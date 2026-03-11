Jang Nara đến viếng đám tang nhân viên qua đời bất thường trong công ty quản lý cũ

Vào tối 9/3, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, 1 nhân viên đến từ công ty quản lý Jang Nara (công ty LAELBnc) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong. Dựa theo những bài báo này, ban đầu công chúng đều tưởng cái chết của người nhân viên xấu số xảy ra khi nữ diễn viên họ Jang vẫn còn trực thuộc công ty nói trên. Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn đặt ra nghi vấn Jang Nara có liên quan tới vụ việc.

Tới chiều 10/3, đại diện của Jang Nara đã lên tiếng khẳng định cô đã rời khỏi LAELBnc trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, đồng thời phủ nhận hoàn toàn việc cô có liên quan tới cái chết của nhân viên trong công ty này. Tiếp theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 đã đích thân tới viếng tang lễ của người nhân viên xấu số. Điều này càng góp phần khẳng định cô không hề liên quan tới vụ việc đau lòng mới xảy ra tại LAELBnc. Nói cách khác, cho đến hiện tại, nữ minh tinh họ Jang đã chốt hạ và khép lại drama có liên quan tới cái chết bất thường trong công ty quản lý cũ, đồng thời khẳng định sự trong sạch của bản thân trước loạt lời đồn vô căn cứ.

Jang Nara vừa tới viếng đám tang của người nhân viên xấu số. Ảnh: Naver

Trước đó, nữ minh tinh họ Jang đã bác bỏ nghi vấn có liên quan tới cái chết của nhân viên trong công ty quản lý cũ. Ảnh: X

Nhân viên trực thuộc LAELBnc qua đời đột ngột 1 cách đáng ngờ hồi chiều 9/3. Người này đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi rời xa nhân thế. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người nhân viên xấu số.

Sau khi vụ việc được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, công chúng xứ kim chi đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Ngoài việc réo gọi Jang Nara vào vụ việc, 1 bộ phận công chúng còn đổ dồn sự chú ý vào tình hình nội bộ rối ren vào lúc này ở LAELBnc. Các nguồn tin thân cận trong ngành giải trí cho biết công ty gần đây đang phải đối mặt với nhiều xung đột liên quan đến vấn đề đầu tư. Đáng chú ý, có nguồn tin cho hay LAELBnc đang “điên đầu” với vụ kiện tụng về các khoản đầu tư có liên quan tới ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Joo Hoon - người trước đây từng hoạt động dưới nghệ danh Remember. Cũng từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn cái chết bất thường của nhân viên mới đây có liên quan tới vụ kiện ồn ào và những rối ren trong nội bộ của LAELBnc.

Trước hàng loạt đồn đoán gây sốc, phía LAELBnc đã khẳng định thông qua nhiều phương tiện truyền thông: “Mặc dù có những báo cáo về việc công ty gặp khó khăn trong việc đầu tư hay vướng tranh chấp pháp lý, nhưng những vấn đề đó hoàn toàn không liên quan đến sự việc đau lòng mới đây”.

Nhân viên trực thuộc LAELBnc đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi qua đời. Ảnh: Nate

Nguồn: Edaily