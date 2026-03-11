Diệp Lâm Anh đã căng, tuyên bố không muốn "chung mâm" với ai đó

Mới đây, Diệp Lâm Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nấu ăn đời thường trên mạng xã hội. Đoạn video vốn chỉ xoay quanh những hoạt động giản dị trong căn bếp, tuy nhiên phần bình luận bên dưới lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Theo đó, một số cư dân mạng để lại bình luận mang tính so sánh đầy ẩn ý, nhắc đến một người khác khi nói về Diệp Lâm Anh. Những lời bình luận này nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, khiến câu chuyện bắt đầu có dấu hiệu bị đẩy đi xa hơn.

Trước tình huống đó, Diệp Lâm Anh đã trực tiếp lên tiếng phản hồi. Cụ thể, khi một tài khoản để lại bình luận mang tính "đặt cạnh" giữa cô và một người khác, Diệp Lâm Anh trả lời thẳng thắn: " Tên chị vô tình thành điểm tựa đó em ơi. Đừng đặt chị ở chung được không em".

Diệp Lâm Anh đáp trả thẳng khi bị so sánh với "ai đó"

Phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Diệp Lâm Anh đã chọn cách lên tiếng rõ ràng để tránh những câu chuyện so sánh hoặc suy diễn không cần thiết tiếp tục lan rộng.

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lâm Anh gặp tình huống tương tự. Mỗi khi cô đăng tải những clip về cuộc sống thường ngày như nấu ăn, chăm vườn hay cắm hoa, bên dưới phần bình luận thường xuất hiện những ý kiến nhắc đến người khác để so sánh. Những bình luận này đôi khi khiến nội dung bài đăng bị chuyển hướng sang những cuộc tranh luận không liên quan.

Trước các trường hợp đó, Diệp Lâm Anh thường giữ thái độ thẳng thắn và phản hồi trực tiếp. Nữ nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn khán giả không đặt cô vào những phép so sánh với bất kỳ ai, bởi theo cô, mỗi người đều có cuộc sống và cách thể hiện riêng.

Diệp Lâm Anh không ít lần đáp trả bình luận so sánh của cư dân mạng

Thái độ thẳng thắn của Diệp Lâm Anh khiến cư dân mạng thêm bàn tán

Diệp Lâm Anh từng có cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Phạm. Cả hai kết hôn năm 2018 và có hai con chung. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, mối quan hệ dần rạn nứt và chính thức khép lại vào năm 2022. Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh dần ổn định lại cuộc sống. Cô tập trung cho công việc kinh doanh, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc các con.

Về chuyện tình cảm, từ cuối năm 2024, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò người mẫu Phạm Kiên khi liên tục bị "soi" loạt khoảnh khắc thân thiết. Cho đến gần đây, cả hai thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Thậm chí, trong chuyến du lịch của gia đình Diệp Lâm Anh, Phạm Kiên cũng đồng hành cùng, cho thấy cả hai nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Phạm Kiên sinh năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh gây ấn tượng với chiều cao 1,85 m, gương mặt góc cạnh nam tính và vóc dáng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện. Năm 2022, anh đăng quang Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Hiện tại, Phạm Kiên hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang và tham gia nhiều dự án quảng cáo.

Diệp Lâm Anh đang hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên

Ảnh: Facebook, Tiktok nhân vật