Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất

Chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ không chỉ mang đến những trải nghiệm quân ngũ mà còn là nơi se duyên cho nhiều cặp đôi trong đó có Hòa Minzy với Đại úy Thăng Văn Cương, BTV Nguyễn Mai Hằng và Thượng úy Nguyễn Thanh Dương, Dương Tiến Toàn (Toàn Tuti) và Ong Hà.

Ca sĩ Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương

Những ngày qua, Hoà Minzy gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút khoảng 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ, khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Hoà Minzy và chồng sắp cưới Thăng Văn Cương.

Hoà Minzy tên thật Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của Vpop. Cô từng giành quán quân chương trình Học viện ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Kén cá chọn canh, Bắc Bling.

Đại uý Thăng Văn Cương - bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Hai người bén duyên khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ năm 2022, thời điểm Thăng Văn Cương tham gia hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Sau chương trình, cả hai dần tìm hiểu và gắn bó trước khi quyết định công khai mối quan hệ.

Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Một số đoạn clip được chia sẻ lại cho thấy anh Thăng Văn Cương sớm chú ý tới Hòa Minzy. Trong khoảnh khắc hậu trường, anh còn quạt giúp nữ ca sĩ khi ê-kíp ghi hình dưới thời tiết nắng nóng. Những hành động quan tâm nhỏ này khiến nhiều khán giả thích thú khi xem lại.

Đại uý Thăng Văn Cương chăm sóc Hoà Minzy trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Hòa Minzy dường như cũng sớm dành sự chú ý cho chàng quân nhân. Trong một số khoảnh khắc của chương trình Sao nhập ngũ, nữ ca sĩ nhiều lần chủ động trò chuyện và tỏ ra khá thoải mái khi ở gần anh Thăng Văn Cương. Sự vui vẻ, hài hước của cô khiến bầu không khí trên thao trường trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi Sao nhập ngũ kết thúc, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương vẫn giữ liên lạc. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Cả hai gắn bó trong suốt khoảng bốn năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ với công chúng.

Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là cả hai cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh: nữ ca sĩ sinh ngày 31/5, còn bạn trai sinh ngày 30/5.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô. Nữ ca sĩ dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2027.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai. Cùng thời điểm, Thăng Văn Cương cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên Hoà Minzy và bé Bo. Sau khi công khai mối quan hệ, chuyện tình của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả

BTV Mai Hằng và Thượng uý Nguyễn Thanh Dương

Trước câu chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương, khán giả từng biết đến một cặp đôi khác cũng nên duyên từ chương trình Sao nhập ngũ và có cái kết đẹp bằng hôn nhân: BTV Nguyễn Mai Hằng và Thượng úy Nguyễn Thanh Dương.

Nguyễn Mai Hằng hiện là biên tập viên của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cô gặp Nguyễn Thanh Dương khi tham gia ghi hình Sao nhập ngũ 2024 tại đơn vị nơi anh công tác. Thời điểm đó, Thanh Dương là bác sĩ quân y, giữ cương vị Đại đội trưởng Đại đội Quân y 24 thuộc Trung đoàn 165.

BTV Mai Hằng và ông xã Thượng uý Nguyễn Thanh Dương.

Theo chia sẻ của Mai Hằng, trong những ngày chuẩn bị ghi hình, cô bất ngờ bị sốt cao và phải vào bệnh xá của đơn vị để điều trị. Người trực tiếp chăm sóc cho cô chính là bác sĩ quân y Nguyễn Thanh Dương. Khoảng thời gian điều trị tuy không dài nhưng đủ để cả hai có thêm nhiều cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn. Sự tận tình, chu đáo của chàng bác sĩ dần khiến nữ BTV nảy sinh thiện cảm.

Vì bằng tuổi nên trong những ngày ở bệnh xá, hai người trò chuyện khá nhiều. Mai Hằng kể rằng chính sự hiền lành, nhẹ nhàng và cách hỏi han ân cần của Thanh Dương khiến cô cảm thấy dễ chịu. Ban đầu, cô chỉ nghĩ nếu trở thành bạn bè thân thiết với anh thì sẽ rất vui, nhưng theo thời gian, tình cảm giữa hai người dần gắn bó lúc nào không hay.

Những ngày ghi hình tại đơn vị mang đến cho cả hai nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi chương trình kết thúc, Thanh Dương thường xuyên từ đơn vị di chuyển về Hà Nội để thăm Mai Hằng. Sự kiên trì cùng những chuyến đi dài của anh đã khiến nữ BTV cảm động.

Bác sĩ quân y Nguyễn Thanh Dương chăm sóc BTV Mai Hằng trong thời gian ghi hình.

Chỉ sau khoảng 7 tháng tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 5/2024 và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Chia sẻ về quyết định “về chung một nhà” sau thời gian yêu không quá dài, Mai Hằng cho biết cả hai đều cảm thấy sự gần gũi như gia đình khi ở bên nhau. Chính cảm giác yên tâm và an toàn ấy khiến cô tin tưởng lựa chọn gắn bó lâu dài.

Toàn Tuti và Ong Hà

Trong Sao nhập ngũ 2020, Dương Tiến Toàn là một trong những quân nhân nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Anh được cộng đồng mạng gọi thân mật là Toàn Tuti.

Xuất hiện trong chương trình, Toàn Tuti gây thiện cảm nhờ gương mặt hiền lành, tính cách gần gũi cùng sự nhiệt tình trong các nội dung huấn luyện. Hình ảnh của anh nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả theo dõi chương trình.

Cặp đôi Toàn Tuti và Ong Hà.

Nam quân nhân còn gây chú ý khi cùng Nguyễn Trần Khánh Vân tái hiện hình ảnh cặp đôi Ngạn – Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc. Sự tương đồng về ngoại hình khiến nhiều người gọi vui anh là “Ngạn pha ke” và tích cực “đẩy thuyền” cả hai.

Tuy nhiên, câu chuyện ngoài đời lại rẽ theo hướng khác. Năm 2022, Toàn Tuti bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái tên Ong Hà, người trong ê-kíp chương trình S ao nhập ngũ.

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi nhanh chóng đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2022. Trên mạng xã hội, Toàn Tuti thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.