Khó tin nổi đây là Trịnh Sảng sau khi “dao kéo” toàn bộ gương mặt

Ngày 9/3, tờ 163 đưa tin Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lộ rõ mặt trên trang cá nhân. Trong hình ảnh mới nhất, nữ diễn viên có vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt bầu bĩnh. Tuy nhiên, nếu soi kỹ ai cũng thấy khuôn miệng của Trịnh Sảng méo xệch sang 1 bên khi nói hoặc cười. Ở 1 số góc quay chụp, Trịnh Sảng lộ rõ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ với sụn mũi lộ rõ.

Theo 1 số nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng đã chi bộn tiền để tiêm chất làm đầy, "dao kéo" toàn bộ gương mặt, trẻ hóa nhan sắc và khắc phục di chứng thẩm mỹ lỗi trước đó. Kể từ sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc vì bê bối đời tư và phải chạy sang Mỹ trốn nợ, Trịnh Sảng nhiều lần lộ diện với tình trạng đáng ngại, diện mạo gầy gò, tiều tụy thiếu sức sống, khuôn mặt sưng húp biến dạng ở vùng môi, đầu hói, tóc tai xác xơ.

Hình ảnh lộ rõ mặt được Trịnh Sảng đăng tải. Hiếm hoi nữ diễn viên mới chia sẻ hình cá nhân hậu bị đuổi khỏi Cbiz và phải chạy sang Mỹ trốn nợ. Ảnh: 163.

Trịnh Sảng được cho biết đã thẩm mỹ toàn bộ gương mặt để lấy lại diện mạo trẻ trung. Cô để lộ di chứng dao kéo với khuôn miệng lệch thấy rõ, gượng gạo khi cười nói...

... và chiếc mũi lộ sụn. Ảnh: 163.

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, già nua, gương mặt sưng tấy và đôi môi vều bị ví như môi ếch gây xôn xao dư luận. Ảnh: 163.

Trên MXH, nhiều người không dám tin, cảm thấy bất ngờ trước diện mạo hiện tại của Trịnh Sảng. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng nếu nữ diễn viên này có tiền làm đẹp, chi bằng sớm trả dứt khoản nợ 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng) cho các đối tác chịu tổn thất kinh tế nặng nề vì cô. Những năm qua, cô liên tục than nghèo kể khổ, không có tài sản để trả nợ và phải sống bằng tiền lương hưu của cha mẹ. Do nợ nần chồng chất, Trịnh Sảng không dám trở về quê nhà. Đầu tháng 7/2024, cô bị liệt vào danh sách người nợ xấu, bị cấm chi tiêu xa xỉ tại Trung Quốc do mất điểm tín dụng xã hội.

Trịnh Sảng hiện nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, nữ diễn viên không trả nợ cho bất kỳ đối tác nào và chọn cách trốn nợ. Ảnh: Sina.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Trịnh Sảng và Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả hai sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163.

Sau khi rời khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng hiện sống nương nhờ đại gia Diệp Diên Vỹ. Cô được cho biết đã bí mật sinh con cho người tình. Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền.

Trịnh Sảng được cho biết đã sinh con cho đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Sina, Weibo.

Nguồn: 163, Sohu