Shin Min Ah lần đầu lộ diện, cuộc sống tân hôn được hé lộ

Sau "đám cưới thế kỷ" vào tháng 12 năm ngoái và chuyến du lịch trăng mật, đến nay Shin Min Ah mới quay trở lại với công việc. Cô tái xuất qua bộ ảnh thời trang trên tạp chí W, đồng thời quảng bá cho phim mới mang tên Nữ Hoàng Tái Hôn.

Đến ngày 9/3, kênh YouTube của W Korea đã đăng tải video hậu trường, trong đó Shin Min Ah chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tươi tắn, cho biết cô đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành dự án Nữ Hoàng Tái Hôn và đồng thời chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo.

Shin Min Ah tái xuất trên tạp chí W, chia sẻ cuộc sống hiện tại. Ảnh: W Magazine

Bà xã Kim Woo Bin cũng chia sẻ về chế độ sinh hoạt kỷ luật mà cô duy trì mỗi khi có lịch trình quan trọng như chụp ảnh, quay quảng cáo hoặc quay phim. Theo Shin Min Ah, những ngày bận rộn đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Nếu tôi có một ngày quan trọng như chụp ảnh, quay quảng cáo hoặc quay phim truyền hình, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi chú trọng chế độ ăn uống và thực hiện các liệu trình chăm sóc da” - cô giải thích.

Mặc dù muốn tạo thêm những sở thích hoặc thói quen cá nhân trong thời gian rảnh rỗi, Shin Min Ah thừa nhận rằng việc duy trì sự nhất quán có thể khó khăn khi lịch quay phim trở nên bận rộn. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1984 nhấn mạnh rằng mình vẫn cố gắng chăm sóc bản thân thường xuyên ngay cả trong những giai đoạn bận rộn.

Sau đám cưới, Shin Min Ah đã hoàn thành phim Nữ Hoàng Tái Hôn và chuẩn bị cho dự án mới. Ảnh: W Magazine

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất trong cuộc phỏng vấn là khi Shin Min Ah nhắc đến một món tráng miệng đang thịnh hành tại Hàn Quốc là bánh Dubai Chewy Cookie. Bà xã Kim Woo chia sẻ rằng cô rất thích món ăn vặt này: “Nó thực sự rất ngon. Tôi đã hơi nghiện nó rồi, nhưng tôi nghe nói nó có thể gây tăng cân rất nhiều, và cũng không dễ tìm mua”. Đồng thời, mỹ nhân Hometown Cha-Cha-Cha nói thêm rằng cô rất tò mò về nguồn gốc của trào lưu bánh Dubai Chewy Cookie này.

Shin Min Ah kết thúc cuộc phỏng vấn bằng việc bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực với vai trò diễn viên trong suốt năm 2026. Cô nói: “Tôi đang chuẩn bị rất nhiều để có thể tiếp tục diễn xuất chăm chỉ trong năm 2026. Mong các bạn chờ đợi". Có thể thấy rằng nữ diễn viên rất mong chờ năm 2026, hứa hẹn có bước tiến trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Kim Woo Bin.

Cô rất thích món Dubai Chewy Cookie. Ảnh: W Magazine

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng). Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới.

Ảnh: X