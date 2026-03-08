Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, gửi lời chúc ý nghĩa tới phái đẹp. Từ những món quà giản dị đến lời nhắn đầy cảm xúc, mạng xã hội của dàn sao trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Dàn người đẹp Vbiz như Hòa Minzy, Lệ Quyên, Khả Như... liên tục khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi flex quà tặng từ nửa kia. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt còn gửi gắm những lời chúc chân thành đến mẹ, bà và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống.
Trong ngày 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng còn đánh úp công khai tin vui đã bí mật kết hôn từ 6 năm trước. Dưới bài đăng, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Anh viết: "Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi. Anh sẽ còn kể vài điều nữa cho mọi người, anh nói trước. Chúc mừng 8/3 nhé vợ của anh".