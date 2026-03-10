Nữ diễn viên sảy thai trước ngày dự sinh, nay lại gặp thêm chuyện phải lên tiếng đính chính vội

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Si Eun từng gây xôn xao với câu chuyện bị sảy thai 2 tuần trước ngày dự sinh, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót. Tới chiều 9/3, tờ Sports Chosun đưa tin, Park Si Eun và ông xã - nam diễn viên Jin Tae Hyun, vừa bất ngờ vướng "kiệp nạn" lớn khi bị cáo buộc nhận con nuôi nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi.

Và trong diễn biến nóng, Jin Tae Hyun mới đây đã chính thức lên tiếng bác bỏ nghi vấn vợ chồng anh giả tạo, lợi dụng việc nhận con nuôi để tô vẽ hình tượng cho bản thân. Trên trang cá nhân, tài tử họ Jin bức xúc bày tỏ: “Nhiều người nghĩ xấu về gia đình chúng tôi và không ngừng đặt điều, xì xào bàn tán 1 cách vô căn cứ. Họ còn hỏi tại sao chúng tôi lại đi yêu thương và quan tâm người dưng, rồi tại sao chúng tôi lại nhận con cái của người khác làm con mình. Thậm chí, họ còn suy diễn, đặt điều. Qua đây, tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Trước hết, chúng tôi không sống cuộc đời này để phô trương cho ai xem cả. Chúng tôi tự nguyện tìm đến với các cô con gái nuôi. Rồi thời gian sau đó, vợ chồng tôi và các bé cùng ở bên nhau, dành cho nhau sự yêu thương bằng trái tim chân thành”.

Phía cặp đôi Park Si Eun - Jin Tae Hyun vừa chính thức lên tiếng về nghi vấn đánh bóng tên tuổi bằng việc nhận con nuôi. Ảnh: Naver

Dù đang bị 1 bộ phận khán giả soi mói, đánh giá ác ý song Jin Tae Hyun khẳng định vợ chồng anh sẽ vẫn tiếp tục nhận con nuôi trong tương lai để có thể che chở thêm cho nhiều mảnh đời khốn khó chứ không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi: “Mong mọi người hãy ủng hộ để 2 vợ chồng tôi có thể bao bọc thêm nhiều mảnh đời khốn khó trong tương lai. Đó là cuộc sống mà chúng tôi hằng mơ ước và theo đuổi. Chúng tôi chăm chỉ kiếm tiền và sống nỗ lực từng ngày cũng là để có thể cùng những người thân yêu tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên nhau. Tôi sẽ cùng bà xã cố gắng hoàn thành những tâm nguyện của bản thân giống như cách chúng tôi nỗ lực chạy hết mình trong các giải chạy bộ”.

Jin Tae Hyun sinh năm 1981, ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết , Temptation of an Angel , Hotel King ,... Trong khi đó, Park Si Eun hơn ông xã 1 tuổi, được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim đình đám như Người Tình Ánh Trăng , Cô Nàng Bướng Bỉnh ,...

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower . Đến năm 2013, họ lại tái hợp trong Hãy Nắm Tay Anh và nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình rồi sau đó quyết định về chung 1 nhà.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun cố gắng có con nhưng liên tiếp phải chịu nỗi đau mất con. Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến nữ diễn viên họ Park liên tiếp sảy thai. Bà xã của Jin Tae Hyun đã 3 lần trải qua cú sốc sảy thai lần lượt vào các năm 2020, 2021, 2022. Lần sảy thai thứ 3 là đau đớn nhất, vì em bé mất tim thai chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh.

Park Si Eun từng sảy thai chỉ khoảng 2 tuần trước ngày dự sinh. Ảnh: Naver

Vượt qua nỗi đau, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tham gia nhiều công tác thiện nguyện và bắt đầu tập chạy marathon. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, cặp diễn viên được chính phủ Hàn vinh danh vào tháng 11/2023. Cặp đôi còn nhận 3 cô bé làm con nuôi và đài thọ chi phí học tập.

Vợ chồng diễn viên xuất hiện bên cạnh 1 trong những người con nuôi. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun