Giữa tháng 1 vừa qua, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho đã bí mật tổ chức dạm ngõ. Thời điểm đó, anh cho biết bản thân hồi hộp tới mức mãi không ngủ được. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã công khai hẹn hò được 2 năm.

Tới sáng 10/3, cư dân mạng tiếp tục đứng ngồi không yên khi Nhung Gumiho đăng tải hình ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã Andiez Nam Trương. Trong bộ ảnh cưới, Andiez Nam Trương diện vest lịch lãm, trong khi cô dâu Nhung Gumiho xuất hiện dịu dàng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi được netizen thả tim nhiệt tình.

Kèm theo đó, nữ diễn viên viết: “Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời, có nhau làm bạn đời". Trong bài đăng, Nhung Gumiho còn nhắc tới ngày 29/3/2026, cư dân mạng cho rằng đó chính là thời điểm cặp đôi tổ chức hôn lễ.

Trên trang cá nhân, Nhung Gumiho chia sẻ loạt ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã tương lai. Ảnh: FBNV

Cặp đôi nghệ sĩ Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương đang nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Vào ngày cuối cùng của năm 2024, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho khiến mạng xã hội xôn xao khi chính thức công khai chuyện tình cảm. Kể từ đó, nam nhạc sĩ nhiều lần được cư dân mạng khen ngợi là “bạn trai nhà người ta” bởi cách anh quan tâm và thể hiện tình cảm dành cho bạn gái.

Trên mạng xã hội, mỗi khi Nhung Gumiho đăng tải bài viết mới, Andiez Nam Trương thường xuyên để lại những bình luận khen ngợi đầy ngọt ngào. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi cũng cùng nhau đi du lịch nhiều nơi và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm với người hâm mộ. Đến tháng 6/2025, nam nhạc sĩ đã có màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái tại Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Andiez Nam Trương và nửa kia đã có khoảng thời gian yêu đương bí mật. Ảnh: FBNV

Tháng 6/2025, Andiez Nam Trương đã cầu hôn Nhung Gumiho ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ sự đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu ảnh, MC… Năm 2014, cô bắt đầu gây chú ý khi tham gia series của Phở Đặc Biệt. Với vẻ ngoài xinh xắn, tính cách vui vẻ, Nhung Gumiho nhanh chóng tạo được thiện cảm và nhận về nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Andiez Nam Trương (tên thật Trương Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1995) là nhạc sĩ – ca sĩ được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc nổi tiếng như 1 phút, Suýt nữa thì, Chờ đợi có đáng sợ… Năm 2018, anh tham gia chương trình Sing My Song Vietnam và xuất sắc giành vị trí Á quân.