Đây là lý do HIEUTHUHAI quyết không công khai "danh phận" cho bạn gái tiểu thư

Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt ca khúc mới. Điều khiến cư dân mạng bàn tán không chỉ là âm nhạc mà còn nằm ở những chi tiết trong MV được cho là phản chiếu chuyện tình cảm ngoài đời của nam rapper với Tăng Mỹ Hàn hay còn được biết đến với biệt danh BabyBoo. Mặc dù thể hiện tình yêu qua âm nhạc, tương tác MXH hay thậm chí từng bị bắt gặp đi trung tâm thương mại cùng nhau nhưng HIEUTHUHAI vẫn chưa một lần đích thân công khai danh phận của Tăng Mỹ Hàn. Điều này khiến nhiều người tò mò, vì sao nam rapper thoải mái đưa những chi tiết tình yêu vào sản phẩm âm nhạc nhưng lại không chính thức xác nhận mối quan hệ?

Giữa lúc vấn đề này được bàn tán rầm rộ, cư dân mạng đã đào lại một chia sẻ cũ của HIEUTHUHAI về lý do anh chọn cách giữ kín chuyện tình cảm. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, nam rapper từng thẳng thắn nói: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

HIEUTHUHAI từng chia sẻ lý do giữ kín chuyện yêu là để bảo vệ bạn gái trước sóng gió

Chia sẻ này cho thấy việc giữ kín chuyện yêu đương của HIEUTHUHAI không phải là một chiến lược truyền thông, mà đơn giản xuất phát từ mong muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư. Nam rapper thừa nhận bản thân cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận từ mạng xã hội, vì vậy việc không công khai có thể là cách để tránh những áp lực không cần thiết.

Trong 1 bài hát, nam rapper từng tiết lộ bạn gái anh là người có tên chung chữ cái đầu. Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI cùng có chung chữ H. Người yêu của HIEUTHUHAI thích đến chốn đông người cùng nhau nhưng có lúc phải che mặt né tránh ánh nhìn của người xung quanh dù cả hai không làm gì sai. Cô gái này luôn mong một ngày sẽ được công khai mối quan hệ với HIEUTHUHAI, đứng chung một khung hình với người yêu.

Nói về danh tính người yêu là "người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy", HIEUTHUHAI không xác nhận, chỉ úp mở: "Tôi sẽ để âm nhạc nói giùm mình câu trả lời. Nhạc mình đã viết, lyric mình đã đưa, rồi chơi chữ và đủ thứ nữa. Người nghe chỉ cần chú ý là sẽ hiểu thôi à".

Anh chưa từng giấu chuyện "đã có chủ" nhưng chỉ tung hint chứ không xác nhận danh tính đối phương

HIEUTHUHAI mang những chi tiết hao hao bạn gái và chuyện tình của anh vào các sản phẩm âm nhạc

Sau khi HIEUTHUHAI ra mắt MV, Tăng Mỹ Hàn có động thái reup lại loạt ảnh cá nhân, cô đã chèn nhạc "Only you", 2 chữ này tạm dịch là "Chỉ duy nhất anh". Nhiều người theo dõi BabyBoo từ lâu sẽ biết chuyện cô thường dùng hashtag "chỉ yêu mình anh" mỗi khi đăng ảnh hay khoe quà được cho là của HIEUTHUHAI. Từ chi tiết này, netizen cho rằng BabyBoo đã âm thầm công khai thể hiện tình yêu với đàng trai qua những ám hiệu riêng của 2 người.

Tuy không xác nhận trực tiếp, nhiều khán giả cho rằng HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn vẫn luôn có cách thể hiện tình cảm rất tinh tế. Từ những chi tiết nhỏ trong âm nhạc, hình ảnh cho đến các "hint" trên mạng xã hội, nam rapper dường như không giấu hoàn toàn chuyện tình cảm mà chỉ chọn cách chia sẻ theo kiểu kín đáo. Với nhiều người, dù chưa từng chính thức xác nhận, nhưng những gì cả hai thể hiện cũng đủ để khán giả cảm nhận được một mối quan hệ êm đềm và hạnh phúc theo cách rất riêng.

Cặp đôi từng hiếm hoi bị "tóm dính" đi trung tâm thương mại cùng nhau

Loạt ảnh photobooth bị lộ cũng từng gây bão

HIEUTHUHAI từng khen bạn gái là người thông minh, tinh tế và luôn tôn trọng công việc của anh

Ảnh: FBNV