Số tiền 106 tỷ đồng trốn thuế khiến hình tượng "Hoa hậu quốc dân" sụp đổ, bóc trần thủ đoạn phía sau

Từ "hoa hậu quốc dân" được yêu mến, Honey Lee sụp đổ hình tượng vì bê bối trốn thuế 6 tỷ won (106 tỷ đồng) và điều hành công ty không đăng ký loại hình là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng, một yêu cầu bắt buộc theo luật.

Đến nay, chương trình Straight đã tiết lộ thêm nhiều thủ đoạn phạm pháp của nữ diễn viên này. Theo đó, chương trình điều tra đã thăm một nhà hàng canh xương bò ở Hannam-dong, quận Yongsan. Mặc dù bề ngoài trông giống như một quán ăn bình thường, nhưng hồ sơ doanh nghiệp cho thấy địa chỉ này được đăng ký là trụ sở của công ty riêng của Honey Lee - Hope Project.

Trụ sở công ty của Honey Lee được đặt ở nhà hàng canh xương, không có văn phòng hay hoat động quản lý giải trí. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên, chương trình cho biết không tìm thấy văn phòng quản lý hay không gian làm việc liên quan đến giải trí nào trong tòa nhà. Công ty Hope Project được thành lập năm 2015. Theo tài liệu của công ty, chồng của Honey Lee, được xác định là ông Jang, giữ chức Giám đốc điều hành (CEO), trong khi nữ diễn viên giữ vị trí giám đốc nội bộ.

Sau đó, công ty đã mở rộng tài sản bằng cách mua lại tòa nhà nơi nhà hàng đang hoạt động. Vào tháng 11/2017, Hope Project đã mua tòa nhà này với giá khoảng 6,45 tỷ won (114 tỷ đồng). Các giấy tờ đăng ký bất động sản ghi nhận khoản nợ được bảo đảm tối đa là 4,2 tỷ won (74 tỷ đồng). Vì con số này thường được tính khoảng 120% so với số tiền vay thực tế, nên khoản vay thực sự ước tính vào khoảng 3,5 tỷ won (62 tỷ đồng), nghĩa là hơn một nửa giá mua được tài trợ bằng tiền vay.

Theo báo cáo, giá trị của bất động sản này đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Dựa trên giá giao dịch đất đai khu vực lân cận, tòa nhà hiện được ước tính có giá trị từ 10 tỷ đến 15 tỷ won (177-266 tỷ đồng), một số ước tính cho rằng giá trị thị trường của nó còn trên 12 tỷ won (213 tỷ đồng). Điều này cho thấy khoản đầu tư đã tạo ra lợi nhuận vốn đáng kể trong suốt 8 năm.

Bản thân tòa nhà được hưởng ưu đãi vay và sinh lời trong 8 năm qua. Ảnh: Kbizoom

Báo cáo này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về những lợi thế mà người nổi tiếng có thể nhận được khi quản lý thu nhập của họ thông qua các công ty cá nhân. Khác với cá nhân, các công ty thường có tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản cao hơn, đôi khi lên tới khoảng 80%, trong khi cá nhân thường chỉ nhận được mức 60-70%. Các công ty cũng có thể hạch toán lãi vay, chi phí bảo trì tòa nhà và các chi phí khác như chi phí kinh doanh. Ngoài ra, thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn áp dụng cho các công ty có thể thấp hơn thuế suất cá nhân, dẫn đến một số nhà quan sát suy đoán liệu các cấu trúc công ty như vậy có được sử dụng một cách chiến lược cho đầu tư bất động sản hay không.

Trước thông tin được chương trình đưa ra, công ty Hope Project đã từ chối đưa ra tuyên bố chính thức. Họ giải thích rằng tòa nhà ban đầu được dự định dùng làm trụ sở chính của công ty và không gian văn hóa nghệ thuật đa năng. Họ nói thêm rằng sự chậm trễ trong quá trình chuyển nhượng tài sản đã cho phép người thuê hiện tại tiếp tục kinh doanh nhà hàng. Tuy nhiên giới quan sát chỉ ra rằng việc chuyển giao quyền sở hữu chính thức đã hoàn tất vào năm 2020, làm dấy lên câu hỏi tại sao cơ sở này vẫn hoạt động như một nhà hàng trong nhiều năm sau đó.

