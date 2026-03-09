Jiyeon (T-ara) tan vỡ hôn nhân vì không sinh con?

Chiều 8/3, tờ Mksports cho hay, chồng cũ Jiyeon (T-ara) - nam cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun mới đây đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc vì có loạt phát ngôn gây nhức nhối ngay trên sóng truyền hình. Trong chương trình Omniscient Interfering View (đài MBC) vừa lên sóng, Hwang Jae Gyun bày tỏ mong muốn có con: “Từ khi có cháu, tôi lại càng muốn có con hơn”.

Chưa dừng lại ở đó, MC nổi tiếng Jun Hyun Moo còn hé lộ thêm 1 bí mật thầm kín của Hwang Jae Gyun ngay trên sóng truyền hình mới đây: “Chẳng phải nỗi trăn trở của cậu là có nên kết hôn lần nữa hay không còn gì”.

Trước đó, Hwang Jae Gyun cũng nhiều lần đề cập tới mong muốn tái hôn và được làm bố trong những lần tham gia các show giải trí gần đây. Vào hôm 31/1, nam cầu thủ họ Hwang làm khách mời trên chương trình The Manager (đài MBC) và tiết lộ rằng anh đã mơ ước có những đứa con. Ngoài ra, trong chương trình Omniscient Interfering View hồi đầu năm nay, anh cũng úp mở tới chuyện sẽ tái hôn sau khi ly dị Jiyeon.

Xâu chuỗi hàng loạt động thái đáng chú ý của Hwang Jae Gyun trong suốt thời gian qua, công chúng đã đưa ra hàng loạt giả thuyết liên quan tới cuộc hôn nhân của nam cầu thủ này và Jiyeon. Đáng nói, việc nam cầu thủ bóng chày liên tục bày tỏ mong muốn có con khiến nhiều người cho rằng anh đang ám chỉ Jiyeon không muốn sinh em bé, làm cho hôn nhân tan vỡ.

Hwang Jae Gyun không ngừng bày tỏ mong muốn tái hôn và được lên chức bố trên các show giải trí trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Ảnh: Naver

Cặp đôi 1 thời Jiyeon - Hwang Jae Gyun liên tục chiếm sóng truyền thông trong thời gian qua, tất cả bắt nguồn từ những hành động và phát ngôn của cầu thủ họ Hwang. Ảnh: Nate

Nhưng nhìn chung, công chúng hiện đang hướng sự chỉ trích về phía Hwang Jae Gyun sau khi anh liên tục có động thái giống như muốn đổ lỗi cho Jiyeon và khiêu chiến với vợ cũ. Theo những khán giả này, cầu thủ họ Hwang quá nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông.

Công chúng tỏ thái độ bức xúc khi suốt thời gian qua Hwang Jae Gyun nhắm vào Jiyeon không ngừng: “Nếu là chuyện liên quan đến người cũ thì chẳng phải nên cẩn trọng hơn và không nên nhắc tới trên sóng truyền hình hay sao?”, “Vừa mới ly dị chưa lâu mà đã muốn tái hôn và liên tục nhắc tới vợ cũ như vậy. Anh này lạ ghê”, “Cảm giác anh này rất thiếu sự tinh tế và không hề tôn trọng vợ cũ 1 chút nào ấy”, “Những chuyện như thế này nên nói riêng tư với nhau thì hơn, đằng này lại bô bô nói ra trên sóng truyền hình” ,...

Trái ngược hoàn toàn với chồng cũ, Jiyeon chưa từng nhắc tới cuộc hôn nhân tan vỡ với Hwang Jae Gyun.

Jiyeon - Hwang Jae Gyun có động thái trái ngược nhau hậu ly hôn. Ảnh: X

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Vụ ly hôn của Jiyeon - Hwang Jae Gyun khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Nguồn: Mksports