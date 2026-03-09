SOOBIN cấy tóc

Xuất hiện trong một show diễn mới đây, SOOBIN tiếp tục khiến khán giả chú ý khi mang đến phần trình diễn đầy năng lượng. Nam ca sĩ diện trang phục cá tính quen thuộc, phong thái tự tin và liên tục khuấy động không khí sân khấu bằng những màn biểu diễn máu lửa.

Như mọi lần, SOOBIN vẫn ghi điểm với ngoại hình điển trai cùng thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn bùng nổ, cư dân mạng lại nhanh chóng chú ý đến một chi tiết nhỏ trên mái tóc của nam ca sĩ khi các fan quay lại những khoảnh khắc cận mặt.

Cận tóc mái của SOOBIN trong sự kiện âm nhạc mới đây

Trong một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, phần trán của SOOBIN xuất hiện khá nhiều sợi tóc con lởm chởm. Dù tổng thể mái tóc đã được tạo kiểu kỹ để mang lại cảm giác tự nhiên, nhưng khi camera zoom cận, những sợi tóc mới mọc vẫn có thể nhìn thấy khá rõ.

Theo một nguồn tin thân cận, SOOBIN được cho là đã thực hiện phương pháp cấy tóc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do lịch trình làm việc dày đặc, quá trình này buộc phải được tính toán khá kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến các hoạt động nghệ thuật.

Việc sắp xếp thời gian cấy tóc cũng không hề đơn giản. Một mặt, nam ca sĩ cần đảm bảo xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất trước công chúng. Mặt khác, sau khi thực hiện cấy tóc, cơ thể cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định để phục hồi. Vì vậy, có những sự kiện trùng với thời điểm thực hiện cấy tóc mà SOOBIN buộc phải từ chối tham dự.

Có thể thấy phần tóc con ở trán của SOOBIN đang trong quá trình dài ra

Dù vậy, trong những lần trở lại sân khấu gần đây, SOOBIN vẫn giữ phong độ ổn định. Ngoại hình điển trai, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp cùng lượng fan đông đảo giúp mỗi lần xuất hiện của nam ca sĩ đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Việc chăm chút ngoại hình là điều khá bình thường đối với nghệ sĩ, đặc biệt khi họ thường xuyên xuất hiện trước công chúng và camera.

SOOBIN cân đối lịch trình để phù hợp thời gian cho việc cấy tóc

SOOBIN được đông đảo khán giả biết đến qua loạt bản hit ballad đình đám như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về hay Xin Đừng Lặng Im . Những ca khúc này không chỉ giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong Vpop mà còn gắn liền với ký ức của cả một thế hệ khán giả trẻ. Tuy nhiên, thay vì gắn mình với danh xưng hoàng tử ballad, SOOBIN sớm lựa chọn hướng đi đa dạng hơn trong âm nhạc.

Qua từng giai đoạn, nam ca sĩ liên tục thử nghiệm với nhiều thể loại như R&B, hip-hop, EDM cho đến pop hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm nằm trong album Bật Nó Lên cho thấy SOOBIN sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, làm mới hình ảnh và tìm kiếm màu sắc phù hợp hơn với thị hiếu âm nhạc hiện đại của Vpop.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, SOOBIN vẫn duy trì sức hút ổn định khi xuất hiện dày đặc trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Không chỉ phát hành các sản phẩm âm nhạc mới, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn mạnh khi giành ngôi vị quán quân tại chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trên sân khấu, SOOBIN luôn là cái tên dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Visual nổi bật, thần thái tự tin cùng khả năng làm chủ không gian biểu diễn giúp mỗi màn trình diễn của anh đều trở thành tâm điểm. Những tiết mục live của SOOBIN không chỉ khiến khán giả ấn tượng bởi giọng hát mà còn bởi phong cách thời trang cá tính, vũ đạo chuyên nghiệp và năng lượng bùng nổ mỗi khi xuất hiện.