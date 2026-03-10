Không tin nổi Jisoo lộ liễu đẩy đưa, thể hiện tình ý với bạn diễn nam thần tới mức này rồi?

Jisoo và Seo In Guk đang là cặp đôi màn ảnh cực hot với bộ phim Boyfriend On Demand. Bên cạnh những "phản ứng hóa học" ăn ý trên phim, cả hai còn thân thiết ở ngoài đời, khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" họ. Mới đây, tại họp báo ra mắt phim, Jisoo và Seo In Guk bị ghi lại không ít những khoảnh khắc tình tứ từ dưới thảm đỏ tới lên sân khấu.

Cặp diễn viên sánh đôi, sát rạt bên nhau không rời nửa bước. Khi thấy ống kính máy quay, chị cả nhóm BLACKPINK liền kéo Seo In Guk vào khung hình chung, nhìn bạn diễn với ánh mắt cực tình. Không chỉ vậy, Jisoo còn gây bão khi chẳng ngần ngại skinship, dùng tay lau nhẹ mặt của Seo In Guk giữa sự kiện dù biết rõ vô số ống kính đang hướng về họ. Màn thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu của Jisoo dành cho Seo In Guk khiến netizen bàn tán rôm rả.

Loạt khoảnh khắc Jisoo và Seo In Guk quấn quýt, không rời nhau nửa bước ở sự kiện. Nguồn: X.

Sau đó, Jisoo còn không ngần ngại skinship thân mật, chăm sóc Seo In Guk giữa họp báo. Nguồn: X.

Từ tương tác thân mật...

... và ánh mắt nhìn nhau cực tình của cặp sao Boyfriend On Demand, công chúng không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa 2 nghệ sĩ, cho rằng họ đã "phim giả tình thật". Ảnh: KoreaBoo.



Vốn được đẩy thuyền nhiệt tình, ngay khi những clip về cặp đôi này được đăng tải, cư dân mạng đã lại vô số những bình luận tin chắc vào mối quan hệ "phim giả tình thật" của hai người. Trước đó, Jisoo cũng đã chia sẻ loạt ảnh thân thiết đáng ngờ bên nam thần họ Seo trên trang cá nhân có hơn 80 triệu người theo dõi. Thậm chí, cô còn đăng hẳn ảnh đơn của đàng trai giống như kiểu muốn giới thiệu anh chàng tới người hâm mộ.

Jisoo khoe ảnh Seo In Guk lên trang cá nhân, khiến công chúng liên tưởng tới 1 màn công khai, giới thiệu bạn trai tới khán giả. Ảnh: X

Jisoo từng trải qua cuộc tình ngắn ngủi với nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Họ xác nhận hẹn hò hồi đầu tháng 8/2023 sau khi thành viên BLACKPINK trở về từ concert Việt Nam. Họ từng được truyền thông Hàn nhận xét là cặp đôi đẹp của làng giải trí vì sở hữu nhiều điểm chung từ nhóm máu, kết quả bài trắc nghiệm tính cách cho đến hình mẫu lý tưởng. Đáng tiếc, 2 nghệ sĩ xác nhận "đường ai nấy đi" chỉ sau chưa đầy 3 tháng công khai mối quan hệ. Sau đó, cô vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Jung Hae In sau khi tác phẩm Snowdrop đóng máy, nhưng không lên tiếng phản hồi.

Mối tình của mỹ nhân nhóm BLACKPINK và Ahn Bo Hyun kết thúc chỉ sau 3 tháng công khai. Ảnh: Nate.

Netizen từng nghi Jung Hae In - Jisoo "phim giả tình thật". Ảnh: KoreaBoo.

Seo In Guk nổi tiếng tại Hàn sau khi giành được danh hiệu quán quân tại chương trình Superstar K 2009. Tới năm 2012, nam nghệ sĩ vang danh khắp châu Á nhờ vai chính trong tác phẩm gây sốt Reply 1997. Ngoài ra, Seo In Guk còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với màn kết hợp cùng tài tử Ahn Jae Hyun qua MV đam mỹ gây sốt 1 thời Please Don’t… (K.Will).

Seo In Guk - Ahn Jae Hyun để lại ấn tượng khó phai qua MV đam mỹ mang tên Please Don’t. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo