Chiến lược yêu đương trái ngược của Sơn Tùng M-TP và HIEUTHUHAI

Chuyện tình cảm của nghệ sĩ từ lâu đã không còn là câu chuyện hoàn toàn riêng tư, đặc biệt với những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả trẻ. Trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi chi tiết đời sống cá nhân đều có thể trở thành chủ đề bàn tán, cách nghệ sĩ lựa chọn đối diện với tình yêu trước công chúng cũng trở thành một phần trong chiến lược hình ảnh.

Nếu HIEUTHUHAI nhiều lần được cho là lồng ghép câu chuyện cá nhân vào âm nhạc như một cách “ngầm công khai”, thì Sơn Tùng M-TP lại duy trì sự im lặng gần như tuyệt đối dù tin đồn tình cảm đã kéo dài nhiều năm. Hai câu chuyện này phản ánh hai cách ứng xử khác nhau của nghệ sĩ trước đời tư, đồng thời cũng cho thấy áp lực đặc biệt mà những cô gái ở bên cạnh người nổi tiếng phải đối mặt.

HIEUTHUHAI - dùng chính âm nhạc để bày tỏ tình yêu với Tăng Mỹ Hàn

Trong vài năm trở lại đây, câu chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI gần như luôn gắn liền với cái tên Tăng Mỹ Hàn - thường được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh Babyboo. Điều đáng chú ý là mối quan hệ này chưa từng được chính thức xác nhận, nhưng lại tồn tại theo một cách khá đặc trưng của thời đại mạng xã hội: không công khai, nhưng cũng không hề che giấu hoàn toàn.

Trên Instagram, Tăng Mỹ Hàn nhiều lần đăng tải những bức ảnh có chi tiết được cho là liên quan đến nam rapper, từ địa điểm trùng hợp, khoảnh khắc xuất hiện trong cùng không gian cho đến những bức hình “úp mở” khiến cư dân mạng dễ dàng liên tưởng đến anh. Việc hai người hiếm khi trực tiếp tương tác công khai nhưng liên tục để lộ những “dấu vết trùng khớp” khiến cộng đồng fan gần như mặc định rằng họ đang ở trong một mối quan hệ tình cảm.

Tăng Mỹ Hàn chia sẻ nhiều hình ảnh úp mở ai cũng biết là HIEUTHUHAI

Điều thú vị là câu chuyện này dường như còn được tiếp tục “kể lại” qua âm nhạc. Trong một số sản phẩm gần đây của HIEUTHUHAI, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra những chi tiết gợi nhớ đến đời sống cá nhân của nam rapper, đặc biệt là phân cảnh chụp ảnh photobooth trong MV vừa phát hành tối 9/3 - vốn từng xuất hiện trong loạt hình bị lan truyền trước đó của anh với bạn gái tin đồn.

Ở góc độ truyền thông, đây là cách xây dựng câu chuyện khá đặc trưng của nghệ sĩ thế hệ mới: không xác nhận bằng lời nói, nhưng để âm nhạc, hình ảnh và mạng xã hội gợi mở câu chuyện. Điều này tạo cho khán giả cảm giác họ đang được “biết” một phần đời sống tình cảm của thần tượng, nhưng vẫn giữ được khoảng riêng cần thiết cho nghệ sĩ. Cũng có thể, tình yêu của HIEUTHUHAI dành cho bạn gái khiến trong bất cứ những điều gì anh đang gửi gắm với khán giả, anh đều muốn đưa một nửa của mình cùng đồng hành, như lời khẳng định cho sự nghiêm túc của cặp đôi trong suốt hành trình yêu nhiều năm. Và việc chưa đường đường chính chính có một tấm ảnh công khai là cách là HIEUTHUHAI đang muốn bảo vệ bạn gái khỏi những áp lực của việc yêu một người quá nổi tiếng.

Dù chưa từng chính thức công khai nhưng nhiều lần HIEUTHUHAI úp mở về bạn gái trong các sản phẩm âm nhạc

HIEUTHUHAI còn dùng hình ảnh rò rỉ từ một buổi chụp ảnh của mình để làm câu chuyện trong MV mới.

Hải Tú đóng MV cùng Sơn Tùng M-TP nhưng vẫn chưa có danh phận

Nếu câu chuyện của HIEUTHUHAI mang màu sắc “ngầm công khai”, thì trường hợp của Sơn Tùng M-TP lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên Hải Tú luôn là cái tên được nhắc đến khi nói về đời tư của nam ca sĩ. Cô từng xuất hiện trong một MV của anh, sau đó trở thành talent trực thuộc công ty giải trí do chính Sơn Tùng sáng lập. Từ đây, tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu lan rộng và kéo dài suốt nhiều năm.

