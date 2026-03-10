"Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam bị rò rỉ loạt ảnh qua đêm tại nhà thiếu gia kém 10 tuổi

Sáng 10/3, tờ 163 đưa tin, nữ minh tinh Tần Lam (phim Diên Hi Công Lược) mới đây đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh xứ Trung trong lần tới nhà thiếu gia Cbiz Ngụy Đại Huân hẹn hò. Theo nguồn tin, ban đầu Tần Lam đi ăn tối cùng 1 nhóm chị em thân thiết. Sau khi cuộc vui đã tàn, mỹ nhân Diên Hi Công Lược đã lên xe và đi thẳng đến khu chung cư nơi Ngụy Đại Huân đang sinh sống rồi qua đêm ở đó.

Nguồn tin của paparazzi cho biết thêm, xe của Tần Lam đi thẳng vào khu nhà Ngụy Đại Huân 1 cách nhanh chóng, cho thấy thông tin chiếc xe vốn đã được đăng ký và lưu sẵn trong hệ thống cửa tự động của khu dân cư. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã lui tới nhà của “hồng hài nhi” kém 10 tuổi 1 cách thường xuyên. Khác với 2 năm trước khi Ngụy Đại Huân thường chủ động tìm đến Tần Lam, thì nay chính đàng gái mới là người đích thân đi “theo đuổi” đối phương.

Xe chở Tần Lam đến khu nhà của nam thần họ Ngụy sau khi nữ diễn viên đi ăn cùng hội chị em thân thiết. Ảnh: 163

Chuyện tình cảm của cặp đôi chênh nhau 10 tuổi Tần Lam - Ngụy Đại Huân đã khiến netizen dậy sóng. Ảnh: 163

Cách đây không lâu, truyền thông xứ Trung đồng loạt đăng tải nghi vấn Tần Lam - Ngụy Đại Huân đã “đường ai nấy đi” vì bất đồng quan điểm hôn nhân, nhưng tới nay cánh paparazzi lại cho hay cặp đôi đình đám vẫn chưa chia tay, còn hẹn hò ở nhà riêng.

Còn nhớ nghi vấn Tần Lam - Ngụy Đại Huân chia tay bùng lên mạnh mẽ hồi cuối tháng 1 năm nay sau hàng loạt động thái đáng ngờ từ phía 2 ngôi sao. Đầu tiên, trong show Hi6, sau khi nhóm nhạc nữ Twins giới thiệu đạo cụ được gọi là “bảo bối thoát ế”, MC quốc dân Hà Cảnh đã đặc biệt quay sang hỏi Ngụy Đại Huân rằng: “Đại Huân, cậu không cần sao?” . Trước câu hỏi của tiền bối, Ngụy Đại Huân lúng túng, cố nhịn cười và lộ rõ ánh mắt né tránh. Câu nói của MC họ Hà cùng thái độ của tài tử Ngụy Đại Huân khiến netizen tin rằng thiếu gia này đã chia tay Tần Lam, quay lại tình trạng độc thân. Hơn nữa, Hà Cảnh với tư cách là MC kỳ cựu trong giới giải trí, sẽ không tùy tiện đem chuyện “thoát ế” ra trêu chọc người không độc thân.

Ngoài ra, đầu tháng 12/2025, khi dự 1 sự kiện và được hỏi về kiểu váy cưới nửa kia yêu thích, Tần Lam đã thẳng thừng trả lời: “Đàn ông không quan trọng” . Cùng tham dự Đêm hội gào thét Iqiyi khi ấy, Tần Lam - Ngụy Đại Huân tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, không tương tác hay giao tiếp với đối phương ở hậu trường. Cameraman của sự kiện cũng không hướng ống kính về cặp sao để bắt khung hình chung như những năm trước. Đây được cho là dấu hiệu cho việc cặp sao đã âm thầm “đường ai nấy đi”.

Nhưng tới nay, với việc Tần Lam được phát hiện tới nhà Ngụy Đại Huân qua đêm đã cho thấy 2 người họ vẫn đang mặn nồng, hạnh phúc bên nhau.

Nguồn tin mới nhất tiết lộ, Tần Lam - Ngụy Đại Huân vẫn chưa chia tay. Ảnh: Sohu

Tần Lam - Ngụy Đại Huân là cặp chị - em “phim giả tình thật” đình đám của làng giải trí xứ Trung. Được biết, cặp đôi nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác Sĩ Đường.

Tần Lam sinh năm 1979, nổi tiếng khắp châu Á và được yêu thích rầm rộ qua loạt phim ăn khách như Diên Hi Công Lược, Hoàn Châu Cách Cách phần 3, 1 Thoáng Mộng Mơ bản 2007,...

Trong khi đó, Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, “thoát vòng” trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai diễn Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cách đây 3 năm. Tại showbiz Trung Quốc, Ngụy Đại Huân được biết đến là nghệ sĩ có xuất thân giàu có. Cha anh là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm, sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc.

Cả Tần Lam lẫn Ngụy Đại Huân đều là những gương mặt nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: 163

Nguồn: Kbizoom