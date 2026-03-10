Đại úy Thăng Văn Cương "cua đổ" Hòa Minzy theo cách này!

Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương là cặp đôi vừa gia nhập đường đua "cẩu lương" nhưng lại nhận về những phản hồi tích cực, sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt những ngày qua. Một người là ca sĩ nổi tiếng, quen với ánh đèn sân khấu, người còn lại là quân nhân. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người tò mò, điều gì đã kéo họ lại gần nhau?

Nhìn lại những gì cặp đôi chia sẻ trong thời gian qua, cư dân mạng cho rằng Hòa Minzy không bị chinh phục bởi những điều hào nhoáng, mà bởi sự chân thành, kiên nhẫn và cảm giác bình yên mà Đại úy Văn Cương mang đến.

Tình yêu giữa ca sĩ - quân nhân của Hòa Minzy và Đại úy Văn Cương gây bão mạng xã hội

Đại úy Thăng Văn Cương ủng hộ hết lòng công việc của Hòa Minzy

Không phải là một mối tình ồn ào ngay từ đầu, Hòa Minzy và Văn Cương đã chọn cách yêu kín tiếng trong suốt một thời gian dài. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, dù cả hai đã gắn bó từ Sao Nhập Ngũ 2022 nhưng Văn Cương luôn tôn trọng mong muốn của cô về việc không công khai mối quan hệ.

Trong bài đăng chia sẻ về chuyện hẹn hò, Hòa Minzy từng nói: "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ". Sau những chuyện đã trải qua, việc một người đàn ông sẵn sàng đứng phía sau, không vội vàng khẳng định chủ quyền mà chỉ lặng lẽ đồng hành có lẽ chính là điều khiến nữ ca sĩ cảm thấy an tâm.

Đại úy Văn Cương tôn trọng công việc, sẵn sàng giữ kín bưng chuyện yêu đương với Hòa Minzy suốt nhiều năm

Trong hậu trường chương trình Sao Nhập Ngũ, nhiều khán giả cũng nhận ra Đại úy Thăng Văn Cương thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt cho Hòa Minzy. Không phải những cử chỉ quá nổi bật hay phô trương trước ống kính, sự chăm sóc của anh lại đến từ những điều rất nhỏ như luôn để ý khi cô mệt, âm thầm hỗ trợ trong các hoạt động.

Chính sự nhẹ nhàng và tự nhiên ấy khiến nhiều người cảm nhận được rằng mối quan hệ của họ không bắt đầu từ những khoảnh khắc lãng mạn được dàn dựng, mà từ sự quan tâm chân thành trong đời sống thường ngày. Đó cũng là kiểu tình cảm mà nhiều khán giả nhận xét rất phù hợp với tính cách của Hòa Minzy, một người từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm và có lẽ càng trân trọng hơn những điều bình dị nhưng bền bỉ.

Đại úy Thăng Văn Cương ân cần chăm sóc cho Hòa Minzy (Clip: Sao Nhập Ngũ)

"Vì bố Cương thương Bo nhất!"

Nếu nói về yếu tố khiến cư dân mạng cảm động nhất trong câu chuyện tình này, đó chính là tình cảm mà bé Bo - con trai Hòa Minzy dành cho Đại úy Văn Cương. Trong một đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ, cô đã hỏi con trai một câu rất đơn giản: “Bo thấy bố Cương như thế nào?". Câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người không khỏi xúc động: "May thế, câu trả lời dễ thế. Vì đó là bố mình mà mẹ. Con thấy bố yêu thương con nhất. Ngày nào bố về bố cũng bế con”.

Đối với một người mẹ đơn thân, việc người đàn ông bên cạnh mình có thể yêu thương con riêng như con ruột luôn là điều khiến cô yên tâm nhất. Hòa Minzy cũng từng chia sẻ chính tình cảm của Đại úy Văn Cương dành cho bé Bo khiến cô quyết định mở lòng. Thậm chí, khi Hòa Minzy chia sẻ kế hoạch kết hôn vào năm 2027, cậu bé còn tỏ ra sốt ruột: “Cuối năm 2027 con thấy hơi lâu. Con muốn năm nay bố đợi mẹ đi đến”.

Xúc động với những chia sẻ của bé Bo dành cho "bố Cương"

Bé Bo dành tình yêu đặc biệt cho "bố Cương"

Hòa Minzy nhận được sự trân trọng từ gia đình chồng

Một yếu tố khác khiến mối quan hệ này nhận được nhiều thiện cảm, tin rằng Hòa Minzy đã có lựa chọn đúng đắn chính là thái độ nhà chồng. Theo chia sẻ của Hòa Minzy, gia đình Văn Cương đã đến thưa chuyện, hỏi cưới đàng hoàng, thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng với cô. Trong văn hóa truyền thống, điều này không chỉ là thủ tục mà còn là cách khẳng định sự trân trọng dành cho người phụ nữ.

Hòa Minzy cũng từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi nói về gia đình bạn trai. Nữ ca sĩ thổ lộ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người".

Đại uý Thăng Văn Cương cũng đáp lại: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hòa Minzy cho biết cô được nhà trai vô cùng trân trọng

Lời hứa đặc biệt, chân thành của Đại úy Văn Cương dành cho Hòa Minzy

Mới đây nhất, cư dân mạng còn phát hiện Đại úy Thăng Văn Cương có hành động thể hiện tình cảm vô cùng chân thành, đáng tin dành cho Hòa Minzy. Theo đó, giữa hàng loạt lời chúc phúc gửi đến Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương, một bình luận của cư dân mạng đặc biệt thu hút sự chú ý. Người này bày tỏ mong muốn Đại úy Văn Cương sẽ luôn yêu thương Hòa Minzy như những ngày đầu, để nửa đời sau nữ ca sĩ chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Thăng Văn Cương đã trực tiếp phản hồi. Không phải một lời nói hoa mỹ hay tuyên bố rầm rộ, anh chỉ viết ngắn gọn: "Anh từng hứa với chị như vậy đó". Trong một mối quan hệ trưởng thành, đôi khi điều khiến người ta an tâm không phải là những lời tỏ tình ồn ào, mà là sự chắc chắn trong từng hành động và cam kết. Một câu nói đơn giản nhưng lại cho thấy Đại úy Văn Cương đã từng hứa, từng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của cả hai.

Đại úy Thăng Văn Cương chia sẻ khi được netizen nhắn nhủ, anh tiết lộ từng hứa sẽ khiến Hòa Minzy hạnh phúc trong tương lai

Hòa Minzy cũng đầy rạng rỡ, tươi tắn mỗi khi nhắc đến tình yêu bình yên này

Sau tất cả, ai cũng cần có một niềm hạnh phúc bình yên và chân thành

Ảnh: FBNV