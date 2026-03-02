"Bỏng mắt" ngắm ảnh của Shin Min Ah và tài tử 50 Sắc Thái

Giữa “cơn lốc” hoài niệm quá khứ đang lan rộng trên mạng xã hội, loạt ảnh quảng cáo nội y từ năm 2009 của Shin Min Ah và tài tử 50 Sắc Thái Jamie Dornan bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Bộ hình thực hiện cho thương hiệu thời trang danh tiếng Calvin Klein, đăng tải trên tạp chí Elle Korea.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận khen ngợi, thậm chí được nhiều cư dân mạng nhận xét là “bỏng mắt” dù đã gần 17 năm trôi qua. Không chỉ đơn thuần là những khung hình quảng bá sản phẩm, chiến dịch năm ấy còn được xem như dấu mốc thú vị khi quy tụ hai gương mặt trẻ trung vào điểm đó – những người sau này đều vươn tầm thành ngôi sao quốc tế.

Bộ ảnh năm 2009 của Shin Min Ah và Jamie Dornan bất ngờ hot trở lại. Ảnh: Elle

Thần thái gợi cảm nhưng tinh tế

Năm 2009, Shin Min Ah đang ở độ tuổi 25 rực rỡ. Sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng cùng thân hình thanh mảnh, cô mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Trong những thiết kế gợi cảm mang đậm phong cách Calvin Klein, nữ diễn viên không cần tạo dáng quá táo bạo mà vẫn toát lên sức hút tự nhiên.

Ở thời điểm này, Shin Min Ah mới 25 tuổi. Ảnh: Elle

Ở cô toát lên vẻ gợi cảm nhưng không kém phần tinh tế. Ảnh: Elle

Song hành cùng cô là Jamie Dornan – khi ấy được biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu. Trước khi bùng nổ toàn cầu nhờ 50 Sắc Thái, Jamie Dornan là gương mặt quen thuộc trong làng mốt quốc tế. Thân hình săn chắc, chiều cao lý tưởng cùng gương mặt nam tính giúp anh hoàn toàn phù hợp với tinh thần tối giản, khỏe khoắn nhưng không kém phần sexy của Calvin Klein.

Sự kết hợp giữa nét đẹp Á Đông mềm mại và phong thái phương Tây mạnh mẽ tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Trên các diễn đàn, loạt ảnh nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng và thần thái của hai ngôi sao, cho rằng dù đặt trong bối cảnh hiện tại, bộ ảnh vẫn không hề lỗi mốt. Những khung hình sánh đôi của họ được nhận xét là “sexy nghẹt thở”, "nóng đến bỏng mắt".

Jamie Dornan lúc này chưa lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Elle

Anh là gương mặt cực hot của làng mẫu thế giới. Ảnh: Elle

Khi hai ngôi sao còn ở ngưỡng cửa danh vọng

Thời điểm thực hiện chiến dịch, cả Shin Min Ah lẫn Jamie Dornan đều chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại. Chính vì thế khi nhìn lại loạt ảnh này, nhiều người không khỏi cảm thán: “Đây chính là thời điểm hai viên ngọc thô đang chuẩn bị tỏa sáng”. Từ những gương mặt trẻ trung trong chiến dịch quảng cáo nội y năm nào, họ nay đã trở thành hai ngôi sao trưởng thành, bản lĩnh và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí.

2 ngôi sao Âu - Á bùng nổ "phản ứng hóa học" trong chiến dịch quảng cáo nội y. Ảnh: Elle

Những bức ảnh khiến khán giả "bỏng mắt" vì quá đỗi sexy. Ảnh: Elle

Thời điểm thực hiện chiến dịch, cả Shin Min Ah lẫn Jamie Dornan đều chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại. Ảnh: Elle

Chính vì thế khi nhìn lại loạt ảnh này, nhiều người không khỏi cảm thán: “Đây chính là thời điểm hai viên ngọc thô đang chuẩn bị tỏa sáng”. Ảnh: Elle

Với Jamie Dornan, bước ngoặt lớn đến vào năm 2015 khi anh đảm nhận vai Christian Grey trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách 50 Sắc Thái. Vai diễn này giúp Dornan trở thành biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood, đồng thời đưa tên tuổi anh phủ sóng toàn cầu. Từ một người mẫu kiêm diễn viên trẻ, anh nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao hạng A với lịch trình dày đặc các dự án điện ảnh.

Bên cạnh việc là gương mặt quen thuộc của điện ảnh quốc tế, anh là người đàn ông của gia đình. Jamie Dornan đã kết hôn và có 3 con, anh thường xuyên chia sẻ về việc ưu tiên thời gian cho vợ con giữa lịch làm việc bận rộn. Hình ảnh một tài tử từng gắn liền với vai diễn nóng bỏng nay trở nên điềm đạm, chín chắn hơn theo năm tháng.

Jamie Dornan "một bước thành sao" với 50 Sắc Thái. Ảnh: X

Anh đã kết hôn và có 3 con. Ảnh: X

Trong khi đó, Shin Min Ah tiếp tục khẳng định vị thế “nữ thần màn ảnh” tại Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm truyền hình được yêu thích, gần đây nhất là thành công vang dội của Hometown Cha-Cha-Cha. Hình ảnh một nữ chính vừa duyên dáng vừa sâu sắc giúp cô chinh phục thêm thế hệ khán giả mới.

Ở tuổi 40, nàng "hồ ly" vẫn xinh đẹp, trẻ trung phát sốt. Vào tháng 12 vừa qua, cô đã kết hôn với Kim Woo Bin sau 10 năm hẹn hò. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỷ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt.

Ảnh: X