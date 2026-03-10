Tổng biên tập tạp chí lộ clip ngoại tình với nữ người mẫu bị đuổi việc, "tiểu tam" khóc lóc van xin

Những diễn biến xoay quanh vụ ngoại tình chấn động của người mẫu Thái Thụy Tuyết và Khải Văn - tổng biên tập tạp chí thời trang GQ, đã có vợ và 3 con - vẫn đang là điểm nóng tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Clip cả hai bị bắt quả tang đưa nhau về nhà riêng qua đêm hay thân mật ở Nhật Bản, được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. Sau khi vụ "vụng trộm" vỡ lở, không chỉ khán giả mà giới giải trí Đài Loan cũng đang thực hiện động thái tẩy chay Thái Thụy Tuyết và Khải Văn.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích vì đã có hành vi phản bội vợ con, Khải Văn không lên tiếng giải thích. Đến rạng sáng 9/3, Khải Văn đã đăng bài thông báo từ chức tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan (Trung Quốc) và xin rút khỏi MXH. Sau đó, Khải Văn đã xóa bỏ tài khoản Instagram của mình. Theo nguồn tin trong giới, Khải Văn đã bị buộc thôi việc vì dính đời tư tai tiếng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tạp chí GQ.

Cánh săn ảnh tóm gọn Khải Văn đến sân bay đón Thái Thụy Tuyết và đưa cô về nhà riêng của anh ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nguồn: Mirror Weekly.

Khải Văn từ chức tổng biên tập tạp chí thời trang GQ, xóa tài khoản MXH sau khi bị phanh phui ngoại tình với Thái Thụy Tuyết. Các nguồn tin trong giới cho biết Khải Văn bị phía GQ đuổi việc. Ảnh: Instagram.

Sau khi người tình "bay ghế" tổng biên tập, Thái Thụy Tuyết tiếp tục đăng đàn khóc than kêu oan, van xin công chúng không gán mác "tiểu tam" cho cô và lan truyền thông tin sai sự thật về mối quan hệ với Khải Văn. "Tôi xin khẳng định 1 lần nữa, tôi không có mối quan hệ sai trái với Khải Văn. Tôi không làm gì sai cả. Mọi người đang suy diễn quá mức mà không nhìn nhận sự việc một cách lý trí và dựa trên sự thật", người mẫu sinh năm 1996 khóc kể.

Theo tiết lộ từ nguồn tin trong giới, sự nghiệp Thái Thụy Tuyết đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Cô đã bị gạch tên khỏi nhiều show diễn, chiến dịch quảng cáo sau khi lộ clip ngoại tình với Khải Văn. Chưa kể, mỹ nhân này còn phải đối mặt với khoản tiền đền bù hợp đồng không nhỏ cho các đối tác. Vì vậy, Thái Thụy Tuyết đang làm mọi thứ để cứu vãn danh tiếng.

Nữ người mẫu sinh năm 1996 liên tục khóc kể kêu oan, khẳng định bản thân không phải là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác. Ảnh: Instagram.

Trước đó, Thái Thụy Tuyết cũng đã phủ nhận ngoại tình với Khải Văn, đồng thời giải thích về mối quan hệ với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan (Trung Quốc). Theo nữ người mẫu sinh năm 1996, cô quen Khải Văn thông qua sự giới thiệu của bạn bè từ tháng 11/2025. Khi đó, Khải Văn cho biết anh đang ly thân với vợ và họ đã ký thỏa thuận ly hôn để chuẩn bị ra tòa. Thái Thụy Tuyết khẳng định cô và Khải Văn chỉ là bạn bè thân thiết, không vụng trộm hay có hành vi thân mật quá mức như tờ Mirror Weekly mô tả.

Liên quan đến đoạn clip ngoại tình đang ầm ĩ MXH, Thái Thụy Tuyết cho biết người trong video đó không phải cô. Nữ người mẫu chia sẻ cô cũng không hề sang Nhật Bản du lịch cùng tổng biên tạp chí GQ. Tuy nhiên, những lời giải thích của Thái Thụy Tuyết không được cư dân mạng tin tưởng vì cô tránh né đề cập đến lý do được Khải Văn đưa đón và qua đêm tại nhà của tổng biên tập này.

Thái Thụy Tuyết sinh năm 1996, là mỹ nhân có tiếng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô nổi lên từ khi học cấp 3, với danh hiệu "nữ thần trường THPT nữ sinh Đài Bắc số 1". Thái Thụy Tuyết từng hẹn hò thiếu gia Tôn Mạch Kiệt, nhưng bị gia đình đàng trai phản đối và ép chia tay.

Thái Thụy Tuyết sụp đổ hình tượng, bị hủy show hàng loạt sau khi lộ clip ngoại tình với Khải Văn. Ảnh: Instagram.