Phía Honey Lee giải thích quá trình chuyển nhượng tòa nhà chưa xong nên người thuê vẫn tiếp tục kinh doanh canh xương bò, nhưng giới quan sát cho biết quá trình chuyển nhượng tòa nhà đã xong từ năm 2020. Ảnh: Kbizoom

Chương trình phát sóng cũng nhắc vụ trốn thuế trước đây liên quan đến Honey Lee. Vào năm 2022, Cục Thuế Khu vực Seoul đã tiến hành một cuộc kiểm toán thuế bất thường và được cho là đã yêu cầu nộp thêm khoảng 6 tỷ won (106 tỷ đồng) tiền thuế đối với nữ diễn viên và công ty của cô. Cũng có thông tin cho rằng từ năm 2021 đến năm 2023, công ty đã chi trả khoảng 2,7 tỷ won (49 tỷ đồng) tiền lương dù không có nhân viên toàn thời gian. Các cuộc kiểm toán không thường xuyên như vậy thường diễn ra khi các cơ quan chức năng nghi ngờ có hành vi gian lận thuế.

Công ty quản lý của Honey Lee cho biết mặc dù khoản thuế bổ sung đã được thanh toán đầy đủ, nữ diễn viên vẫn không đồng ý với cách giải thích của cơ quan thuế và đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Thuế để phản đối quyết định này. Sự chú ý được khơi lại từ phóng sự điều tra đã làm dấy lên cuộc thảo luận công khai về cách thức các ngôi sao Hàn Quốc điều hành các công ty quản lý cá nhân và quản lý tài chính doanh nghiệp của họ.

Honey Lee phải nộp bổ sung 6 tỷ won (106 tỷ đồng) tiền thuế. Ảnh: Kbizoom

Bên cạnh đó, vào cuối năm ngoái, Sở cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển giao hồ sơ của Hoa hậu Honey Lee cùng chồng là ông Jang, cùng công ty Hope Project cho Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul. Họ bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật.

Được biết, Honey Lee và chồng đã thành lập công ty TNHH Hanee vào năm 2015, sau đó đổi tên thành Hope Project trong khi vẫn tiếp tục hoạt động mà không đăng ký loại hình là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng, một yêu cầu bắt buộc theo luật. Vào thời điểm đó, "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" tuyên bố rằng cô chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đăng ký là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng nên đã không hoàn tất thủ tục đăng ký.

Theo luật hiện hành, các nghệ sĩ hoặc công ty hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp hoặc thực thể kinh doanh có nhiều hơn một cá nhân sẽ phải chịu hình phạt pháp lý nếu tham gia vào các hoạt động quản lý giải trí không đăng ký. Các hình phạt này bao gồm án tù lên đến 2 năm, phạt tiền lên đến 20 triệu won (362 triệu đồng) và có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Vào cuối năm ngoái, Hoa hậu và chồng bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật. Ảnh: Kbizoom

Honey Lee có tên thật Lee Ha Nui, sinh năm 1983 và được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Cô tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ và trở thành Á hậu 3 năm 2007, ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ nhan sắc sắc sảo, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Honey Lee thành công với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Pasta, Tazza: The Hidden Card, Extreme Job hay The Fiery Priest, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt từ hài hước đến nội tâm sâu sắc. Bên cạnh đó, cô còn là nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống Hàn Quốc (gayageum). Về đời tư, Honey Lee từng hẹn hò với tài tử Yoon Kye Sang trong 7 năm. Năm 2021, cô kết hôn với 1 doanh nhân ngoài ngành và nhanh chóng sinh con đầu lòng.

Ảnh: Kbizoom

Honey Lee là "Hoa hậu quốc dân". Ảnh: Kbizoom

