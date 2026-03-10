HIEUTHUHAI cũng phải nhờ đến bạn gái mà thôi

Mới đây, HIEUTHUHAI vừa phát hành MV mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ gây bàn tán bởi âm nhạc hay hình ảnh trong sản phẩm, MV lần này còn khiến khán giả liên tục nhắc đến một cái tên quen thuộc, Babyboo - Tăng Mỹ Hàn.

Nguyên nhân xuất phát từ một chi tiết khá đặc biệt trong MV. Trong một phân cảnh, HIEUTHUHAI cùng nữ chính xuất hiện tại photobooth và chụp ảnh thân mật với nhau. Khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản này lại khiến cư dân mạng lập tức liên tưởng đến câu chuyện từng gây xôn xao trước đó.

Cảnh HIEUTHUHAI và nữ chính chụp ảnh trong photobooth

Hồi tháng 6 năm ngoái, loạt ảnh photobooth của HIEUTHUHAI và bạn gái thật ngoài đời bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong những bức hình này, cả hai thoải mái ôm nhau và tạo nhiều cử chỉ thân mật. Dù khoảnh khắc chỉ diễn ra trong không gian riêng tư, nhưng việc loạt ảnh bị lộ đã khiến câu chuyện tình cảm của nam rapper nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khắp mạng xã hội.

Trước sự chú ý lớn từ dư luận, HIEUTHUHAI và bạn gái khi đó đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Cặp đôi tiếp tục giữ cách ứng xử quen thuộc, không công khai nhưng cũng không cố gắng che giấu hoàn toàn mối quan hệ.

Chính vì vậy, khi chi tiết photobooth xuất hiện trong MV mới, ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu đào lại loạt ảnh cũ và liên tục gọi tên Tăng Mỹ Hàn dưới các bài đăng liên quan đến MV. Cũng nhờ vậy mà bài hát mới của HIEUTHUHAI được bàn tán nhiều hơn ở khắp nền tảng.

HIEUTHUHAI và Babyboo lộ ảnh thân mật khi chụp ảnh photobooth năm ngoái, tạo nên ồn ào không nhỏ trên mạng xã hội

Thực tế, đây không phải lần đầu chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI trở thành đề tài được chú ý mỗi khi anh ra sản phẩm mới. Trong nhiều ca khúc trước đây, nam rapper từng nhiều lần lồng ghép để nhắc đến biệt danh Babyboo - nickname của Tăng Mỹ Hàn.

Ngoài ra, trong lời bài hát NOLOVENOLIFE, HIEUTHUHAI tiết lộ tên nam rapper và bạn gái có chung chữ cái đầu là "H", chi tiết khiến người hâm mộ nhanh chóng liên hệ đến Tăng Mỹ Hàn. Những hint nhỏ như vậy khiến fan tin rằng nam rapper thường xuyên đưa những chi tiết liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân vào âm nhạc theo cách khá khéo léo.

HIEUTHUHAI luôn biết cách lồng ghép nhiều hint để công khai bạn gái trong các sản phẩm của mình

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn lựa chọn cách yêu kín tiếng nhưng không giấu giếm. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật bạn gái, HIEUTHUHAI thường khiến người hâm mộ chú ý bởi cách thể hiện tình cảm khá tinh tế. Nam rapper được nhận xét đúng chuẩn “boyfriend material” khi luôn dành sự quan tâm chu đáo cho nửa kia. Mỗi năm đến ngày sinh nhật của Mỹ Hàn, anh đều chuẩn bị những điều bất ngờ mang dấu ấn riêng.

Không chỉ lựa chọn bánh kem với màu sắc và kiểu dáng đúng gu của bạn gái, HIEUTHUHAI còn gửi gắm những lời chúc dễ thương dành cho cô, chẳng hạn như dòng nhắn nhủ giản dị nhưng ngọt ngào: chúc mừng sinh nhật em iuuu. Bên cạnh đó, nam rapper cũng thường chọn đúng dịp đặc biệt này để đưa bạn gái đi hẹn hò, tạo nên những khoảnh khắc riêng tư nhưng đầy ý nghĩa.

Cả hai còn từng bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau tại trung tâm thương mại. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, HIEUTHUHAI tỏ ra vô cùng thoải mái và tự nhiên, còn giúp bạn gái đẩy xe mua sắm. Mỹ Hàn cũng từng chia sẻ những hoạt động khi cặp đôi ở bên nhau. Nam rapper có thể dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để làm đồ "hand-made" với bạn gái, hay có lần chiều sở thích nặn đất sét của Mỹ Hàn.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn không công khai nhưng ai cũng biết cả hai là một đôi

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng với lịch trình bận rộn, HIEUTHUHAI vẫn sẵn sàng dành thời gian để cùng Tăng Mỹ Hàn tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị, đủ để thấy sự chiều chuộng, quan tâm mà anh dành cho người yêu.

Về phía Tăng Mỹ Hàn, mỗi khi đăng ảnh hẹn hò, cô luôn khéo léo không để lộ mặt bạn trai và tránh làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh. Vào những dịp đặc biệt như lễ hay sinh nhật, cả hai vẫn hẹn hò nhưng chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau để giữ sự riêng tư.

Chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn luôn là đề tài được dân tình quan tâm đặc biệt

Ảnh: Tổng hợp