Dàn Hoa hậu tràn ra đường gây sốc: Hết cưỡi voi đến giả ăn mày, có người lố đến mức chui vào quan tài

Đúng như thông lệ mỗi năm, Miss Grand Thailand - Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 lại mở màn bằng màn chào sân gây bão mạng xã hội. Ngay trong ngày đầu nhập cuộc của mùa giải mói, dàn thí sinh - những Hoa hậu đăng quang cuộc thi cấp tỉnh - đã có màn đổ bộ không thể ồn ào hơn để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện.

Vốn nổi tiếng là cuộc thi đề cao tính giải trí, các ứng viên Hoa hậu Hoà bình Thái Lan từ trước đến nay luôn xem phần xuất hiện đầu tiên như cơ hội vàng để tạo dấu ấn. Và năm nay cũng không ngoại lệ.

Những phần lộ diện gây náo loạn của thí sinh Miss Grand Thái Lan 2026

Để gây chú ý, nhiều người đẹp không ngại chơi trội đầu tư, người thì mang vườn mía theo, người thì lái mô tô náo loạn đường phố. Vì là buổi đầu xuất hiện trước truyền thông nên có thể thấy, ai cũng có dàn ekip hùng hậu để làm màu hết cỡ.

Người cưỡi voi xuất hiện đầy uy phong giữa trung tâm thành phố. Có thí sinh dựng hẳn tiểu phẩm giả làm đội ngũ y tế cứu người giữa đường, hay giả làm ăn mày để gây chú ý. Một ứng viên khác gây chú ý khi mang theo dàn trai đẹp 6 múi làm nền. Thậm chí, có màn xuất hiện khiến không ít người sốc khi cả đội ngũ khiêng quan tài tiến vào, bên trong là thí sinh nằm sẵn như một phân cảnh kịch tính.

Những hình ảnh này lập tức khiến mạng xã hội chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả thích thú vì đúng chất Miss Grand, đó là ồn ào, lồng lộn và không thiếu drama. Tuy nhiên, không ít fan sắc đẹp lại tỏ ra ngán ngẩm khi cho rằng một số màn thể hiện đã đi quá xa ranh giới giải trí, tạo cảm giác làm lố và phản cảm thay vì truyền tải thông điệp văn hoá hay cá tính cá nhân.

Dàn Hoa hậu thi Miss Grand Thailand 2026 lựa chọn đủ hình thức lố lăng để gây chú ý trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông

Một thí sinh gây sốc khi xuất hiện từ trong quan tài khiến dân tình ngán ngẩm

Dù vậy, giữa làn sóng chiêu trò, vẫn có những thí sinh lựa chọn cách xuất hiện an toàn nhưng tinh tế. Nhiều ứng viên diện trang phục truyền thống, mang theo các tiết mục múa dân gian hoặc đạo cụ gắn với bản sắc địa phương. Hình ảnh chỉn chu, tôn vinh văn hoá Thái Lan được đánh giá cao vì vừa nổi bật, vừa giữ được tinh thần cuộc thi mà không cần tạo cú sốc.

Thực tế, Miss Grand Thailand nhiều năm qua xây dựng hình ảnh là một đấu trường sắc đẹp đậm tính showbiz, nơi yếu tố giải trí và khả năng thu hút truyền thông được đặt ngang hàng với nhan sắc. Chính điều này tạo nên thương hiệu riêng biệt so với các cuộc thi khác. Tuy nhiên, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm luôn là đề tài gây tranh cãi mỗi mùa.

Nhiều người chọn trang phục truyền thống để gây ấn tượng với khán giả

