trong mọi khung hình nhờ diện mạo đẹp ngời ngời hết chỗ chê.

Màn xuất hiện tỏa sáng của Baifern Pimchanok tại show Loewe thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris mới đây đã khiến cả mạng xã hội phải ồn

Baifern bật mode “hủy diệt” luôn cả ống kính hung thần Getty Images tại Paris Fashion Week. Nữ diễn viên đình đám chinh phục khán giả nhờ nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm hết chỗ chê ở tuổi 34. Ảnh: Getty Images

Layout makeup đầy cuốn hút cùng mái tóc dài buông xõa nữ tính giúp diện mạo Baifern thêm phần sang chảnh, quyến rũ, biến những khung hình Getty Images thành loạt ảnh lung linh chẳng kém gì poster phim điện ảnh là bao. Ảnh: Getty Images

Nụ cười ngọt ngào góp phần làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của nữ chính Chiếc Lá Cuốn Bay trong sự kiện mới. Thoạt nhìn, công chúng còn tưởng những bức hình của Getty Images là ảnh do fansite chụp cho nữ minh tinh sinh năm 1992. Ảnh: Getty Images

Baifern Pimchanok xinh đẹp, lôi cuốn từ mọi góc độ, khiến hung thần Getty Images chỉ còn là cái tên. Chẳng cần phải canh góc cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn bừng sáng trong mọi khung hình. Ảnh: Getty Images

Đây không phải lần đầu tiên Baifern Pimchanok gây sốt với nhan sắc hoàn hảo thách thức cả “ống kính hủy diệt” Getty Images khi tham dự 1 sự kiện lớn ở nước ngoài. Còn nhớ cũng ở Paris Fashion Week cách đây 2 năm, đại mỹ nhân 9X cũng từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với diện mạo “chặt đẹp” hung thần Getty Images. Khi ấy dù bị zoom cận mặt bởi ống kính Getty Images nhưng nữ chính Chiếc Lá Cuốn Bay vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ visual xinh đẹp cùng thần thái rạng ngời.

Baifern Pimchanok bất bại trước “ống kính hủy diệt” Getty Images trong lần đại náo Tuần lễ thời trang Paris cách đây 2 năm. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Getty Images