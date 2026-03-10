Mới nhất vụ cái chết bí ẩn trong công ty quản lý: Jang Nara lên tiếng nóng!

Trong suốt 24 giờ qua, dư luận châu Á náo loạn trước thông tin 1 nhân viên đến từ công ty quản lý Jang Nara (công ty Rawon Culture) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong vào chiều ngày 9/3. Đáng chú ý, truyền thông và công chúng đã đặt ra nghi vấn thảm kịch nói trên có liên quan tới những bất ổn trong nội bộ công ty suốt thời gian qua.

Tới chiều 10/3, đại diện của Jang Nara đã chính thức lên tiếng về vụ việc đau lòng mới đây: “Chúng tôi vô cùng thận trọng khi nói về tin buồn này. Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan đến công việc của công ty. Sự việc đáng tiếc cũng không liên quan đến Jang Nara. Nữ diễn viên cũng đã rời khỏi công ty Rawon Culture và hiện đang hoạt động 1 cách độc lập”.

Còn nhớ Jang Nara chính thức ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Rawon Culture vào hồi tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên đã kết thúc hợp đồng với công ty nói trên.

Phía Jang Nara vừa có động thái đáng chú ý đầu tiên liên quan tới cái chết bất thường của 1 nhân viên trực thuộc Rawon Culture. Ảnh: Naver

Nhân viên trực thuộc Rawon Culture qua đời đột ngột 1 cách đáng ngờ hồi chiều 9/3. Người này đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi rời xa nhân thế. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người nhân viên xấu số.

Sau khi vụ việc được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, công chúng xứ kim chi đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Đặc biệt, dư luận đổ dồn sự chú ý vào tình hình nội bộ rối ren vào lúc này ở Rawon Culture. Các nguồn tin thân cận trong ngành giải trí cho biết công ty gần đây đang phải đối mặt với nhiều xung đột liên quan đến vấn đề đầu tư. Đáng chú ý, có nguồn tin cho hay Rawon Culture đang “điên đầu” với vụ kiện tụng về các khoản đầu tư có liên quan tới ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Joo Hoon - người trước đây từng hoạt động dưới nghệ danh Remember. Cũng từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn cái chết bất thường của nhân viên mới đây có liên quan tới vụ kiện ồn ào và những rối ren trong nội bộ của Rawon Culture.

Trước hàng loạt đồn đoán gây sốc, phía Rawon Culture đã khẳng định thông qua nhiều phương tiện truyền thông: “Mặc dù có những báo cáo về việc công ty gặp khó khăn trong việc đầu tư hay vướng tranh chấp pháp lý, nhưng những vấn đề đó hoàn toàn không liên quan đến sự việc đau lòng mới đây”.

Cái chết của 1 nhân viên đến từ công ty Rawon Culture đã gây ra cú sốc lớn cho ngành giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Nguồn: TVDaily