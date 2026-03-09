Jisoo (BLACKPINK) gây chú ý với video tắm biển cùng nam diễn viên đam mỹ, động thái của nữ idol khiến fan tò mò

Tối 8/3, tờ Koreaboo đưa tin, Jisoo (BLACKPINK) và nam diễn viên kiêm ca sĩ Seo In Guk bất ngờ dính tin hẹn hò ầm ĩ, khiến toàn cõi mạng náo loạn. Theo nguồn tin, Jisoo vừa bất ngờ chia sẻ loạt ảnh thân thiết đáng ngờ bên nam thần họ Seo trên trang cá nhân có hơn 80 triệu người theo dõi. Thậm chí, cô còn đăng hẳn ảnh đơn của đàng trai giống như kiểu muốn giới thiệu anh chàng tới người hâm mộ.

Trước đó tại họp báo tuyên truyền cho Boyfriend On Demand, cả 2 diễn viên đã gây sốt với những tương tác tình tứ giữa sự kiện, khiến công chúng “đứng ngồi không yên”.

Ngay trong tối 8/3, Koreaboo lẫn khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn Jisoo vừa có màn công khai bạn trai hiện tại - Seo In Guk, trên mạng xã hội. Nếu thông tin này được chị cả BLACKPINK xác nhận thì đồng nghĩa với việc cô đã tìm được đối tượng hẹn hò mới sau 3 năm chia tay tài tử điển trai Ahn Bo Hyun. Được biết, Seo In Guk hiện “làm mưa làm gió” cùng Jisoo ở bộ phim đang gây sốt trên diện rộng mang tên Boyfriend On Demand. Trong tác phẩm này, nam thần họ Seo hóa thân thành bạn trai màn ảnh của mỹ nhân BLACKPINK.

Jisoo khoe ảnh Seo In Guk lên trang cá nhân, khiến công chúng liên tưởng tới 1 màn công khai, giới thiệu bạn trai tới khán giả. Ảnh: X

Jisoo tạo dáng thân thiết đáng ngờ bên tài tử họ Seo. Ảnh: X

Chị cả BLACKPINK còn gây chú ý khi đăng hẳn ảnh đơn của Seo In Guk lên trang Instagram cá nhân có 80 triệu người theo dõi. Ảnh: Koreaboo

Jisoo skinship thân mật với Seo In Guk giữa họp báo, khiến công chúng không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa 2 nghệ sĩ. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng hiện chia phe, tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Jisoo “phim giả tình thật” với Seo In Guk. Trong đó, 1 số khán giả cho rằng 2 diễn viên thực sự đang yêu nhau và sẽ sớm công khai mối quan hệ trước công chúng. Thế nhưng, nhiều ý kiến lại khẳng định Jisoo - Seo In Guk chỉ có mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết và nữ idol sinh năm 1995 chia sẻ ảnh đàng trai lên trang cá nhân, đồng thời tương tác thân mật với đối phương ở họp báo mới đây nhằm mục đích quảng bá cho bộ phim chung của 2 người.

Tới nay, cả Jisoo lẫn Seo In Guk đều chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò đang bủa vây họ.

Nghi vấn Jisoo - Seo In Guk hẹn hò khiến netizen bấn loạn, tranh cãi trái chiều. Ảnh: Naver

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, 1 đoạn clip nghi Jisoo - Seo In Guk tắm biển cùng nhau bỗng được chia sẻ rần rần trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, càng khiến netizen thêm hoang mang hơn.

Thế nhưng, truyền thông nhanh chóng vào cuộc làm rõ rồi phát hiện ra đoạn video trên vốn được quay khi Jisoo - Seo In Guk đang ghi hình cho bộ phim Boyfriend On Demand ở Philippines và hoàn toàn không phải bằng chứng hẹn hò của 2 nghệ sĩ.

Hóa ra clip Jisoo - Seo In Guk tắm biển cùng nhau vốn chỉ là 1 cảnh quay trên phim trường của tác phẩm Boyfriend On Demand. Ảnh: X

Seo In Guk nổi tiếng tại Hàn sau khi giành được danh hiệu quán quân tại chương trình Superstar K 2009. Tới năm 2012, nam nghệ sĩ vang danh khắp châu Á nhờ vai chính trong tác phẩm gây sốt Reply 1997. Ngoài ra, Seo In Guk còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với màn kết hợp cùng tài tử Ahn Jae Hyun qua MV đam mỹ gây sốt 1 thời Please Don’t… (K.Will).

Seo In Guk - Ahn Jae Hyun để lại ấn tượng khó phai qua MV đam mỹ mang tên Please Don’t. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo