Minh tinh bị 2 con từ mặt, sống cô đơn vì một quyết định liên quan đến chồng

Nữ minh tinh Trần Gia Nghi là gương mặt quen thuộc trên đài TVB vào thập niên 1970 - 1980. Bà thường đóng vai người mẹ hiền hậu, phụ nữ trung niên trong gia đình. Năm nay bà đã 79 tuổi nhưng lại sống 1 mình ở Chu Hải, Trung Quốc. Không phải vì bà không có gia đình, mà bởi hai con trai đã cắt đứt liên lạc với mẹ sau 1 quyết định không ngờ.

Mới đây, bà đã nhận lời phỏng vấn lần đầu chia sẻ về những năm tháng sống cô độc cũng như nguyên nhân khiến quan hệ giữa bà và 2 con trai hoàn toàn rạn nứt. Gốc rễ câu chuyện nằm ở cái chết của chồng nữ minh tinh. Trần Gia Nghi và chồng có cuộc hôn nhân sâu sắc, gắn bó trọn đời. Những năm cuối đời, ông mắc bệnh tiểu đường nặng, sau đó dẫn đến suy tim và suy thận. Trần Gia Nghi luôn ở bên chăm sóc chồng suốt 9 năm bệnh tật, thậm chí còn hy sinh cả sự nghiệp điện ảnh.

Trần Gia Nghi và chồng trong ngày cưới. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên biến cố lớn đã xảy đến vào năm 2019. Khi ấy tình trạng của chồng Trần Gia Nghi đột ngột xấu đi và phải đưa vào phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ nói rõ tình hình rất nguy kịch. Nếu tiến hành đặt ống nội khí quản, ông có thể sống thêm vài ngày. Nhưng việc này chỉ kéo dài thời gian chứ không thể chữa khỏi bệnh. Hơn nữa, quá trình đặt ống và thời gian sau đó sẽ khiến bệnh nhân phải chịu đau đớn rất lớn. Người bệnh phải nằm bất động, miệng luôn mở để giữ ống thở, không thể nói chuyện, không thể cử động, gần như không còn chất lượng sống.

Đối diện với lựa chọn ấy, nữ minh tinh TVB trải qua giằng xé dữ dội. Bà vừa mong muốn giữ ông lại thêm được ngày nào hay ngày ấy, nhưng cũng hiểu việc đặt nội khí quản khiến ông vô cùng đau đớn những ngày cuối đời. Lúc sinh thời, chồng từng nói không muốn ra đi trong tình trạng toàn thân cắm đầy ống dẫn. Sau nhiều giờ đấu tranh nội tâm, Trần Gia Nghi đưa ra quyết định. Bà ký giấy từ chối phương án đặt ống nội khí quản, để chồng ra đi một cách bình lặng và giữ được phẩm giá cuối cùng.

Nữ minh tinh quyết định không đặt nội khí quản để kéo dài sự sống cho chồng. Ảnh: Weibo

Quyết định này được Trần Gia Nghi đưa ra một mình, vì khi đó hai con trai vẫn đang trên đường đến bệnh viện và chưa kịp bàn bạc. Chính lựa chọn ấy đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa bà và các con. Khi 2 người con đến nơi, họ chỉ kịp biết cha đã qua đời và mẹ quyết định không đặt nội khí quản. Cái chết của cha khiến cả 2 suy sụp tinh thần, không thể chấp nhận, liên tục chất vấn mẹ tại sao không cứu bố. Trong suy nghĩ của 2 người con, chỉ còn 1 tia hy vọng kéo dài cũng phải cố gắng cứu chữa, đó mới là đạo hiếu của con cái.

Chính vì vậy, họ không đồng tình với quyết định của mẹ. Sau biến cố, Trần Gia Nghi vừa mất chồng, vừa bị các con ghẻ lạnh. Ngày nào bà cũng khóc, chìm trong đau buồn vì chồng mất, con xa cách. Để thay đổi môi trường sống và tránh những ký ức đau lòng ở Hong Kong (Trung Quốc), bà thu xếp mọi việc rồi chuyển đến Chu Hải sống một mình. Những năm qua nữ minh tinh U80 vẫn ở đó, tự lo mọi sinh hoạt, không có người thân bên cạnh.

2 con trách móc, xa lánh Trần Gia Nghi vì không cứu bố. Ảnh: Weibo

Tuổi cao cộng với tâm trạng u uất khiến sức khỏe của Trần Gia Nghi giảm sút rõ rệt. Bà từng nhiều lần mắc bệnh, sức đề kháng yếu đi rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn, bà cũng đề cập đến quyết định năm xưa. Nhắc lại chuyện cũ, minh tinh TVB vẫn không cầm được nước mắt, nhưng bà quả quyết: Nếu phải lựa chọn lại, bà vẫn sẽ quyết định như vậy.

Trần Gia Nghi nói bà không muốn nhìn người chồng yêu thương phải chịu đựng dày vò, đau đớn vô nghĩa những ngày cuối đời. Theo bà, để người mình yêu ra đi một cách thanh thản và giữ được sự tôn nghiêm, đó mới là biểu hiện của tình yêu sâu sắc và sự tôn trọng. Trước sự oán trách của hai con trai, minh tinh TVB nói mình chỉ biết buồn và bất lực, nhưng cũng dần chấp nhận. Bà còn nói với các con rằng nếu sau này bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, bà cũng không muốn cố chấp cứu chữa, chỉ mong có thể ra đi trong bình yên.

Ảnh: Weibo

Trần Gia Nghi là gương mặt quen thuộc với khán giả của đài TVB. Ảnh: Weibo

Nguồn: TVB