Không chỉ dừng ở những suy đoán trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng từng được cho là ghi lại khoảnh khắc cả hai sống chung trong một căn nhà, sinh hoạt như một cặp đôi. Những chi tiết như thời điểm ra vào nhà, không gian sống trùng khớp hay sự xuất hiện của Hải Tú trong nhiều hoạt động nội bộ của công ty từng khiến cộng đồng mạng tin rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Thế nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn cả lại chính là sự im lặng kéo dài của Sơn Tùng M-TP. Dù tin đồn đã tồn tại suốt nhiều năm và các “bằng chứng” liên tục được cộng đồng mạng soi ra, nam ca sĩ vẫn chưa từng đưa ra bất kỳ lời xác nhận hay phủ nhận chính thức nào. Hải Tú vẫn luôn là cô talent trong công ty của chủ tịch suốt nhiều ấy năm, dù không có hoạt động nghệ thuật nào cũng đã lâu.

Hải Tú luôn xuất hiện cạnh Sơn Tùng M-TP với tư cách là talent công ty.

Ở góc độ chiến lược hình ảnh, sự im lặng này có thể được xem là cách để giữ ranh giới rõ ràng giữa đời tư và công chúng. Chính điều đó cũng khiến câu chuyện tình cảm của Sơn Tùng M-TP trở thành một trong những bí ẩn được bàn tán nhiều nhất trong showbiz Việt suốt nhiều năm qua.

Khi đặt hai câu chuyện cạnh nhau, sự khác biệt trong cách ứng xử với tình yêu của hai nghệ sĩ trở nên khá rõ ràng. Với HIEUTHUHAI, tình yêu dường như được cho phép “hiện diện” trong âm nhạc và hình ảnh cá nhân. Những chi tiết nhỏ trong MV, lời bài hát hay tương tác mạng xã hội tạo nên một câu chuyện tình được kể theo cách tinh tế, vừa đủ để khán giả cảm nhận nhưng không trực tiếp xác nhận. Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP lại lựa chọn giữ mọi thứ ở trạng thái mơ hồ. Dù bạn gái tin đồn xuất hiện trong công ty, trong sản phẩm âm nhạc và thậm chí trong đời sống thường ngày, mối quan hệ này vẫn chưa từng được đặt tên chính thức trước công chúng.

Suốt nhiều năm đồn đoán về mối quan hệ với Hải Tú, Sơn Tùng M-TP chưa từng có bất cứ động thái nào.

Áp lực yêu người nổi tiếng

Đằng sau hai câu chuyện ấy còn có một khía cạnh ít khi được nói đến: áp lực dành cho những cô gái ở bên cạnh người nổi tiếng. Khi yêu một ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo như HIEUTHUHAI hay Sơn Tùng M-TP, ranh giới giữa đời sống riêng tư và sự chú ý của công chúng gần như bị xóa nhòa. Chỉ cần một bức ảnh đăng trên mạng xã hội, một địa điểm check-in trùng hợp hay một lần xuất hiện tình cờ ngoài đời, mọi chi tiết đều có thể nhanh chóng trở thành “dữ liệu” để cộng đồng mạng phân tích, suy đoán và thậm chí dựng nên cả một câu chuyện tình hoàn chỉnh.

Trong nhiều trường hợp, những cô gái đứng cạnh người nổi tiếng phải đối mặt với mức độ soi xét khắc nghiệt không kém chính nghệ sĩ. Từ ngoại hình, gia thế, phong cách sống cho đến quá khứ cá nhân đều có thể bị đặt lên bàn cân bình luận. Thậm chí, không ít người trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội dù chưa từng chính thức xuất hiện hay được thừa nhận với tư cách “bạn gái” của nghệ sĩ. Việc bị đặt vào tâm điểm chú ý một cách bất ngờ khiến nhiều người gần như không có cơ hội chuẩn bị cho áp lực từ dư luận.

Chính vì vậy, câu chuyện một mối quan hệ có được công khai hay không đôi khi mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xác nhận tình cảm đơn thuần. Với những người trong cuộc, sự công nhận chính thức không chỉ là danh phận mà còn là một dạng “lá chắn” trước dư luận, giúp họ bớt rơi vào trạng thái mơ hồ – nơi mà mọi suy đoán đều có thể xảy ra nhưng lại không có một câu trả lời rõ ràng.

Trong bối cảnh mạng xã hội khiến đời sống nghệ sĩ ngày càng bị theo dõi sát sao, việc lựa chọn cách ứng xử với tình yêu cũng trở thành một phần của chiến lược hình ảnh. Những ngôi sao như HIEUTHUHAI hay Sơn Tùng M-TP không chỉ phải cân nhắc cảm xúc cá nhân mà còn phải tính đến tác động của đời tư đối với sự nghiệp và cộng đồng người hâm mộ. Bởi trong showbiz, tình yêu hiếm khi chỉ là câu chuyện của hai người. Nó luôn tồn tại ở một ranh giới đặc biệt: vừa rất riêng tư, nhưng cũng luôn nằm trong vùng ánh sáng của sự chú ý công chúng.