Cảnh tượng hỗn loạn bóc trần vỏ bọc hôn nhân của cặp đôi đẹp hàng đầu showbiz

Trong suốt 1 ngày qua, tài tử đình đám Hàn Quốc Lee Jae Ryong (phim Thành Thật Với Tình Yêu) đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ kim chi sau khi bị bắt giữ vì hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Đáng nói, tại thời điểm bị bắt, nồng độ cồn trong máu của nam ngôi sao ở mức bị đình chỉ giấy phép lái xe.

Cũng từ vụ bê bối mới đây, những phát ngôn của Lee Jae Ryong và bà xã - nữ minh tinh Yoo Ho Jeong trong chương trình Healing Camp (SBS) hồi năm 2015 bỗng gây chú ý trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Khi ấy, Yoo Ho Jeong khiến dư luận xứ củ sâm xôn xao khi thú nhận chính việc ông xã nghiện rượu đã gây ra những rạn nứt nghiêm trọng trong cuộc sống hôn nhân của họ. Công chúng Hàn Quốc sốc nặng bởi lẽ từ lâu Lee Jae Ryong - Yoo Ho Jeong đã được xem là cặp đôi kiểu mẫu hàng đầu Kbiz, sánh ngang với cặp đôi Cha In Pyo - Shin Ae Ra cùng thời.

Hôn nhân Lee Jae Ryong - Yoo Ho Jeong từng suýt tan vỡ vì thói nghiện rượu của tài tử họ Lee. Ảnh: Naver

Lee Jae Ryong thú nhận lỗi lầm trên sóng truyền hình ngày đó, đồng thời hé lộ về cảnh tượng kinh hoàng tại nhà riêng: “Có 1 buổi tối tôi về nhà trong tình trạng say xỉn. Sáng hôm sau, vì không có thời gian tắm rửa nên tôi đã nhờ vợ chỉnh lại mái tóc bù xù. Trong lúc lời qua tiếng lại, tôi nổi nóng gạt tay vợ ra, cô ấy liền đóng sầm cửa bỏ đi. Lúc đó, vì không suy nghĩ thấu đáo nên trong lúc bốc hỏa tôi đã đấm hỏng cả cánh cửa”.

Sự việc khiến Yoo Ho Jeong đùng đùng bỏ về nhà mẹ và vợ chồng cô đã ly thân tận 3 tuần. Cuối cùng, nam tài tử Lee Jae Ryong đã phải đích thân đến nhà mẹ vợ, quỳ gối xin lỗi để đón bà xã Yoo Ho Jeong về.

Cũng trên sóng truyền hình hồi đó, Yoo Ho Jeong tiếp tục bóc phốt chồng tưng bừng. Nữ minh tinh cho hay ông xã nghiện rượu tới mức nhiều lần làm cô phiền não, thất vọng tràn trề: “Ngay từ hồi vẫn còn đang hẹn hò, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện anh ấy nghiện rượu. Có lần anh ấy bảo sẽ về sớm nhưng hóa ra lại lén lút đi uống rượu đến tận sáng sớm hôm sau. Anh ấy về nhà trong tình trạng say khướt vào rạng sáng. Tôi đã uất ức đến mức nói rằng ‘Thà anh đi gặp người phụ nữ khác còn hơn là đi uống rượu như thế này’ trong cơn tức giận”.

Yoo Ho Jeong cho biết thêm cô rất bất lực vì ông xã không thể sửa đổi bản thân: “Anh ấy dù đã viết bản cam kết, điểm chỉ dấu vân tay hẳn hoi, trong bản cam kết cũng hứa chỉ uống rượu vài lần mỗi tuần và về nhà đúng giờ, thế nhưng rồi sai lầm vẫn liên tục lặp lại”.

Lee Jae Ryong viết hẳn cam kết sẽ hạn chế uống rượu nhưng cũng không ăn thua và liên tục làm bà xã thất vọng. Ảnh: Naver

Lee Jae Ryong - Yoo Ho Jeong nên duyên từ bộ phim Yesterday’s Green Grass lên sóng hồi năm 1992. 3 năm sau đó, cặp đôi tổ chức đám cưới và chính thức về chung 1 nhà. Ảnh: Naver

Thời điểm hiện tại, Lee Jae Ryong đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay vĩnh viễn khỏi ngành giải trí xứ Hàn do liên tục dính bê bối lái xe trong tình trạng say rượu.

Hồi tháng 3/2003, Lee Jae Ryong gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu và bị tước bằng lái. Khi đó, sao nam này bị cáo buộc đâm vào hông 1 chiếc taxi. Ban đầu Lee Jae Ryong phủ nhận mình là người cầm lái và kiên quyết không thổi máy đo nồng độ cồn và chống đối cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi bị lực lượng chức năng đưa về đồn làm việc, nam diễn viên cuối cùng đã thừa nhận hành vi lái xe khi say xỉn.

Đến tháng 6/2019, Lee Jae Ryong tiếp tục vướng vào sự cố liên quan đến chất có cồn. Nam diễn viên đã đập hỏng bảng hiệu của 1 tiệm bowling ở Gangnam (Hàn Quốc) trong tình trạng say bí tỉ, gây thiệt hại khoảng 500.000 won (khoảng 9,5 triệu đồng). Vụ việc khiến ngôi sao này bị truy tố treo với tội danh gây thiệt hại tài sản của người khác.

Và mới đây nhất, nam diễn viên họ Lee lại vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chương trình thời sự 8 O’clock News của đài SBS mới đây đã công bố đoạn video CCTV ghi lại hiện trường vụ tai nạn do Lee Jae Ryong gây ra. Trong clip gây xôn xao, chiếc xe do nam diễn viên họ Lee điều khiển đã đâm sầm vào dải phân cách giữa đường lúc đêm hôm, gây hư hại nghiêm trọng. Mặc dù hàng chục mét dải phân cách bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh song tài tử Thành Thật Với Tình Yêu vẫn bình thản rời khỏi hiện trường. Sau đó, chiếc xe được bắt gặp xuất hiện trong 1 con ngõ với phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Công chúng sốc nặng trước CCTV ghi lại cảnh Lee Jae Ryong đâm hỏng dải phân cách giữa đêm hôm. Ảnh: Naver

Sau khi vụ việc xảy ra, Lee Jae Ryong vẫn thản nhiên lái xe về nhà của mình rồi tiếp tục điều khiển phương tiện đến nhà của 1 người bạn trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Mặc dù kết quả xét nghiệm ma túy nhanh là âm tính, nhưng nồng độ cồn trong máu của nam ngôi sao tại thời điểm bị bắt giữ lại ở mức bị đình chỉ giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Lee Jae Ryong lại khai với cảnh sát rằng: “Tại thời điểm lái xe, tôi không ở trong tình trạng say rượu”. Cơ quan chức năng hiện đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc dựa trên video hộp đen và các bằng chứng khác tại hiện trường.

Nam nghệ sĩ vướng vào hàng loạt bê bối say rượu lái xe trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Nate

Lee Jae Ryong sinh năm 1964, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đáng chú ý như Thành Thật Với Tình Yêu, Anh Em Kết Nghĩa, Sangdo Merchants of Joseon, Bad Women Good Women, Gootbai Sollo, Công Chúa Soo Baek Hyang.

Nguồn: Xportsnews