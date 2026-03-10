Mỹ nhân showbiz kết hôn với sĩ quan đặc công, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gây bất ngờ

Tại showbiz Trung Quốc, Trương Hinh Dư có cuộc hôn nhân được ví như phim ngôn tình đời thực với Hà Tiệp - sĩ quan đặc công chống khủng bố. Cặp đôi đã phải vượt qua sự ngăn cấm, ép chia tay của gia đình Hà Tiệp mới đến được với nhau. Cha mẹ Hà Tiệp từng tuyên bố không muốn có 1 cô con dâu hoạt động trong showbiz. Do đó, ai cũng tò mò về mối quan hệ của Trương Hinh Dư với gia đình chồng, đặc biệt là với mẹ chồng sau khi cô cưới Hà Tiệp.

Và vào ngày 10/3, tờ QQ đã tiết lộ về mối quan hệ giữa Trương Hinh Dư với gia đình Hà Tiệp. Theo nguồn tin trong showbiz, Trương Hinh Dư là người con dâu rất hiếu thuận, chăm lo chu toàn cho cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Dù thu nhập của Trương Hinh Dư cao hơn Hà Tiệp rất nhiều, nữ diễn viên này vẫn sống rất khiêm tốn, tiết kiệm, không hề vênh váo. Nàng "Lý Mạc Sầu" coi mẹ chồng như mẹ ruột, thường xuyên đưa bà đi mua sắm. Đối với cô con dâu minh tinh, cha mẹ Hà Tiệp rất hài lòng, không chê bai quá khứ nhiều scandal của cô.

Gia đình Hà Tiệp rất hài lòng về con dâu minh tinh, không chê bai quá khứ nhiều scandal của Trương Hinh Dư. Ảnh: Sina.

"Trương Hinh Dư chăm lo cho cha mẹ chồng như cha mẹ ruột. Cô ấy mỗi khi mua sắm đắt đỏ đều rất tiếc tiền, đến nhẫn và áo cưới cũng phải chọn loại đơn giản nhất, giá cá phải chăng nhất. Nhưng nếu tặng quả cho mẹ chồng lại cực hào phóng, luôn chọn mua món đắt nhất, tốt nhất. Nhà trai rất tự hào vì con trai lấy được 1 cô vợ biết lo nghĩ, đảm đang như Trương Hinh Dư, nhất là mẹ Hà Tiệp, vui vẻ khỏi phải bàn", nguồn tin cho biết.

Trương Hinh Dư có mối quan hệ thân thiết, hòa hợp với mẹ chồng. Ảnh: Sina.

Trương Hinh Dư - mỹ nhân sinh năm 1987 từng được khán giả biết đến với hình ảnh "bản sao của Phạm Băng Băng". Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ...

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư không được công chúng nhớ bằng chuỗi scandal đời tư mà cô vướng phải. Từ những lời đồn “ăn chơi”, hình ảnh gợi cảm gây tranh cãi cho đến các mối tình ồn ào, cái tên Trương Hinh Dư gần như gắn liền với thị phi. Một thời cô bị xem là "gái hư" của giới giải trí Hoa ngữ.

Năm 2018, Trương Hinh Dư tuyên bố kết hôn với Hà Tiệp chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Nữ diễn viên và ông xã quân nhân điển trai Hà Tiệp lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi đó, nàng là minh tinh có tác phong lề mề, thường xuyên bị chàng nhắc nhở về chuyện đầu tóc. Cũng chính vì thế, Trương Hinh Dư quyết tâm tự chỉnh đốn, nhờ chàng cắt đi mái tóc đã nuôi 5-6 năm của mình. Cái nhìn của sĩ quan Hà về nữ minh tinh cũng dần dần khác, anh bị lay chuyển bởi tính cách kiên định của nữ diễn viên.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, cuộc sống của Trương Hinh Dư thay đổi hoàn toàn. Từ một mỹ nhân nhiều thị phi, cô sống kín tiếng hơn, trở thành vợ đảm, mẹ hiền trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn. Cho đến nay, chuyện tình như ngôn tình đời thực của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp vẫn luôn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ, xuýt xoa bàn tán.

Trương Hinh Dư - Hà Tiệp phải lòng nhau qua show thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu