Tối 9/3, HIEUTHUHAI ra mắt ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Ngoài những ý kiến bàn về âm nhạc, cư dân mạng cho rằng nội dung và lời bài hát này chính là cách anh công khai tình yêu với BabyBoo - cô gái vướng tin đồn hẹn hò HIEUTHUHAI suốt nhiều năm qua. Không chỉ chọn nữ chính có ngoại hình và phong cách hao hao, những cảnh sử dụng trong MV như check in trong gương, chụp ảnh photobooth cũng được cho là đang "tái hiện" lại buổi hẹn hò của HIEUTHUHAI và BabyBoo. Ngay khi MV ra mắt, chuyện tình yêu của HIEUTHUHAI cũng được nhiều người quan tâm.

Bạn gái của HIEUTHUHAI sinh năm 2003, tên thật là Tăng Mỹ Hàn thường được biết đến với nickname Baby Boo gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách nữ tính. Cô còn được biết đến là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Mỹ Hàn theo học trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm.

HIEUTHUHAI có cuộc sống giàu có, cô được cho là tiểu thư của một gia đình giàu có

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Mỹ Hàn có hàng triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Mỹ Hàn cũng thường xuyên check-in du lịch ở nhiều nơi. Cô cũng hay chia sẻ hình ảnh ăn uống ở những địa điểm "chanh sả". Nhìn trang phục và phụ kiện như túi xách, trang sức của Mỹ Hàn thì nhiều người nhận định những món đồ đó có giá không rẻ.

Trên trang cá nhân, Mỹ Hàn thường xuyên đăng ảnh du lịch sang chảnh, dùng túi hiệu

Những năm qua dù liên tục bị réo tên nhưng Tăng Mỹ Hàn vẫn giữ lối sống cực kỳ kín đáo, hiếm khi nhắc đến mối quan hệ yêu đương. Tăng Mỹ Hàn cũng nhiều lần để lộ hint đã có bạn trai nhưng chưa từng lộ mặt người này. Có lần cô đăng ảnh nắm tay và hôn một chàng trai giấu mặt, netizen nhận ra từ vóc dáng đến phong cách ăn mặc đều y hệt HIEUTHUHAI.

BabyBoo luôn úp úp mở mở chia sẻ về bạn trai, vóc dáng người này y hệt HIEUTHUHAI

Hình ảnh hiếm hoi cả hai từng bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau

Và cách HIEUTHUHAI nhắc về bạn gái chính là "shout out" cụm từ BabyBoo trong nhiều bài hát của mình. Ở 1 bài hát, HIEUTHUHAI từng tiết lộ tên anh và bạn gái có chung chữ cái đầu là H. Không chỉ chính chủ mà các đồng nghiệp thân thiết của HIEUTHUHAI cũng thường xuyên nhắc về Baby Boo như cách trêu ghẹo nam rapper. Đơn cử trong một tập của 2 Ngày 1 Đêm , khi thực hiện thử thách chơi đu quay cảm giác mạnh, Trường Giang bất ngờ la to: "Hiếu ơi, Babyboo". Phát hiện đang bị đồng nghiệp trêu ghẹo, HIEUTHUHAI cười ngượng ngùng và bất lực nói: "Thôi". Tuy nhiên sau nhiều lần bị các anh trêu ghẹo, HIEUTHUHAI cũng chỉ biết chịu trận và thường phản ứng bằng một nụ cười khá ngượng ngùng.

HIEUTHUHAI thường xuyên bị trêu ghẹo cùng cái tên "BabyBoo"

Cách đây không lâu, MXH xôn xao khi loạt ảnh thân mật của cặp đôi bị lộ

Trong MV mới, HIEUTHUHAI cũng đưa chi tiết chụp ảnh ở photobooth vào

Trong thời gian yêu HIEUTHUHAI, BabyBoo cũng đối mặt với không ít thị phi. Cuối tháng 11/2024, mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là của Babyboo, nội dung công kích M.N – người yêu cũ của HIEUTHUHAI. Dù người trong cuộc không lên tiếng phản hồi hay đấu tố qua lại nhưng sự việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, thậm chí chia thành hai luồng tranh cãi dữ dội. Trong khi một số bênh vực cho rằng tin nhắn có thể đã bị dàn dựng để hạ bệ Tăng Mỹ Hàn, số khác lại chỉ trích vì cho rằng hành vi "bóng gió" người cũ là thiếu tôn trọng.

Ngay sau ồn ào, Babyboo lập tức khóa bình luận trên kenh TikTok sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi và "ở ẩn" khỏi mạng xã hội trong một thời gian ngắn. Phía HIEUTHUHAI không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào, giữ thái độ im lặng hoàn toàn giữa tâm bão. Sau vài tháng ở ẩn thì Tăng Mỹ Hàn nay đã trở lại hoạt động MXH, thường xuyên đăng tải ảnh và đều được HIEUTHUHAI "thả tim" không sót bài nào.

Dù không hoạt động showbiz nhưng Mỹ Hàn được nhiều người theo dõi, quan tâm nhất cử nhất động

Về lý do không công khai bạn gái, HIEUTHUHAI từng chia sẻ: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Cư dân mạng cho rằng lý do HIEUTHUHAI chưa từng chính thức công khai Mỹ Hàn là để bảo vệ bạn gái trước sóng gió showbiz

Ảnh: FBNV