Nữ diễn viên khiến hàng trăm người khốn khổ phải nhận cái kết đắng

Park Hye Soo sinh năm 1994, từng là nữ thần triển vọng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc và được biết đến qua các phim Hello, My Twenties!, Introverted Boss, Samjin Company English Class, Dear.M... Tuy nhiên, sự nghiệp của mỹ nhân này đã sụp đổ vào năm 2021 khi bị nhiều tài khoản ẩn danh tố cáo từng làm "chị đại trường cấp 3" và có hành vi hành hung, xúc phạm và đánh đập nhiều bạn học. Cáo buộc bạo lực học đường khiến Park Hye Soo bị tẩy chay toàn diện. Khán giả Hàn Quốc chỉ trích Park Hye Soo "vô liêm sỉ", "không có lương tâm" và đưa cô vào danh sách mỹ nhân bị ghét nhất showbiz xứ kim chi.

Mặc dù nữ diễn viên phủ nhận toàn bộ cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp, song cô vẫn bị đóng băng mọi hoạt động trong giới giải trí. Do dính scandal liên quan đến nhân cách, hàng loạt dự án phim có sự góp mặt của Park Hye Soo đều bị hoãn chiếu vô thời hạn, báo hại công sức của hàng trăm người đổ sông đổ bể. Tháng 4/2025, cô từng cố quay lại showbiz, nhưng vấp phải làn sóng phải đối cực gay gắt của công chúng.

Park Hye Soo tiêu tan danh tiếng, bị đóng băng hoạt động nghệ thuật từ năm 2021 sau khi bị tố cáo từng có hành vi hành hung, xúc phạm và đánh đập nhiều bạn học. Ảnh: Instagram.

Do danh tiếng của Park Hye Soo tiêu tan đến mức không thể cứu vãn, công ty quản lý Ghost Studio cũng đã chính thức từ bỏ cô. Vào ngày 8/3, Ghost Studio thông báo kết thúc hợp tác, không gia hạn hợp đồng với Park Hye Soo. Với việc bị công ty quản lý ruồng bỏ, Park Hye Soo bị đẩy đến bước đường cùng, bít cửa trở lại showbiz.

Công ty quản lý ruồng bỏ Park Hye Soo, đẩy cô vào bước đường cùng không còn chỗ dựa đứng sau. Ảnh: Elle.

Theo tờ KoreaBoo, trong tình thế không có ông lớn chống lưng, hình ảnh hoen ố, giới giải trí quay lưng, khán giả ghét bỏ liên tục đòi đuổi cô khỏi showbiz, Park Hye Soo hiện kinh doanh quán cafe kiếm sống. Đây cũng là công việc ổn định hiếm hoi giúp nữ diễn viên sinh năm 1994 này có thu nhập để trang trải cuộc sống. Mới nhất, cư dân mạng đã bắt gặp Park Hye Soo xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, đích thân làm nhân viên pha chế tại quán của mình. Theo nguồn tin trong giới, Park Hye Soo đang cân nhắc khả năng giải nghệ sớm ở tuổi 32.

Park Hye Soo không có việc làm trong showbiz sau khi bị cáo buộc bạo lực học đường. Nữ diễn viên hiện kinh doanh quán cafe để kiếm sống. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo